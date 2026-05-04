Και χιόνι και... ελάφια στην Πάρνηθα - Εντυπωσιακό βίντεο
Χιόνισε στην Πάρνηθα τις πρώτες ημέρες του Μαΐου
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένας μήνας απομένει για να υποδεχτούμε το καλοκαίρι, και όμως, το σαββατοκύριακο ο υδράργυρος έπεσε τόσο που χιόνισε στα ορεινά της Αττικής, με την Πάρνηθα να «ντύνεται» στα λευκά.
Ήδη το χιονισμένο τοπίο στο αττικό βουνό εντυπωσίασε, όμως περισσότερη εντύπωση έκαναν πλάνα που δημοσίευσε το Forecast Weather Greece, και δείχνουν δύο ελαφάκια να έχουν βγει βόλτα στο χιόνι.
Τα δύο ελάφια κινούνταν ήρεμα στο χιονισμένο τοπίο, με το θέαμα να θυμίζει περισσότερο... Χριστούγεννα, παρά Πρωτομαγιά.
Δείτε το βίντεο
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:16 ∙ ANNOUNCEMENTS
Λέξεις και Σκέψεις στη Στέγη - Συζήτηση, Εργαστήριο, Προβολή με τον Gabor Maté
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ford: Το Puma Gen-E με μεγαλύτερη αυτονομία και hands-free οδήγηση
10:35 ∙ LIFESTYLE
Your Face Sounds Familiar: Σαρώνει στη βραδινή ζώνη της Κυριακής
10:26 ∙ LIFESTYLE
Νίκος Στραβελάκης: Επέστρεψε στo OPEN – Τι δήλωσε
06:46 ∙ LIFESTYLE