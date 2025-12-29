Πονοκέφαλος στο Μαξίμου με τη Ζωή, το plan B της κυβέρνησης για τα μπλόκα, ποιον θα διαγράψει πρώτο

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου με τη Ζωή

Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν μπλέξει για τα καλά με το φαινόμενο Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα βιντεάκια με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας μέσα από την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν γίνει viral και η κυρία Κωνσταντοπούλου κερδίζει συνεχώς πόντους στις δημοσκοπήσεις. Όλο αυτό έχει προκαλέσει τεράστιο πονοκέφαλο στο κυβερνητικό στρατόπεδο που θεωρεί ότι οι live μεταδόσεις από την εξεταστική ωφελούν μόνο την Κωνσταντοπούλου. Ο πρόεδρος της Βουλής λοιπόν, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης είπε: «Θα εισηγηθώ την κατάργηση της ζωντανής σύνδεσης των Εξεταστικών Επιτροπών». Βέβαια ο κίνδυνος να γυρίσει μπούμερανγκ μια τέτοια κίνηση για το κυβερνών κόμμα είναι τεράστιος, αφού τα υπόλοιπα κόμματα θα μιλήσουν για κυβερνητική λογοκρισία και προσπάθεια κουκουλώματος της εξεταστικής... Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα δηλαδή...

Το plan B της κυβέρνησης για τα μπλόκα

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Όπως ίσως θα ενημερωθήκατε ήδη, περίπου 18 από τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα άρχισαν να ζητούν συνάντηση με τον Μητσοτάκη για να μην τραβήξει επ´ αόριστον και χωρίς αποτέλεσμα η κόντρα. Να δείτε που όσο περνούν οι μέρες όλο και περισσότεροι θα συντάσσονται υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση. Πάντως από το κυβερνητικό στρατόπεδο εξετάζουν και το plan B... Τι θα κάνουν δηλαδή σε περίπτωση που κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιμείνουν στην σκληρή γραμμή των κλειστών δρόμων. Στο τραπέζι μαθαίνω έχει πέσει και το σχέδιο για «βροχή» κλήσεων από την τροχαία για παρακώλυση συγκοινωνιών. Εκεί θα δυσκολέψει πολύ η κατάσταση...

Δεν πήρε τα... βουνά ο Μητσοτάκης

Τελικά ο πρόεδρος δεν πήγε στην Πίνδο όπως φημολογείτο. Δεν ξέρουμε αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει για την Πρωτοχρονιά αλλά πιο πιθανό θεωρώ να πάει στα Χανιά παρά να πάρει τα... βουνά. Άλλωστε δεν θα μπορούσε να περάσει κι από τα μπλόκα χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Το καρφί Μητσοτάκη για Τσίπρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανάρτησε πριν από τα Χριστούγεννα μια reading list από βιβλία που έχει επιλέξει να διαβάσει αυτές τις άγιες μέρες. Πρώτο πρώτο στη λίστα ήταν το βιβλίο του Σταύρου Θεοδωράκη. Όπως είδα απουσίαζε η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα... Τυχαίο; Δεν νομίζω. Πάντως από τα βιβλία που είδα το πιο ενδιαφέρον είναι το Breakneck του Dan Wang το οποίο προσφέρει μια βαθιά κατανόηση της Κίνας και των παγκόσμιων επιπτώσεων από τη ραγδαία βιομηχανική ανάπτυξη του Πεκίνου. Μια ανάπτυξη που βασίζεται στη νοοτροπία ενός μηχανικού κράτους (engineering state) που εστιάζει στην ταχεία κατασκευή και βιομηχανία, σε αντίθεση με την Αμερική που κυριαρχείται από νομικούς περιορισμούς...

Ποιον θα διαγράψει πρώτο ο Ανδρουλάκης;

Έχουν φουντώσει οι φήμες ότι ο πρώτος που θα πληρώσει τη νύφη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ είναι ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης ο οποίος είναι στα μαχαίρια με έναν εκ των εκλεκτών του Νίκου Ανδρουλάκη, τον Δουδωνή. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους ο πρόεδρος Νίκος κάποιον πρέπει να καρατομήσει μπας και καταφέρει να βάλει ένα φράγμα στα συνεχή αντάρτικα εναντίον του και να στείλει ένα στοιχειώδες μήνυμα πειθαρχίας στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο διάσημος πιανίστας που στηρίζει Καρυστιανού

Μην με ρωτάτε ποιος είναι ο πιανίστας των Βρυξελλών που γλυκοκοιτάζει το κόμμα Καρυστιανού. Ένας είναι, ο μέγας Νικόλας Φαραντούρης. Αφού είδε κι απόειδε που δεν του έδωσε το δαχτυλίδι του ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας, έγινε αρχικά σκληρός Κασσελακικός. Μετά ο Stef ξεφούσκωσε και ο Νικόλας ψάχνει κόμμα να ηγηθεί... Ο Τσίπρας τον έχει στην απέξω, άρα η Μαρία Καρυστιανού είναι μονόδρομος. Θα μου πείτε θα τον δεχθεί; Χλωμό το βλέπω..



Οι δύο «άγνωστοι» του ανασχηματισμού

Πάντως ο μέγας πονοκέφαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη για το 2026 θα είναι αναμφίβολα ο επερχόμενος και αναγκαίος ανασχηματισμός για να ξεκολλήσει το κυβερνητικό στρατόπεδο από τις αστοχίες και τις αρρυθμίες. Οι δύο «άγνωστοι» της εξίσωσης (όπως λένε και στα μαθηματικά) είναι ο Κωστής και ο Γεραπετρίτης. Από το αν θα επιστρέψει στο Μέγαρο Μαξίμου ο σημερινός υπουργός Εξωτερικών θα εξαρτηθούν πολλά... και θα υπάρξουν και καραμπόλες. Από την άλλη μεριά, η αξιοποίηση του Κωστή Χατζηδάκη σε άλλο πόστο δεν θα είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Κοινώς μιλάμε για σπαζοκεφαλιά.

Ο Ανεστίδης και η αρπαχτή από ιδιοκτήτρια ΚΥΔ



Έχω την αίσθηση ότι η υπόθεση Ανεστίδη δεν θα βγει σε καλό σε μια ιδιοκτήτρια ΚΥΔ. Όχι γιατί λένε ότι αυτή έκανε τις καταγγελίες για τον αγροτοσυνδικαλιστή αλλά διότι έχει πολύ παρασκήνιο. Η ιδιοκτήτρια ΚΥΔ λοιπόν που έχει περάσει και μια από τις κορυφαίες θέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ λόγω ΑΝΕΛ αλλά το παίζει σήμερα Νεοδημοκράτισσα έχει υψηλή δραστηριότητα στην παροχή αγροτικών συμβουλών με κοινοτικά κονδύλια μέσω Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης . Μόνο που οι συμβουλές της, ήταν αέρας κοπανιστός. Δήλωσε δε ότι παρείχε συμβουλές στον Ανεστίδη αλλά και άλλους συνεταιριστές που είναι συνοδοιπόροι του Ανεστίδη και ακούω και κάτι ωραία για υπεύθυνες δηλώσεις χωρίς υπογραφές ή με fake υπογραφές. Ακούω και κάτι άλλα επίσης ωραία που έκανε τα οποία έχω την αίσθηση ότι θα έλθουν όχι πολύ αργά στο φως. Και τότε δεν θα έχει μπλεξίματα μόνο η ΚΥΔάρχισα αλλά και αυτοί που έχουν την ευθύνη να τσεκάρουν τις μαϊμού συμβουλές. Με ποιον; Μα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν ανοίξουν δε οι τηλεφωνικές συνομιλίες ή αν κάποιος παρ’ ελπίδα υπάρχουν επισυνδέσεις θα ζήσουμε πολύ μεγάλες στιγμές.



Οι συμβουλές Γαργαλάκου



Μένω στο θέμα των ΚΥΔ και του πακτωλού χρημάτων που έχουν εισπράξει για παροχή συμβουλών σε αγρότες. Μόνο που σε πολλές περιπτώσεις οι συμβουλές είναι … μούφα. Και έχω την αίσθηση ότι πάλι θα ανοίξουν ιστορίες χωρίς καλό τέλος. Στις συμβουλές φυσικά αν ψάξει κάποιος καλά βρίσκει και εταιρίες της οικογένειας Γαργαλάκου με πάνω από 4 εκ ευρώ διότι αν δεν ξέρει η οικογένεια Γαργαλάκου από συμβουλές ποιος θα ξέρει. Υποθέτουμε ότι η οικογένεια Γαργαλάκου θα τις έχει δώσει τις συμβουλές και δεν θα έχουμε τίποτα εκπλήξεις.



Έρχεται FBI φιάσκο

Μένουμε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου να μου το θυμηθείτε ότι οι έρευνες του FBI θα αποδειχτούν σε πολλές περιπτώσεις μεγάλο φιάσκο. Γιατί πολύ απλά για να ελέγξεις πρέπει να ξέρεις τι ελέγχεις και να μην βασίζεσαι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και επίορκους υπαλλήλους που δεν φημίζονται για την αξιοπιστία τους. Επειδή στα χέρια μας ήδη έχει περιέλθει περιεχόμενο ελέγχων που έχει διοικητικό χαρακτήρα σας πληροφορούμε ότι εκεί θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι και θα εκτεθεί πολύς κόσμος που βάζει με ευκολία υπογραφή και με αυτή είτε δημιουργεί προβλήματα σε ανθρώπους που είναι καθαροί είτε τους διαπομπεύει. Για παράδειγμα, χωράφια που νοικιάζονται και δεν υπάρχει η πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία δεν δηλώνονται στο Ε9 από τον ενοικιαστή γιατί πολύ απλά η υποχρέωση αυτή ανήκει στον ιδιοκτήτη. Αυτός που νοικιάζει χωράφια θα πρέπει να τα δηλώσει στο Ε2 και να έχει το ενοικιαστήριο και φυσικά τα χωράφια να είναι υπαρκτά και σε αυτά να γίνονται καλλιέργειες. Άρα τι ακριβώς έχει βρει το FBI όταν μπλέκει την υποχρέωση της υποβολής Ε 9 από τον ιδιοκτήτη με αυτή του Ε2 που έχει ο ενοικιαστής; Αφήστε που οι μισθώσεις αν είναι πάνω από 1.000 ευρώ υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Και εδώ το ερώτημα είναι αφού υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μια δήλωση και η πληρωμή του μισθώματος είναι μέσω τράπεζας τι ακριβώς έκανε η ΑΑΔΕ αν όλα αυτά είναι μούφα; Πέραν αυτού πρέπει κάποιος να εξηγήσει σε ανίδεους πως όταν έγινε προσωρινή διανομή πριν χρόνια σε ακτήμονες, δηλαδή γεωργούς χωρίς κτήματα, χωρίς γη, δεν τους δόθηκαν ποτέ οριστικοί τίτλοι. Και έτσι υπάρχουν δυο εκδοχές. Είτε οι κληρονόμοι είτε διαχειριστές όπως στα Γρεβενά εκμισθώνουν αυτές τις εκτάσεις και ας μην έχουν οριστικούς τίτλους. Τα ξέρουν αυτά στο FBI ή τα έχουν μπερδέψει επειδή τους έχουν μπερδέψει;

Το αλαλούμ με τις Συνελεύσεις της ΕΧΑΕ



Τελικά εκεί στην ΕΧΑΕ νομίζουμε ότι τα έχουν κάνει θάλασσα. Αφού στην Γενική Συνέλευση έγινε χαμός με αντιδράσεις μετόχων για τη νομιμότητα σε ότι αφορά στη τήρηση των προθεσμιών και όχι μόνο αλλά η διοίκηση επέμενε ότι είναι όλα καλά ήλθε μια πρόσκληση μιας νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για να καταδείξει ότι υπάρχει θέμα. Η πρόσκληση μάλιστα δημοσιεύτηκε παραμονή Χριστουγέννων το απόγευμα και σε ημέρα που το Χρηματιστήριο ήταν κλειστό. Στη νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση λοιπόν οι μέτοχοι καλούνται μεταξύ άλλων να αποφασίσουν τη μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμό των ανεξαρτήτων μελών του. Και ρωτάμε εμείς οι αφελείς. Αφού αυτή η απόφαση ελήφθη στην τελευταία Γενική Συνέλευση τι χρειάζεται Γενική Συνέλευση νέα και μάλιστα έκτακτη; Και εν τέλει ποιο ΔΣ τη συγκαλεί αυτή τη Γενική Συνέλευση. Το εκλεγέν ή το προηγούμενο από την τελευταία Γενική Συνέλευση; Από ότι φαίνεται η έλευση του Euronext ως πλειοψηφούντα μετόχου μάλλον δεν συνοδεύεται από καλή οργάνωση. Και αν αυτά συνέβαιναν σε οποιαδήποτε άλλη εταιρία δεν ξέρουμε τι θα είχε κάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της οποίας από ότι φαίνεται η εποπτεία ασκείται κατά περίπτωση.



Τα όργανα των διαγραφών

Πάντως στο Χρηματιστήριο τα όργανα με τις διαγραφές εταιριών καλά κρατούν. Και στις 22 του μήνα επιδόθηκε στην ιστορική (και αμαρτωλή επί χρόνια χρηματιστηριακά και όχι μόνο θα συμπληρώναμε) Βιοτέρ η απόφαση διαγραφής από το Χρηματιστήριο. Η εταιρία αντέδρασε και ζήτησε παράταση της προθεσμίας που είχε για να κάνει ένσταση και πήρε προθεσμία ενώ τις 9 Ιανουαρίου. Τώρα βέβαια τι θα της προσφέρει η προθεσμία είναι ένα ερώτημα. Γιατί μπορεί ναι μεν να έχει επικυρωθεί η συμφωνία εξυγίανσης και να τηρείται αλλά τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά ακόμα. Βέβαια υποτίθεται ότι θα αποκατασταθούν όπως λέει η εταιρία αλλά το ερώτημα είναι ποιος έχει την βεβαιότητα και μπορεί να πιστοποιήσει ότι θα συμβεί αυτό. Η διαπραγμάτευση της μετοχής ανεστάλη πάντως από τον περασμένο Μάιο. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν περιπτώσεις σαν τη Βιοτέρ που αναστήθηκαν στην πορεία αλλά είναι πολύ λιγότερες από τις εταιρίες που εξαφανίστηκαν. Και το ερώτημα που τίθεται είναι αν πρέπει να τιμωρούνται οι μέτοχοι από το Χρηματιστήριο με διαγραφή ή να αφήνεται η εταιρία να φτάσει έως το τέλος, αν φτάσει και οι μέτοχοι να αναλάβουν την ευθύνη της επιλογής τους;



Φεύγει μένοντας



Πραγματικά μερικές φορές είναι να απορείς. Έγινε πολλή κουβέντα για το αν κλείνει ο κύκλος του Γιώργου Αποστολόπουλου στο Ιατρικό Αθηνών με την αποχώρησή του από τη θέση του Προέδρου του ΔΣ στις 2 Ιανουαρίου. Και υποτίθεται ότι έτσι είναι μόνο που δεν… είναι. Γιατί ναι μεν φεύγει από το ΔΣ αλλά δημιουργείται μια άλλη θέση αυτή του Εκτελεστικού Επίτιμου Προέδρου. Δηλαδή μια θέση εκτός ΔΣ αλλά με εκτελεστικές αρμοδιότητες. Κοινώς ο ιδρυτής του Ιατρικού Κέντρου θα συνεχίσει να κινεί τα νήματα έστω και αν δεν συμμετέχει στο ΔΣ της εταιρίας. Τώρα αυτό αν δεν κάνουμε λάθος εγείρει και κάποια ζητηματάκια εταιρικής διακυβέρνησης και ρόλου του ΔΣ.

Η απορία για τις ίδιες ομολογίες



Πολύ μας μπερδεύει τελικά αυτή η Aegean που αγοράζει ομολογίες του παλιού ομολογιακού του 2019 το οποίο θα αποπληρώσει όπως αναφέρει από το νέο ομολογιακό όπως αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο του τελευταίου. Και αγοράζει στο 100% με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο ποιοι είναι οι πωλητές από τους οποίους αγοράζει αλλά και το σκοπιμότητα έχει η αγορά αυτή. Κερδίζει άραγε η Aegean από αυτή την κίνηση ή αυτοί που πουλάνε; Ιδού η απορία. Όχι τίποτα άλλο αλλά η τελευταία τιμή που βλέπουμε στο συγκεκριμένο ομόλογο είναι στο 98,7% και είχαμε πτώση τιμής μετά τη συναλλαγή των ιδίων ομολογιών που έγινε στις 19 Δεκεμβρίου.

Τι περιμένουν και αγοράζουν;



Κατά σχεδόν 1% αύξησε τη συμμετοχή του στην Ιντραλότ ο Κορεάτης βασικός μέτοχος Soohyung Kim από την ημέρα που ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου και ο μετασχηματισμός της εταιρίας με την ένταξη της Baly’s ενώ την ίδια περίοδο σε σημαντικές αγορές έχουν προχωρήσει τόσο ο Σωκράτης Κόκκαλης όσο και η Ιντρακόμ. Και οι τρεις μέτοχοι κατέχουν περί το 77% της εταιρίας η οποία έχει κεφαλαιοποίηση 1,95 δις ευρώ. Και το γεγονός ότι αγοράζουν μετοχές παρ’ ότι έχουν υψηλά ποσοστά έχει τη σημασία του. Και την έχει δεδομένου ότι θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι στόχος τους είναι η αύξηση της διασποράς σε ορίζοντα έτους. Και όταν θέλεις να αυξήσεις την διασπορά προφανώς δεν αγοράζεις περιμένοντας ότι θα πουλήσεις χαμηλότερα. Μάλλον κάτι ξέρουν παραπάνω.



Τακτική προσωποποιημένης εξυπηρέτησης



Στενό μαρκάρισμα στους καλούς πελάτες εφαρμόζει η Alpha Bank. Τι εννοούμε; Πολύ απλά πλέον προσεγγίζει τους πελάτες με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση παρέχοντας αυτοβούλως στη διάθεσή τους συμβούλους με τους οποίους μπορούν ανά πάσα στιγμή για ότι χρειαστούν να έρχονται σε επικοινωνία. Και αυτό αν μη τι άλλο αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα τακτική προκειμένου να συγκεντρώσει όλες τις εργασίες των πελατών της στο δικό της δίκτυο. Επόμενο βήμα θα είναι οι καλοί πελάτες να επιβραβεύονται σε διάφορα επίπεδα και με διάφορους τρόπους όπως υψηλότερα καταθετικά επιτόκια, χαμηλότερες προμήθειες και χαμηλότερο κόστος δανεισμού αλλά και διάφορες άλλες παροχές μέσω των συστημάτων επιβράβευσης όπως το bonus.

Πρακτικές που ενοχλούν



Μιας και ο λόγος στις τράπεζες υπάρχουν και πρακτικές που εφαρμόζουν και ενοχλούν. Γιατί για παράδειγμα προκειμένου οι ίδιες να μειώσουν τα κόστη έχουν φτάσει να λειτουργούν τα ταμεία τους μέχρι τις 11 το πρωί γεγονός που δημιουργεί παρά πολλά προβλήματα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν σημαντικού ύψους δραστηριότητας σε μετρητά. Επίσης η τακτική αυτή ουσιαστικά περιορίζει την ελεύθερη πρόσβαση στις καταθέσεις και αυτό δεν είναι καλό μήνυμα. Μόνο που αυτό το επιτρέπει το ολιγοπώλιο για το οποίο ήδη η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις όπου ξεχωρίζει η δημιουργία κρατικών αποταμιευτικών λογαριασμών τύπου Livret A/LEP (γαλλικό μοντέλο), με κρατικά καθοριζόμενο επιτόκιο, ως συμπληρωματικό εργαλείο χρηματοδότησης του κρατικού προϋπολογισμού και ενίσχυσης αποδόσεων για μικροκαταθέτες.