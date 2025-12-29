Φάληρο: Εντοπίστηκε σορός 84χρονου άνδρα

Η σορός ενός ηλικιωμένου εντοπίστηκε το πρωί στο Νέο Φάληρο.

Μετά την ταυτοποίηση της σορού, ανακοινώθηκε ότι ανήκε σε 84χρονο άνδρα, ελληνικής καταγωγής, που εντοπίστηκε στο Φάληρο, κοντά στις εκβολές του Κηφισού.

Τη σορό ανέσυραν στελέχη του Λιμενικού και στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.