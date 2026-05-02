Καιρός - Ζιακόπουλος: Τα χειρότερα ψυχρά μέτωπα είναι το πρώτο και το τελευταίο

Ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος σε σημερινή του ανάρτηση, αναφέρεται στο πρώτο ισχυρό φθινοπωρινό ψυχρό μέτωπο και στο τελευταίο ισχυρό ανοιξιάτικο ψυχρό μέτωπο, το οποίο όπως τονίζει, ισχύει περισσότερο για τις γεωργικές περιοχές των μέσων γεωγραφικών πλατών.

Αναφορικά με τον καιρό των επόμενων ημερών, ο κ. Ζιακόπουλος τόνισε ότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία της περιόδου που άρχισε από χθες, 1η Μαΐου, και ουσιαστικά στην ανατολική χώρα, θα κρατήσει ως τη Δευτέρα, που είναι σπάνια για την εποχή.

Η έλευση των -30 βαθμών στη στάθμη των 500 hPa στην Α-ΒΑ Ελλάδα εντυπωσιάζει και εξηγεί τις καταιγίδες που θα εκδηλωθούν βασικά την Κυριακή στις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές.

Εννοείται ότι ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προοπτική θερμικής αστάθειας στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στις δυτικές και βόρειες περιοχές της. Οι ΒΑ άνεμοι και η ψυχρή δομή της ατμόσφαιρας δείχνουν προς την κατεύθυνση της ευστάθειας, αλλά η ηλιοφάνεια αυτή την εποχή μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την εκδήλωση όμβρων και καταιγίδων σε αρκετές περιοχές.

Διαβάζω ότι πολλοί εντυπωσιάζονται από την άνοδο της θερμοκρασίας μετά την αξιολογότατη αυτή ψυχρή εισβολή, αλλά τι πιο φυσικό; Η ως ένα βαθμό ασυνήθιστη κατά την έντασή της Β-ΒΑ κυκλοφορία είναι αυτή που κρατάει συσπειρωμένο το "ελατήριο του υδραργύρου". Μόλις εκλείψει, όλα θα αλλάξουν και μάλιστα πολύ. Όπως προαναφέρθηκε, η Πρωτομαγιά του 1988 ήταν ιδιαίτερα ψυχρή, αλλά λίγες μέρες μετά, στις 6 Μαΐου εκείνης της χρονιάς, στη Λάρισα το θερμόμετρο έδειξε 36 βαθμούς! Όσο για τις χιονοπτώσεις, Μάιο μήνα έχει χιονίσει ακόμα και στα Γιάννενα» έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Ζιακόπουλος.