Νέες ταινίες: Πρεμιέρα για την βραβευμένη στις Κάννες «Συναισθηματική αξία»

Δέκα ταινίες καταφτάνουν από σήμερα Πέμπτη στους κινηματογράφους με τις τέσσερις από αυτές να είναι επανεκδόσεις με αρκετό ενδιαφέρον. Ανάμεσα στις νέες παραγωγές ξεχωρίζει η «Συναισθηματική αξία» του Νορβηγού Γιοακίμ Τρίερ που βραβεύτηκε στο τελευταίο Φεστιβάλ των Καννών και αφηγείται την ιστορία δύο αδελφών που επανασυνδέονται με τον πατέρα τους ο οποίος απουσίαζε επί χρόνια.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ***1/2

(SENTIMENTAL VALUE)

ΝΟΡΒΗΓΙΑ, 2025

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΓΙΟΑΚΙΜ ΤΡΙΕΡ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΡΕΝΑΤΕ ΡΑΙΝΣΒΕ, ΣΤΕΛΑΝ ΣΚΑΡΣΓΚΑΡΝΤ, ΕΛ ΦΑΝΙΝΓΚ

Με αφορμή το θάνατο της πρώην συζύγου του, ο σκηνοθέτης Γκούσταβ επιστρέφει μετά από χρόνια απουσίας στο σπίτι τους για να συναντήσει τις κόρες του, Νόρα και Αγκνες. Όταν θα προσπαθήσει να πείσει τη Νόρα να πρωταγωνιστήσει στη νέα του ταινία, όλο το τραύμα της εγκατάλειψης έρχεται στη επιφάνεια.

Ο Γιοακίμ Τρίερ είναι από τους πληρέστερους ευρωπαίους δημιουργούς αυτή τη στιγμή και κάθε ταινία του πλέον αντιμετωπίζεται ως γεγονός. Στη «Συναισθηματική αξία» υπογράφει με άνεση ένα ψυχολογικό δράμα που δεν διστάζει να φτάσει βαθιά στο μεδούλι ανατέμνοντας τις οικογενειακές σχέσεις. Έχει στη διάθεσή του ένα άριστο καστ που ο καθένας μόνος του αλλά και όλοι μαζί βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα, ενώ παράλληλα κάνει πολύ καλή χρήση των χώρων του σπιτιού που, κυρίως, εξελίσσεται η δράση. Αν είχε την τόλμη να κόψει και λίγες σκηνές στο μοντάζ θα έφτιαχνε μια πολύ σφιχτοδεμένη ταινία που θα δικαίωνε ακόμα περισσότερο το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής που απέσπασε στο τελευταίο Φεστιβάλ των Καννών.

ΚΑΥΤΟ ΓΑΛΑ **

(HOT MILK)

ΑΓΓΛΙΑ, 2025

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΡΕΜΠΕΚΑ ΛΕΝΚΙΕΒΙΤΣ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΕΜΑ ΜΑΚΚΕΪ, ΦΙΟΝΑ ΣΟ, ΒΙΚΙ ΚΡΙΠΣ

Η Σοφία βρίσκεται σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο με την καθηλωμένη σε αναπηρικό καρότσι μητέρα της. Γνωρίζει στην παραλία την Ινγκριντ και η έλξη θα είναι αμφίδρομη, ενώ η σχέση της Σοφία με τη μητέρα της περνάει σε άλλο επίπεδο.

Με γυρίσματα και στη χώρα μας και με την εμφάνιση του Βαγγέλη Μουρίκη για ένα μικρό μέρος της ταινίας, το «Καυτό γάλα» αναφέρεται στην τρικυμιώδη σχέση μητέρας-κόρης, στην προσπάθεια της δεύτερης να ξεφύγει από τα «δεσμά» της και να χαράξει τη δική της ελεύθερη πορεία. Αν και όλα τα συστατικά είναι εκεί, η Ρεμπέκα Λένκιεβιτς στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο, δεν διαθέτει ακόμα το σφρίγος και τη διορατικότητα να παρουσιάσει μια σαφή εικόνα για το τι και πως θέλει να πει. Οι ελλειπτικοί διάλογοι δεν βοηθούν αυτή τη φορά να δούμε μια ολοκληρωμένη και στέρεη ιστορία.

Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο τελευταίο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Η ΜΑΚΡΙΑ ΠΟΡΕΙΑ

(THE LONG WALK)

ΗΠΑ, 2025

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΦΡΑΝΣΙΣ ΛΟΡΕΝΣ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΚΟΥΠΕΡ ΧΟΦΜΑΝ, ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΤΖΟΝΣΟΝ

Κάθε χρόνο, πενήντα έφηβοι αγόρια συγκεντρώνονται για ένα γεγονός γνωστό σε όλη τη χώρα ως «Η Μακριά Πορεία». Ανάμεσα στους φετινούς επιλαχόντες βρίσκεται ο δεκαεξάχρονος Ρέι Γκαράτι. Ξέρει τους κανόνες: προειδοποιήσεις δίνονται αν πέσεις κάτω από την απαιτούμενη ταχύτητα, αν σκοντάψεις, αν καθίσεις. Μετά από τρεις προειδοποιήσεις… φεύγεις για πάντα. Κι αυτό που ακολουθεί λειτουργεί ως ανατριχιαστική υπενθύμιση ότι μπορεί να υπάρξει μόνο ένας νικητής στην Πορεία. Ο ένας που θα επιβιώσει.

Μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Στίβεν Κινγκ.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Ο πύργος του Downton: Το μεγάλο φινάλε. Του Σάιμον Κέρτις με τους Χιου Μπόνεβιλ, Τζιμ Κάρτερ

Με τη Μαίρη στο επίκεντρο ενός δημόσιου σκανδάλου και την οικογένεια σε οικονομική στενότητα, ολόκληρο το σπιτικό κινδυνεύει να στιγματιστεί κοινωνικά. Οι Κρόουλι καλούνται να προσαρμοστούν στις εξελίξεις, καθώς το προσωπικό και η επόμενη γενιά ετοιμάζονται να εγκαινιάσουν το νέο κεφάλαιο για τον Πύργο του Downton.

Τερατομουντζούρες. Του Σεθ Γουόρλεϊ με τους Τόνι Χέιλ, Ντ’ Αρσι Κάρντεν

Οταν το βιβλίο με τα σκίτσα ενός νεαρού κοριτσιού πέφτει σε μια παράξενη λίμνη, τα σχέδιά της ζωντανεύουν - απρόβλεπτα, χαοτικά και επικίνδυνα αληθινά. Καθώς η πόλη αρχίζει να καταρρέει, εκείνη και ο αδελφός της πρέπει να εντοπίσουν τα πλάσματα προτού αυτά προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά.

Demon Slayer-Η ταινία: Το κάστρο του Απειρου. Κινούμενα σχέδια του Χαρούο Σοτοζάκι

Είναι η εποχή της δυναστείας των Taisho στην Ιαπωνία. Ο Tanjiro, ένα καλόκαρδο αγόρι που πουλάει κάρβουνο για να ζήσει, βρίσκει την οικογένειά του δολοφονημένη από έναν δαίμονα, ενώ η μικρότερη αδελφή του, η Nezuko, η μόνη που επέζησε, έχει μεταμορφωθεί και η ίδια σε δαίμονα. Αν και συντετριμμένος από αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα, ο Tanjiro αποφασίζει να γίνει «κυνηγός δαιμόνων».

Ευδοκία (1971) ****. Του Αλέξη Δαμιανού με τους Μαρία Βασιλείου, Γιώργο Κουτούζη

Ενας λοχίας γνωρίζεται με την Ευδοκία, μια πόρνη, την οποία και παντρεύεται. Οι δύο εραστές εξεγείρονται ενάντια σε ένα πιο ισχυρό από αυτούς κοινωνικό σύστημα και συντρίβονται, σαν σε κλασική τραγωδία.

Η ταινία απέσπασε το βραβείο α’ γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για τη Μαρία Βασιλείου και με το πέρασμα των χρόνων έχει καταλάβει μια θέση στο πάνθεον της ιστορίας του ελληνικού κινηματογράφου. Γυρισμένη εν μέσω δικτατορίας, έδειξε έναν άλλο δρόμο για το ελληνικό σινεμά, πέρα από τη «χρυσή εποχή» του της δεκαετίας του ’60.

Toy story (1995)****. Κινούμενα σχέδια του Τζον Λάσιτερ

Η πρώτη ταινία της Pixar που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου ψηφιακά, άνοιξε τις πόρτες μιας νέας εποχής τόσο για το στούντιο όσο και το είδος. Σήμερα θεωρείται ασφαλώς μια από τις πιο σημαντικές ταινίες όλων των εποχών στο animation.

Δίχως στέγη, δίχως νόμο (1985) ***1/2. Της Ανιές Βαρντά με τους Σαντρίν Μπονέρ, Μάσα Μερίλ

Η νεαρή Μόνα βρίσκεται νεκρή σε ένα χαντάκι και κανείς δεν γνωρίζει περισσότερα για εκείνη. Η Ανιές Βαρντά, μας την συστήνει μέσα από μια αναδρομή των τελευταίων εβδομάδων της ζωής της τις οποίες βίωσε χωρίς στέγη, ψάχνοντας για λίγη απασχόληση εδώ κι εκεί.

Η ταινία απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας και χάρη στην ειλικρίνεια των προθέσεών της αλλά και της εμβληματικής ερμηνείας της Σαντρίν Μπονέρ, έμεινε στην ιστορία ως μια σπουδαία ταινία για το τίμημα της ελευθερίας και τη γυναικεία χειραφέτηση.

Παράξενα παιχνίδια (2007) ***1/2. Του Μίκαελ Χάνεκε με τους Ναόμι Γουοτς, Τιμ Ροθ

Πρόκειται για το «χολιγουντιανό» ριμέικ της ταινίας που γύρισε ο ίδιος ο Μίκαελ Χάνεκε δέκα χρόνια νωρίτερα προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην πρεμιέρα της στις Κάννες για την ωμή βία, τον κυνισμό και την ψυχρότητα που εκπέμπει. Η «αμερικανική» εκδοχή της ταινίας είναι το ίδιο προκλητική και ωμή προκαλώντας μας να αναλογιστούμε τον εθισμό της βίας ως θέαμα στις οθόνες μας.