Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα στη Marché du Film 2027, στις Κάννες

Snapshot Η Ελλάδα θα είναι η τιμώμενη χώρα στην Αγορά Κινηματογράφου των Καννών το 2027, στο πλαίσιο του 80ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Η ελληνική οπτικοακουστική βιομηχανία συμβάλλει 1,9 δισ. ευρώ στην οικονομία, υποστηρίζει 44.000 θέσεις εργασίας και περιλαμβάνει περίπου 3.000 εταιρείες.

Η επιλογή τιμά τη σχέση του σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου με το Φεστιβάλ Καννών, που έχει παρουσιάσει πολλές από τις ταινίες του.

Τρεις ελληνικές ταινίες συμμετείχαν στο φετινό Φεστιβάλ Καννών σε διάφορα τμήματα, ενώ η Ελλάδα αναδεικνύεται ως δημοφιλής κινηματογραφικός προορισμός με σημαντικές διεθνείς παραγωγές.

Οι διοργανωτές υπογραμμίζουν την Ελλάδα ως κορυφαίο ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό κέντρο με έμφαση στη δημιουργικότητα, την εξωστρέφεια και τη διεθνή συνεργασία. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα επιλέχθηκε ως η τιμώμενη χώρα για την επόμενη Αγορά Κινηματογράφου των Καννών, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 19 Μαΐου κατά τη διάρκεια του 80ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Με σύνθημα «Ride the Greek Wave», οι διοργανωτές θα τιμήσουν την «εντυπωσιακή άνοδο της Ελλάδας ως έναν από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς οπτικοακουστικούς κόμβους και θα αναγνωρίσει την αυξανόμενη επιρροή της στο παγκόσμιο κινηματογραφικό και οπτικοακουστικό τοπίο».

Ο οπτικοακουστικός τομέας της Ελλάδας συνεισφέρει 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ στην εθνική οικονομία, υποστηρίζει περίπου 44.000 θέσεις εργασίας και περιλαμβάνει σχεδόν 3.000 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, της μεταπαραγωγής, των κινουμένων σχεδίων και των συναφών δημιουργικών υπηρεσιών.

Με την επιλογή αυτή, τιμάται και η μακροχρόνια σχέση του κορυφαίου Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου με το Φεστιβάλ Καννών, το οποίο έχει φιλοξενήσει αρκετές ταινίες του από το «Dogtooth» το 2009 έως το «Kinds of Kindness» το 2024.

Τρεις ελληνικές ταινίες επιλέχθηκαν στο φετινό φεστιβάλ: το «Titanic Ocean» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη στο τμήμα Un Certain Regard, το «Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection)» της Αλεξάνδρας Μαθαιού στο Directors’ Fortnight και η ταινία «Eva» (1953) της Μαρίας Πλυτά στο Cannes Classics.

Επίσης, υπογραμμίζεται η άνοδος της Ελλάδας ως κινηματογραφικός προορισμός. Ταινίες που έχουν γυριστεί πρόσφατα στην Ελλάδα, με τη βοήθεια επιστροφής μετρητών 40%, περιλαμβάνουν το «The Odyssey» του Christopher Nolan, το «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, το «Hot Milk» της Rebecca Lenkiewicz και το «How to Shoot a Ghost» του Charlie Kaufman.

Ο Guillaume Esmiol, εκτελεστικός διευθυντής της Αγοράς Κινηματογράφου των Καννών, δήλωσε:

«Ως μεσογειακοί γείτονες συνδεδεμένοι μέσω αιώνων πολιτιστικής ανταλλαγής, είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την Ελλάδα στο επίκεντρο των Καννών και ανυπομονούμε να αναδείξουμε το εξαιρετικό ταλέντο, τις ιστορίες και τις ευκαιρίες που αναδύονται από αυτό το νέο ελληνικό κύμα. Με την αξιοσημείωτη δυναμική της σημερινής κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής βιομηχανίας της, η Ελλάδα ενσαρκώνει το πνεύμα της δημιουργικότητας, της εξωστρέφειας και της διεθνούς συνεργασίας που η Marché du Film επιδιώκει να τιμήσει μέσω της πρωτοβουλίας Country of Honor».

Ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ - Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου & Οπτικοακουστικών Μέσων, ανέφερε:

«Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι και υπερήφανοι που η Ελλάδα έχει επιλεγεί ως Χώρα Τιμής στην Αγορά Κινηματογράφου των Καννών 2027. Αυτή η διάκριση αποτελεί τόσο σημαντική αναγνώριση όσο και μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε το ζωντανό δημιουργικό οικοσύστημα της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή. Σήμερα, η Ελλάδα είναι ένας τόπος όπου η κινηματογραφική κληρονομιά συναντά το σύγχρονο ταλέντο, την καινοτομία και τη διεθνή συνεργασία».

Διαβάστε επίσης