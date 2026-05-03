Στα «λευκά» η Αττική: Ξεπέρασε τους 10 πόντους το χιόνι στην Πάρνηθα - Διακόπηκε η κυκλοφορία
Μοναδικές εικόνες από το «λευκό» τοπίο στην Πάρνηθα
Ξεπέρασε τους 10 πόντους το χιόνι στην Πάρνηθα, ενώ νιφάδες χιονιού πέφτουν και σε υψόμετρο 580 μέτρων, στο ύψος της Ροδόπολης, σύμφωνα με το Forecast Weather.
Μάλιστα, σύμφωνα με την τροχαία, από τις 8.30 το πρωί έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Πάρνηθα λόγω χιονόπτωσης από το ύψος του τελεφερίκ.
Δείτε εικόνες από το χιονισμένο τοπίο:
Χιονοπτώσεις αναφέρονται σε ορεινές περιοχές της κεντρικής Ελλάδος αλλά και της Πελοποννήσου. Εικόνες πυκνής χιονόπτωσης και ευρείας χιονόστρωσης καταγράφονται στα Καλάβρυτα, τη Ζήρεια Κορινθίας, τον Παρνασσό και αρκετές άλλες περιοχές.
