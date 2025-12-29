Απατεώνας με «χίλια πρόσωπα»: Πώς δρούσε ανενόχλητος 16 χρόνια και «έφαγε» 500.000 τα θύματά του

Τέλος δόθηκε στην πολύχρονη «καριέρα» ενός απατεώνα, ο οποίος επί 16 χρόνια εξαπάτησε δεκάδες ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, εμφανιζόμενος με διάφορες επαγγελματικές ιδιότητες υψηλού προφίλ και διασυνδέσεων, ώστε να ρίχνει στάχτη στα μάτια των θυμάτων του.

Ο 47χρονος με τα «χίλια πρόσωπα» εμφανιζόταν στα ανυποψίαστα θύματά του από αστυνομικός της Ιντεροπόλ μέχρι υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών, ακόμα και της Βουλής, και με το πρόσχημα των υψηλών διασυνδέσεν, δρούσε ως μεσολαβητής προκειμένου τα επίδοξα θύματά του να βγάλουν δάνεια ή να εγκριθεί κάποιο σχέδιο, ενώ στη συνέχεια έπαιρνε τα χρήματα και εξαφανιζόταν.

Μάλιστα απειλούσε τα θύματά του, όταν εκείνα του έλεγαν πως θα απευθυνθούν στις αρχές.

Η δράση του άργησε να αποκαλυφθεί, καθώς μόλις το περασμένο καλοκαίρι έγινε αντιληπτή, όταν ένα από τα θύματά του προέβη σε καταγγελία τον Ιούνιο, οπότε και ξεκίνησε η πολύμηνη έρευνα.

Ο εντοπισμός και η σύλληψή του έγιναν στη Σάμο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 27 υποθέσεις εξαπάτησης. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται άλλα 7 άτομα, φερόμενα ως συνεργοί του.

Ο 47χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκαν διώξεις για σωρεία αδικημάτων, όπως αντιποίηση αρχής και κλοπή, μεταξύ άλλων.