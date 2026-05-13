Η Τζίλιαν Άντερσον «μαγνήτισε» τα βλέμματα στις Κάννες - Η εμφάνιση που εντυπωσίασε
Στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών εμφανίστηκε η ηθοποιός και έκανε τους πάντες να μιλούν για εκείνη
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο κόκκινο χαλί του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών περπάτησε η Τζίλιαν Άντερσον, η οποία εντυπωσίασε με την εμφάνισή της.
Η Αγγλοαμερικανίδα ηθοποιός, επέλεξε για την περίσταση ένα χρυσό φόρεμα με κεντημένες χρυσές φλοράλ λεπτομέρειες και μπορντό ψηλοτάκουνα πέδιλα.
Ωστόσο, παρά το κομψό της φόρεμα, αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή ήταν το κούρεμα που επέλεξε, τα εντυπωσιακά της μαλλιά, με τις καλοσχηματισμένες μπούκλες και τον τέλειο όγκο.
Το χάρισμα, η θετική ενέργεια και η φυσικότητά της ήταν τα βασικά στοιχεία που την έκαναν να λάμπει στο κόκκινο χαλί και να σχολιαστεί από τους πάντες θετικά.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:12 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λεβαδειακός – ΟΦΗ 3-2: Απίθανο φινάλε και τεράστια ανατροπή των Βοιωτών
19:10 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βόλος – Άρης 1-2: Συνέχισε το σερί και στο Πανθεσσαλικό
19:10 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Δεκάδες νεκρά παγόνια Γαλιλαία - Τα πυροβόλησαν στο κεφάλι
19:00 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου 117-76 : Έκανε εύκολα το 1-0
18:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Σημαντική αλλαγή στην ενδεκάδα από Μεντιλίμπαρ
18:27 ∙ ΕΛΛΑΔΑ