Χιόνια τον Μάιο στην Ελλάδα: Οι φορές που η άνοιξη ντύθηκε στα λευκά

Η ψυχρή εισβολή της Πρωτομαγιάς του 2026 έφερε εικόνες που δύσκολα συμβαδίζουν με την εποχή: Χιόνια στα ορεινά, θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν και ένα σκηνικό που παρέπεμπε περισσότερο σε χειμώνα παρά σε άνοιξη. Από το Πήλιο μέχρι τη βόρεια Ελλάδα, το τοπίο θύμισε ότι ο Μάιος μπορεί –έστω σπάνια– να κρύβει εκπλήξεις.

Οι πρόσφατες «λευκές» εκπλήξεις του Μαΐου

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα των τελευταίων ετών καταγράφηκε τον Μάιο του 2019, όταν χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε ορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, ακόμη και σε κατοικημένες ζώνες της Φλώρινας. Λίγα χρόνια νωρίτερα, τον Μάιο του 2017, ψυχρή εισβολή είχε φέρει χιόνια σε ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας, με θερμοκρασίες που κατρακύλησαν απότομα.

Ανάλογες εικόνες είχαν καταγραφεί και τον Μάιο του 2007, όταν χιόνισε σε ορεινά της κεντρικής Ελλάδας, αλλά και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με ψυχρές εισβολές που επηρέασαν κυρίως τη βόρεια χώρα.

Πιο πίσω στον χρόνο

Αν και τα δεδομένα γίνονται πιο αραιά όσο πηγαίνουμε πίσω, υπάρχουν αναφορές για όψιμες χιονοπτώσεις ακόμη και τη δεκαετία του 1960 και του 1970, κυρίως σε μεγάλα υψόμετρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το φαινόμενο δεν είχε μεγάλη διάρκεια, αλλά άφησε έντονο αποτύπωμα λόγω της εποχής.

Γιατί δεν είναι τόσο σπάνιο όσο φαίνεται

Το χιόνι τον Μάιο δεν είναι συνηθισμένο, αλλά δεν είναι και ακραία εξαίρεση για την Ελλάδα. Οι ψυχρές αέριες μάζες από τα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη μπορούν να κατέβουν νοτιότερα ακόμη και αργά την άνοιξη. Αν συνδυαστούν με υγρασία και κατάλληλες συνθήκες, τότε το αποτέλεσμα μπορεί να είναι χιονοπτώσεις – κυρίως πάνω από τα 800 έως 1.200 μέτρα.

Η Πρωτομαγιά του 2026 στη λίστα

Η φετινή κακοκαιρία έρχεται να προστεθεί σε αυτή τη μικρή αλλά υπαρκτή λίστα. Μπορεί να μην αποτελεί ιστορικό ρεκόρ, όμως επιβεβαιώνει ότι η ελληνική άνοιξη δεν είναι πάντα «ήρεμη» και προβλέψιμη.

Και τελικά, ίσως αυτό είναι που κάνει τέτοιες εικόνες τόσο εντυπωσιακές: η αντίθεση ανάμεσα στο ημερολόγιο και την πραγματικότητα. Ένας Μάιος που θυμίζει Ιανουάριο είναι πάντα είδηση.

