Και χιόνι και... ελάφια στην Πάρνηθα - Εντυπωσιακό βίντεο

Ένας μήνας απομένει για να υποδεχτούμε το καλοκαίρι, και όμως, το σαββατοκύριακο ο υδράργυρος έπεσε τόσο που χιόνισε στα ορεινά της Αττικής, με την Πάρνηθα να «ντύνεται» στα λευκά.

Ήδη το χιονισμένο τοπίο στο αττικό βουνό εντυπωσίασε, όμως περισσότερη εντύπωση έκαναν πλάνα που δημοσίευσε το Forecast Weather Greece, και δείχνουν δύο ελαφάκια να έχουν βγει βόλτα στο χιόνι.

Τα δύο ελάφια κινούνταν ήρεμα στο χιονισμένο τοπίο, με το θέαμα να θυμίζει περισσότερο... Χριστούγεννα, παρά Πρωτομαγιά.

? Μια εικόνα βγαλμένη από παραμύθι καταγράφηκε στην Πάρνηθα, όπου δύο ελαφάκια κινούνται ήρεμα μέσα στο χιονισμένο τοπίο, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα για την εποχή.



Βίντεο : xristos_stefanopoulos pic.twitter.com/uaN1ndTSFr — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) May 3, 2026

