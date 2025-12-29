Αντώνης Κοκορίκος: Στη Ριτσώνα, την Τετάρτη το «τελευταίο αντίο» - Η επιθυμία της οικογένειας

Αντί στεφάνων, μπορούν όσοι το επιθυμούν να δωρίσουν χρηματικά ποσά σε συλλόγους που βοηθούν καρκινοπαθείς, αναφέρει η οικογένεια

Αντώνης Κοκορίκος: Στη Ριτσώνα, την Τετάρτη το «τελευταίο αντίο» - Η επιθυμία της οικογένειας
Στη Ριτσώνα, την Τετάρτη το «τελευταίο αντίο» στον δημοσιογράφο Αντώνη Κοκορίκο που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου, μετά από πολύμηνη ασθένεια.

Όπως ανακοίνωσε η οικογένεια του Αντώνη Κοκορίκου, η τελετή αποτέφρωσης θα γίνει στις 9.30π.μ. της Τετάρτης στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης πως αντί στεφάνων, μπορούν όσοι το επιθυμούν να δωρίσουν χρηματικά ποσά σε συλλόγους που βοηθούν καρκινοπαθείς:

«Καθώς στην τελετή αυτή δεν επιτρέπονται λουλούδια και στεφάνια, η οικογένεια παρακαλεί, όποιος επιθυμεί, να καταθέσει ένα ποσό στη μνήμη του Αντώνη Κοκορίκου στους παρακάτω συλλόγους:

* Είτε στον Σύλλογο καρκινοπαθών εθελοντών φίλων Ιατρών Αθηνών Κ.Ε.Φ.Ι.

  • Eurobank: GR4502602440000140201131487
  • Alpha Bank: GR6001402160216002101087644»

*Είτε στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα»

  • Alpha Bank – GR8001401120112002002011686
  • Eurobank – GR6602600630000460100128261
  • Εθνική Τράπεζα – GR2501101920000019248000010
  • Τράπεζα Πειραιώς – GR6301720150005015020641423».

Ποιος ήταν ο Αντώνης Κοκορίκος

Μετά από δύσκολο, πολύμηνο αγώνα, έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Παρασκευής, 26/12, στο σπίτι του στον Πειραιά, ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος, σε ηλικία 66 ετών.

Ο Αντώνης Κοκορίκος είχε εργαστεί ως δημοσιογράφος στον Τύπο, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και στην τηλεόραση. Απόφοιτος των ΤΕΙ, μέλος της ΕΣΗΕΑ, τα πρώτα του δημοσιογραφικά βήματα, μαθητής ακόμα, τα έκανε στην «Ευβοϊκή Γνώμη», εφημερίδα της Χαλκίδας, απ' όπου και η καταγωγή του.

Συνέχισε, με εθελοντική προσφορά, στο 15ήμερο περιοδικό της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ «Αγωνιστής», ενώ εργάσθηκε στην ΕΡΤ, την εφημερίδα «Γνώμη», τους ραδιοσταθμoύς Φλας 9,61, Σκάι, ALPHA, με τον Νίκο Κακαουνάκη στις εφημερίδες «Καλάμι» και «Καρφί», στους τηλεοπτικούς σταθμούς STAR, ΑΛΤΕΡ, Βεργίνα TV, κ.α.

Αντώνης Κοκορίκος: Τα βιβλία του

Ο Αντώνης Κοκορίκος ήταν συγγραφέας του βιβλίου «Το σχέδιο για τη χώρα» (2016, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, σελ..618), ένα βιβλίο με τολμηρές ιδέες και προτάσεις για το μέλλον της Ελλάδας, που αποτέλεσε το πρώτο του συγγραφικό έργο. Ακολούθησε το «Η Αριστερά στο δρόμο με τις πεπονόφλουδες» (2019, Εναλλακτικές Εκδόσεις, σελ.340).

Και τα δύο συγγραφικά του έργα, καθαρά πολιτικά, διακρίνονται για το βάθος των σκέψεων, τα τεκμηριωμένα στοιχεία, τις προτάσεις και τις προβλέψεις του και έχουν διαχρονική αξία.

Τα τέσσερα παιδιά του, δυο κορίτσια, η Δανάη και η Άλκηστη, δυο αγόρια, ο Ορέστης και ο Φοίβος, είναι η μεγάλη παρακαταθήκη του και το μέλλον. Πρόσφατα ο Αντώνης Κοκορίκος είχε γίνει παππούς, από την Δανάη.

Την είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστή οι συνάδελφοί του από την Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων της ΕΣΗΕΑ, με ανάρτηση στο facebook.

