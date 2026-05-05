Καιρός: Γιατί έκανε τόσο κρύο την Πρωτομαγιά - 105 χρόνια είχε η Αθήνα να δει τέτοιες θερμοκρασίες

Η κλιματική αλλαγή δεν προκαλεί άμεσα τέτοια φαινόμενα ψύχους, αλλά επηρεάζει τη συμπεριφορά της ατμόσφαιρας

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Τον Μάιο σημειώθηκε σπάνια ψυχρή εισβολή με χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα, όπως η Πάρνηθα, που παραπέμπει σε ιστορικά γεγονότα του 1911 και 1987.
  • Η ψυχρή εισβολή προήλθε από ψυχρές αέριες μάζες της βορειοανατολικής Ευρώπης, συνδυαζόμενες με θερμές μάζες στη δυτική και βόρεια Ευρώπη, δημιουργώντας έντονες θερμοκρασιακές διαφορές.
  • Οι χαμηλές θερμοκρασίες στην Αθήνα ήταν οι χαμηλότερες για συνεχόμενες ημέρες του Μαΐου εδώ και περίπου έναν αιώνα.
  • Η κλιματική αλλαγή δεν προκαλεί άμεσα ψυχρές εισβολές αλλά επηρεάζει την ατμοσφαιρική συμπεριφορά, οδηγώντας σε πιο συχνές και έντονες εναλλαγές θερμοκρασίας και έντονα καιρικά φαινόμενα.
  • Παρατηρείται αύξηση στη συχνότητα επεισοδίων αφρικανικής σκόνης στη Μεσόγειο, καθώς ο αριθμός τους ήδη έχει ξεπεράσει τις 10
  • 11 φορές ετησίως από την αρχή του έτους.
Μία από τις ιδιαίτερα έντονες και ιστορικές ψυχρές εισβολές των τελευταίων ετών βιώσαμε στις αρχές Μαΐου στη χώρα μας, με χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα για την εποχή υψόμετρα, όπως και στην Πάρνηθα.

Παρόμοια επεισόδια έχουν καταγραφεί ιστορικά, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη, με χαρακτηριστικές περιπτώσεις την όψιμη χιονόπτωση του 1911, προς τα τέλη Μαΐου, αλλά και τις αρχές Μαΐου του 1987, ωστόσο παραμένουν εξαιρετικά σπάνια.

Η συγκεκριμένη ψυχρή εισβολή προκλήθηκε από την κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών από τη βορειοανατολική Ευρώπη, από περιοχές όπως η Ουκρανία και η Ρωσία, και συνδυάστηκε με ιδιαίτερα θερμές αέριες μάζες στη δυτική και βόρεια Ευρώπη, δημιουργώντας πολύ έντονες θερμοκρασιακές αντιθέσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ότι την ίδια ώρα που στην Αττική, σε περιοχές όπως η Δροσιά, η θερμοκρασία δεν ξεπερνούσε τους 9 βαθμούς Κελσίου, στο Βερολίνο καταγράφονταν τιμές της τάξης των 28 βαθμών.

Στην Αθήνα, μάλιστα, έχουμε να δούμε αντίστοιχα χαμηλές μέγιστες θερμοκρασίες για συνεχόμενες ημέρες τον Μάιο εδώ και περίπου έναν αιώνα.

Πρόκειται, λοιπόν, για ένα ακραίο αλλά απολύτως φυσικά ερμηνεύσιμο φαινόμενο, το οποίο εντάσσεται στη φυσική μεταβλητότητα της ατμόσφαιρας. Ωστόσο, σε ένα κλίμα που συνεχώς μεταβάλλεται, τέτοιες έντονες διακυμάνσεις —από ψυχρές εισβολές σε θερμές φάσεις— τείνουν να εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση.

Η κλιματική αλλαγή δεν προκαλεί άμεσα τέτοια φαινόμενα ψύχους, αλλά επηρεάζει τη συμπεριφορά της ατμόσφαιρας. Και είναι κάτι που σταδιακά θα πρέπει να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας: αυτές οι απότομες εναλλαγές, από ψυχρές σε θερμές εισβολές, αλλά και τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως οι ισχυρές βροχοπτώσεις μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Φαινόμενα που συνδέονται και με την υπερθέρμανση του πλανήτη και των θαλασσών αποτελούν πλέον μέρος της νέας κλιματικής πραγματικότητας, στην οποία καλούμαστε να προσαρμοστούμε και να προφυλασσόμαστε.

Η συγκεκριμένη κυκλοφορία της ατμόσφαιρας που βιώνουμε αυτή την περίοδο δεν συνδέεται άμεσα με το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός το καλοκαίρι. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι τα επεισόδια καύσωνα εμφανίζονται πιο συχνά, διαρκούν περισσότερο και είναι πιο έντονα, κάτι που σχετίζεται με τη γενικότερη τάση αύξησης της θερμοκρασίας.

Παράλληλα, ενίσχυση παρουσιάζουν και τα επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Έρευνες στη λεκάνη της Μεσογείου δείχνουν ότι ο μέσος ετήσιος αριθμός τέτοιων επεισοδίων είναι περίπου 10 έως 11 φορές τον χρόνο. Ωστόσο, ήδη από την αρχή της χρονιάς έχουμε ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό, γεγονός που υποδηλώνει την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης τέτοιων φαινομένων.

