Αργίες 2026: Αυτά είναι όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς για απόδραση, περιπέτεια και ανανέωση

Αυτά είναι όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς που μπορείς να εκμεταλλευτείς για μικρές αποδράσεις, ταξίδια και ξεχωριστές στιγμές μακριά από την καθημερινότητα

Newsbomb

Αργίες 2026: Αυτά είναι όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς για απόδραση, περιπέτεια και ανανέωση
UNSPLASH.
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολλοί ήδη εξετάζουν το ημερολόγιο, προκειμένου να καθορίσουν όσο νωρίτερα γίνεται το πρόγραμμα στις αργίες και τα τριήμερα του 2026.

Η νέα χρονιά προσφέρει ευκαιρίες για μικρές, αναζωογονητικές αποδράσεις. Αν ψάχνεις πώς να ξεφύγεις από την καθημερινότητα χωρίς να χρειαστεί να πάρεις πολλές μέρες άδεια, τα τριήμερα είναι η τέλεια λύση.

Το 2026, παρουσιάζει έναν συνδυασμό από ευκαιρίες για ξεκούραση αλλά και… χαμένες αργίες που δεν προσφέρουν επιπλέον ρεπό.

Δύο σημαντικές αργίες, ο Δεκαπενταύγουστος και η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, «πέφτουν» Σάββατο το 2026, με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται τριήμερα. Αυτό αποτελεί απογοήτευση για όσους ήλπιζαν σε επιπλέον ημέρες ανάπαυσης και ευκαιρίες για εκδρομές ή ξεκούραση.

Τριήμερα που ξεχωρίζουν το 2026

Παρά τη «χασούρα» στις δύο αργίες, το 2026 προσφέρει τρία τριήμερα που αξίζει να μείνουν στη μνήμη. Πρώτο είναι η Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου, μία παραδοσιακή ευκαιρία για ξεκούραση. Επίσης, η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή, ανοίγοντας τη δυνατότητα για τριήμερο. Τέλος, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος την 1η Ιουνίου αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την πρώτη καλοκαιρινή απόδραση.

Οι αργίες

  • Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου
  • Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου
  • 25η Μαρτίου: Τετάρτη
  • Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
  • Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου

Η γνώση των αργιών και των τριημέρων του 2026 βοηθά εργαζόμενους και εργοδότες να οργανώσουν καλύτερα τον χρόνο τους, είτε για επαγγελματικούς, είτε προσωπικούς σκοπούς. Με δεδομένη την «απώλεια» δύο σημαντικών αργιών λόγω Σαββατοκύριακου, οι επιλογές για σύντομες αποδράσεις περιορίζονται, όμως, η αλήθεια είναι πως πάντα βρίσκονται «φόρμουλες». Αρκεί να υπάρχει διάθεση και καλός προγραμματισμός.

Σημαντικό είναι να παρακολουθούμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν αλλαγές ή νέες ρυθμίσεις σχετικά με τις αργίες, ώστε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τις ημέρες ανάπαυσης που προσφέρει η νέα χρονιά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:08ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Τσουβέλας μετά την ανάρτηση για τον «influencer Χριστό»: «Δεν μετανιώνω για τη δήλωσή μου»

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομική τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 100 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Απατεώνας με «χίλια πρόσωπα»: Πώς δρούσε ανενόχλητος 16 χρόνια και «έφαγε» 500.000 από τα θύματά του

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Ήθελα να σταματήσουν να σκοτώνουν αθώους ανθρώπους» - H πρώτη συνέντευξη του ήρωα που έσωσε κόσμο στην παραλία Mπόνταϊ

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα σύγχρονο Volvo P1800 θα μπορούσε να είναι έτσι

09:35LIFESTYLE

Χάρι Στάιλς: Ανέβασε νέο βίντεο - Γιατί ερμηνεύτηκε ως «teaser» επιστροφής του στη μουσική

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη: Σοκαρισμένος ο παππούς τριδύμων που σώθηκαν

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Πάνω από 700 κλήσεις στην Πυροσβεστική λόγω θυελλωδών ανέμων – Ριπές άνω των 100 km/h στη Θεσσαλονίκη

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: 5χρονο αγόρι εγκλωβίστηκε σε κυλιόμενο διάδρομο και πέθανε σε χιονοδρομικό κέντρο

09:10LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Σήκωσε τη Νατάσσα Θεοδωρίδου και του σκίστηκε το παντελόνι στην πίστα

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Μετανάστης ανασύρθηκε νεκρός – Αναζητούνται ακόμη τρεις

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Αυτά είναι όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς για απόδραση, περιπέτεια και ανανέωση

08:49ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Ποδαρικό» με πολική αέρια μάζα - Πού «βλέπει» χιόνια παραμονή Πρωτοχρονιάς

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Έχασε στον τζόγο και έσπασε το κατάστημα με βαριοπούλα – Δείτε βίντεο

08:33ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρο Σάββατο»: Με σκληρό βίντεο 11 λεπτών απάντησε το Ισραήλ στην έκθεση της Χαμάς ότι δεν στόχευσε αμάχους

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Κοκορίκος: Στη Ριτσώνα, την Τετάρτη το «τελευταίο αντίο» - Η επιθυμία της οικογένειας

08:16LIFESTYLE

Μαίρη Συνατσάκη: Γιατί έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου

08:06ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BMW πατεντάρει βίδες που δεν ανοίγουν χωρίς ειδικό εργαλείο

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Πενσιλβάνια: Έφηβος πυροβόλησε και σκότωσε τη μητέρα του την επομένη των Χριστουγένννων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου» - Ο συγκλονιστικός τελευταίος διάλογος μητέρας και κόρης πριν την τραγωδία στα Βαρδούσια

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου με τη Ζωή, το plan B της κυβέρνησης για τα μπλόκα, ποιον θα διαγράψει πρώτο ο Ανδρουλάκης, ο Ανεστίδης και η αρπαχτή από ιδιοκτήτρια ΚΥΔ, το αλαλούμ με τις Συνελεύσεις ΕΧΑΕ, τα όργανα διαγραφών και η απορία για τις ίδιες ομολογίες

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Πάνω από 700 κλήσεις στην Πυροσβεστική λόγω θυελλωδών ανέμων – Ριπές άνω των 100 km/h στη Θεσσαλονίκη

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Αυτά είναι όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς για απόδραση, περιπέτεια και ανανέωση

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών ο θάνατος των δύο αδελφών στη Ναύπακτο: Οι πέντε ύποπτες διαθήκες και το σενάριο διπλής δολοφονίας

19:31LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Η ταραχώδης σχέση με τον γιο της - Η μισητή εγκυμοσύνη, η δικαστική διαμάχη και η συμφιλίωση

08:33ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρο Σάββατο»: Με σκληρό βίντεο 11 λεπτών απάντησε το Ισραήλ στην έκθεση της Χαμάς ότι δεν στόχευσε αμάχους

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 28/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.000.000 ευρώ

08:49ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Ποδαρικό» με πολική αέρια μάζα - Πού «βλέπει» χιόνια παραμονή Πρωτοχρονιάς

06:32LIFESTYLE

Από τα bohemian φορέματα στις ψηλές μπότες: Όταν η Μπριζίτ Μπαρντό «χάραξε» τη μόδα της εποχής

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Το εκρηκτικό μάμπο στην ταινία που εκτόξευσε το άστρο και τον μύθο της - Βίντεο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις, τα τρακτέρ αποκλείουν και παραδρόμους - Τι επιλογές έχουν οι ταξιδιώτες

07:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτόν τον ρόλο «έχασε» ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Μελάς: Η θυσία του για τη Μακεδονία και η παρακαταθήκη του

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη: Σοκαρισμένος ο παππούς τριδύμων που σώθηκαν

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Απατεώνας με «χίλια πρόσωπα»: Πώς δρούσε ανενόχλητος 16 χρόνια και «έφαγε» 500.000 από τα θύματά του

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Μισθός 30.000 ευρώ για 6 μήνες: Ζητούνται άτομα για εργασία σε έρημο νησί

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Κοκορίκος: Στη Ριτσώνα, την Τετάρτη το «τελευταίο αντίο» - Η επιθυμία της οικογένειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ