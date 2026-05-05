Καιρός: Έρχεται το πρώτο θερμό επεισόδιο για φέτος - Πάνω από τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία

Snapshot Τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα αναμένονται θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.

Η αφρικανική σκόνη θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, με έντονη παρουσία την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Από την Πέμπτη οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και θα ενισχυθούν, προκαλώντας άνοδο της θερμοκρασίας και εντονότερη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο, συνοδευόμενες από υψηλές θερμοκρασίες.

Από την Κυριακή και μετά ο καιρός θα είναι θερμός και ανοιξιάτικος, με αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας και βελτίωση των συνθηκών για μπάνιο. Snapshot powered by AI

Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης και θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου αναμένονται τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Η χώρα εισέρχεται σε ένα καθαρά ανοιξιάτικο διάστημα με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τη βόρεια Αφρική.

Καθώς πλησιάζουμε στα μέσα της εβδομάδας, οι αέριες μάζες από τις ακτές της βόρειας Αφρικής θα φέρουν μαζί τους αφρικανική σκόνη, η οποία θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Ιδιαίτερα έντονη αναμένεται η παρουσία της σκόνης την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τον καιρό να χαρακτηρίζεται από λασποβροχές σε ορισμένες περιοχές.

Από αύριο και κυρίως την Πέμπτη, οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και θα ενισχυθούν, οδηγώντας σε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας και εντονότερη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24-25 βαθμούς σήμερα και αναμένεται να αγγίξει τους 30 βαθμούς την Παρασκευή, ειδικά σε περιοχές όπου ο βοριάς εξασθενεί.

Στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς προς το Αιγαίο, ενώ η θαλάσσια αύρα θα γίνει αισθητή το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κινηθεί γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα παραμείνει ήλιος με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως τους 26 βαθμούς, ενώ το πρωί θα είναι δροσερό.

Εξέλιξη του καιρού και προοπτικές

Μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, ωστόσο ένα βαρομετρικό χαμηλό στη βόρεια Αφρική θα αρχίσει να επηρεάζει την περιοχή μας, φέρνοντας θερμότερες και πιο υγρές αέριες μάζες μαζί με αφρικανική σκόνη. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο, συνοδευόμενες από υψηλές θερμοκρασίες.

Από την Κυριακή και μετά, οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν περαιτέρω, με έναν θερμό ανοιξιάτικο καιρό που θυμίζει καλοκαίρι. Το θερμό αυτό επεισόδιο θα επηρεάσει επίσης τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, κάνοντας πιο ευχάριστες τις συνθήκες για μπάνιο, παρά το γεγονός ότι οι θάλασσες του Αιγαίου παραμένουν σχετικά δροσερές.

Συνολικά, η χώρα προετοιμάζεται για ένα διάστημα με έντονη αφρικανική σκόνη και σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, γεγονός που θα επηρεάσει την καθημερινότητα και την ποιότητα του αέρα, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα και τις παράκτιες περιοχές.

Διαβάστε επίσης