Καιρός: Από τον χιονιά στην αφρικανική σκόνη - Πότε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30°C

Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Μπορεί ο Μάιος να έκανε ποδαρικό με χειμωνιάτικη «διάθεση», ωστόσο η νέα εβδομάδα έδωσε τα πρώτα δείγματα επιστροφής στην άνοιξη με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας.

Σε ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε ότι μετά τον «μαγιάτικο χιονιά» ανοίγει ο δρόμος για αφρικανική ζέστη και σκόνη, ενώ όπως σημείωσε από την Κυριακή (10/5) και μετά ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.

Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή άνοδο μέσα στην εβδομάδα, παρά το παρόν κύμα ψύχους, τις βροχές και τα χιόνια που πλήττουν διάφορες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον προγνώστη Σάκη Αρναούτογλου.

Με την είσοδο της νέας εβδομάδας, ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση. Αναμένεται αύξηση της ηλιοφάνειας, με τα σύννεφα και οι βροχές να υποχωρούν σταδιακά. Παράλληλα, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, δημιουργώντας πιο ήπιες καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρασία, που μέχρι σήμερα διατηρείται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά, προσφέροντας μια πιο ευχάριστη αίσθηση στον καιρό.

Καθώς προχωρά η εβδομάδα, η αίσθηση της άνοιξης θα γίνεται ολοένα πιο έντονη. Σε αρκετές περιοχές της χώρας, δεν αποκλείεται να καταγραφούν οι πρώτες θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε καλοκαιρινές ημέρες. Αυτή η μεταβατική περίοδος σηματοδοτεί μια σταδιακή αλλαγή στη διάθεση του καιρού, με πιθανές θετικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου:

«Από το κρύο… σε άρωμα καλοκαιριού Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας μέσα στην εβδομάδα

Μετά την πρόσκαιρη αστάθεια και τις χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ο καιρός βελτιώνεται αισθητά από τις αρχές της εβδομάδας με περισσότερη ηλιοφάνεια, εξασθένηση των ανέμων και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Όσο θα πλησιάζουμε προς το τέλος της εβδομάδας, η αίσθηση της άνοιξης θα γίνεται ολοένα πιο έντονη, ενώ δεν αποκλείεται σε αρκετές περιοχές να κάνουν την εμφάνισή τους και οι πρώτες πιο καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους!»

