Καιρός: Ο «Ωμέγα εμποδιστής» που έκοψε την Ευρώπη στα δύο - Jetstream φέρνει ισορροπία στην Ελλάδα

Τα θερμόμετρα έδειξαν 28 βαθμούς στη Σουηδία και στη χώρα μας... μηδέν!

Δημήτρης Δρίζος

  • Η Ευρώπη χωρίζεται σε δύο με διαφορετικές καιρικές συνθήκες λόγω ενός σπάνιου ατμοσφαιρικού μπλοκ σε σχήμα Ω.
  • Ο βόρειος τομέας της Ευρώπης έχει υψηλές θερμοκρασίες και προάγγελο καλοκαιριού, ενώ η νοτιοανατολική Ευρώπη βιώνει πρόωρο χειμώνα με χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις.
  • Το ατμοσφαιρικό μπλοκ εγκλωβίζει αέριες μάζες, προκαλώντας αντίθετες καιρικές συνθήκες μεταξύ βόρειας και νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  • Τα μετεωρολογικά μοντέλα προβλέπουν εξασθένιση του μπλοκ και μετατόπιση του jet stream, που θα επιτρέψει άνοδο της θερμοκρασίας στα Βαλκάνια και την Ελλάδα.
  • Τις επόμενες ημέρες αναμένεται πιο ισορροπημένη καιρική κατάσταση στην Ευρώπη με περιορισμό των ακραίων φαινομένων και θερμοκρασίες κοντά στους μέσους όρους.
Η Ευρώπη χωρίζεται κυριολεκτικά στα δύο λόγω μιας σπάνιας και εντυπωσιακής ατμοσφαιρικής ανωμαλίας.

Ενώ ο βόρειος τομέας της ηπείρου απολαμβάνει προάγγελο καλοκαιριού με θερμοκρασίες που φτάνουν έως και τους +28°C σε περιοχές της Σουηδίας και περίπου +27°C στη Νορβηγία, τη Λιθουανία και τη Λετονία, η νοτιοανατολική Ευρώπη βιώνει την επανεμφάνιση ενός πρόωρου χειμώνα με χαμηλές θερμοκρασίες, παγετό και ακόμη και χιονοπτώσεις.

Ωμέγα εμποδιστής: Ο παράγοντας πίσω από την καιρική διχοτόμηση

Το φαινόμενο συνδέεται με το λεγόμενο «μπλοκ σε σχήμα Ω», μια ατμοσφαιρική διάταξη που εγκλωβίζει αέριες μάζες και εντείνει τις αντίθετες καιρικές συνθήκες. Στο βόρειο τμήμα, το υψηλό βαρομετρικό πεδίο ευνοεί καθαρό ουρανό και ασυνήθιστη άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ στα νοτιοανατολικά, μια ψυχρή αύρα από τον Αρκτικό Κύκλο συνεχίζει να προκαλεί χειμερινές συνθήκες στα Βαλκάνια και την Ελλάδα.

Η Ευρώπη βιώνει μια έντονη διχοτόμηση: παραλίες και μαγιό στον Βορρά, ενώ ο Νότος επιστρέφει στα χειμερινά παλτά και τα κασκόλ. Αυτή η αντίθεση αποτυπώνει το δυναμικό της ευρωπαϊκής άνοιξης, η οποία μπορεί να παρουσιάσει ακραίες καιρικές μεταβολές μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Προβλέψεις για την επόμενη περίοδο

Ωστόσο, η συγκεκριμένη ατμοσφαιρική διάταξη φαίνεται να υποχωρεί σταδιακά. Μετεωρολογικά μοντέλα προβλέπουν εξασθένιση του μπλοκ, επιστροφή σε πιο ζωνική ροή και μετατόπιση του ρεύματος jet stream, που θα οδηγήσουν σε οπισθοχώρηση του ψυχρού αέρα προς τα ανατολικά. Αυτό αναμένεται να επιτρέψει άνοδο της θερμοκρασίας και στα Βαλκάνια και την Ελλάδα.

Τις επόμενες ημέρες, η Ευρώπη προετοιμάζεται για μια πιο ισορροπημένη καιρική κατάσταση, με περιορισμό των ακραίων φαινομένων και επάνοδο σε θερμοκρασίες κοντά στους μέσους όρους της εποχής.

*Με πληροφορίες από το Meteoweb.eu

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 5 Μαΐου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 06-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-05-2026

Αραιές νεφώσεις οι οποίες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών βροχών μέχρι το μεσημέρι.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-05-2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα υπόλοιπα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-05-2026

Στα κεντρικά και βόρεια νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα υπόλοιπα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα στραφούν σε βόρειους - βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

