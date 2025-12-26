Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος

Την είδηση έκανε γνωστή η Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων με ανάρτησή της στη σελίδα της στο Facebook


Ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος έφυγε από τη ζωή.

Την είδηση έκανε γνωστή η Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων με ανάρτησή της στη σελίδα της στο Facebook.

«Μια δύσκολη είδηση μέσα στη γιορτινή ατμόσφαιρα. ‘Έφυγε’ πριν από λίγο ο Αντώνης Κοκορίκος. Ταξιδεύει στο αιώνιο φως.

Καλό Παράδεισο Αδελφέ. Και καλή Αντάμωση….

Η μεγάλη συνεισφορά του Αντώνη στην πρώτη γραμμή για τις δημοκρατικές διεκδικήσεις της ελληνικής κοινωνίας αλλά και οι συνδικαλιστικές διεκδικήσεις με την Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων σφραγίζουν μια ολόκληρη εποχή», τονίζεται στην ανάρτηση της ΚΕΔ.

«Στη φωτογραφία ο Αντώνης γράφει αφιέρωση στο βιβλίο του για τον άλλο Αδελφό Κώστα Μπετινάκη: Το ‘Σχέδιο για τη χώρα’ που μας αφήνει παρακαταθήκη», προστίθεται στην ίδια ανάρτηση.

Η ανάρτηση της ΚΕΔ στο Facebook:

