Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μαγκουάιρ, Κούνια και Μπαϊντίρ στο «στόχαστρο» για υπερβολική ταχύτητα

Τρεις ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, Ματέους Κούνια, ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός, Χάρι Μαγκουάιρ και ο Τούρκος τερματοφύλακας, Αλτάι Μπαϊντίρ, κατηγορούνται για παραβάσεις ορίου ταχύτητας σε ξεχωριστά περιστατικά που σημειώθηκαν πέρυσι.

Ο Μαγκουάιρ καταδικάστηκε σε πρόστιμο 1.000 λιρών για υπερβολική ταχύτητα, καθώς και άλλοι δύο συμπαίκτες του βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη για οδικές παραβάσεις.

Ο Μαγκουάιρ κρίθηκε ένοχος επειδή οδηγούσε το Range Rover του με 37 μίλια / ώρα σε ζώνη 30 μιλίων στο Άλτρινχαμ του Μάντσεστερ.

Ο διεθνής αμυντικός, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε στην 26άδα της εθνικής Αγγλίας για το Μουντιάλ, καταδικάστηκε μέσω της διαδικασίας του single justice procedure την περασμένη εβδομάδα.

Η υπόθεση έγινε γνωστή ενώ οι συμπαίκτες του ταξίδευαν στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με εκείνον να αντιμετωπίζει νέα καταδίκη για περιστατικό την 28η Δεκεμβρίου.

Ο Μαγκουάιρ, ο οποίος είχε δεχθεί και 56ήμερη αφαίρεση άδειας οδήγησης πέρυσι, δήλωσε ένοχος εγγράφως και καταδικάστηκε στο Ειρηνοδικείο του Τάμεσαιντ. Συγκεκριμένα, τού επεβλήθη πρόστιμο 1.000 λιρών, τρεις βαθμοί ποινής, καθώς και έξοδα 120 λιρών και επιπλέον επιβάρυνση 400 λιρών υπέρ θύματος.

Σε γραπτή απολογία προς το δικαστήριο, ανέφερε ότι πίστευε λανθασμένα πως το όριο ήταν 40 μίλια / ώρα αντί για 30, τονίζοντας ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και θα είναι πιο προσεκτικός στο μέλλον.

Παράλληλα, ο Αλτάι Μπαϊντίρ συνελήφθη να οδηγεί Mercedes με 41 μίλια / ώρα σε ζώνη 30 μιλίων στο Χέιλ Μπαρνς του Μάντσεστερ.

Το περιστατικό σημειώθηκε ύστερα από τον αγώνα των «κόκκινων διαβόλων» με αντίπαλο την Έβερτον.

Ο Μπαϊντίρ παραδέχθηκε την παράβαση και δέχτηκε πρόστιμο 666 λιρών, τρεις βαθμούς ποινής, καθώς και επιπλέον δικαστικά έξοδα.

Ο Ματέους Κούνια κατηγορείται επίσης για υπερβολική ταχύτητα, αλλά και για μη ανταπόκριση σε έγγραφα της Αστυνομίας σχετικά με την ταυτοποίηση του οδηγού.

Το όχημα ήταν καταχωρημένο στο δικό του όνομα και κατεγράφη να κινείται με 37 μίλια/ώρα στο ίδιο σημείο όπου είχε εντοπιστεί και ο Μπαϊντίρ.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι του ζητήθηκε να διευκρινίσει ποιος οδηγούσε, αλλά δεν απάντησε στις επιστολές. Για αυτόν τον λόγο αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορία για μη παροχή πληροφοριών, χωρίς να έχει ακόμη δηλώσει θέση.

Οι τρεις παίκτες δεν χρειάστηκε να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως στο δικαστήριο, καθώς οι υποθέσεις εξετάστηκαν με γραπτές διαδικασίες από δικαστή.

Ο Κούνια αναμένεται να εμφανιστεί σε ακρόαση τη 16η Δεκεμβρίου στο Ειρηνοδικείο του Μπόλτον, όπου θα εξεταστεί και πιθανή ποινή στέρησης άδειας οδήγησης.

Ο Μαγκουάιρ είχε επίσης καταδικαστεί σε ελληνικό δικαστήριο τον Μάρτιο για περιστατικό στη Μύκονο το 2020, με κατηγορίες για απλή σωματική βλάβη, αντίσταση κατά της Αρχής και απόπειρα δωροδοκίας. Ο ποδοσφαιριστής αρνείται τις κατηγορίες και έχει ασκήσει έφεση.