Ξενοφών Ζηκίδης: Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον δημοσιογράφο

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του συναδέλφου Ξενοφώντα Ζηκίδη, ο οποίος πέθανε σήμερα σε ηλικία 67 ετών. Ο Ξενοφών Ζηκίδης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1958. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε ως συντάκτης και εκφωνητής του δελτίου ειδήσεων στο ραδιόφωνο «Άστρα» της Κύπρου. Παράλληλα, και ως το 1966, υπήρξε πολιτικός συντάκτης της εφημ. «Φιλελεύθερος» και του περιοδικού «Κυπριακή Αγορά». Από το 1996 εως το 1999 εργάστηκε ως πολιτικός συντάκτης της εφημ. «Πρωινή της Νέας Υόρκης». Από το 2000 και έως τη συνταξιοδότησή του δούλεψε ως πολιτικός συντάκτης στην ΕΡΤ και τη ΝΕΤ. Επίσης, διετέλεσε αρχισυντάκτης των δελτίων ειδήσεων της τηλεόρασης και αναπληρωτής Διευθυντής εκδόσεων. Ο Ξενοφών Ζηκίδης υπήρξε ένας δημοσιογράφος με επαγγελματική επάρκεια, εντιμότητα και άψογη συναδελφική συμπεριφορά. Εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών του οι συνάδελφοι τον είχαν αναδείξει εκπρόσωπό τους επανειλημμένα ενώ είχε συνεισφορά στον αγώνα για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων της ΕΡΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται τους οικείους του και ιδιαίτερα τα δυο του παιδιά και αποχαιρετά τον καλό συνάδελφο και φίλο. Τα στοιχεία της κηδείας του συναδέλφου θα γίνουν γνωστά με νεώτερη ανακοίνωση».