Καιρός: Παγετός το πρωί της Δευτέρας (4/5) - «Άγγιξε» τους -4 η θερμοκρασία

Χειμωνιάτικες θερμοκρασίες κατέγραψε στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας το meteo

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Χαμηλές θερμοκρασίες κατέγραψε το meteo σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Σύγκεριμένα, ο υδράργυρος το πρωί της Δευτέρας 04/05 στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας έπεσε στους -3 με -4 βαθμούς κελσίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Σέλι και ήταν ίση με -3.9 °C.

Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί που κατέγραψαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες το πρωί της Δευτέρας 04/05.

Ο καιρός σήμερα

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις πρωινές ώρες στο νότιο Αιγαίο και τις θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών στη νότια Πελοπόννησο, ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις βορειοδυτικοί άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, αλλά σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Αναλυτικά, σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα και τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά ηπειρωτικά και στη Νότια Πελοπόννησο όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 20 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 17 βαθμούς), 5 έως 21 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 6 έως 20 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 12 έως 19 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 9 έως 18 βαθμούς στην Κρήτη, 10 έως 19 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 12 έως 20 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (με ριπές στα 70-80 km/h), ενώ στο Βόρειο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια τμήματα θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

