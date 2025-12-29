Φάληρο: Εντοπίστηκε σορός 84χρονου άνδρα

Στελέχη του Λιμενικού ανέσυραν τη σορό κοντά στις εκβολές του Κηφισού

Κατερίνα Ρίστα

Φάληρο: Εντοπίστηκε σορός 84χρονου άνδρα

Φωτογραφία αρχείου

Eurokinissi
Η σορός ενός ηλικιωμένου εντοπίστηκε το πρωί στο Νέο Φάληρο.

Μετά την ταυτοποίηση της σορού, ανακοινώθηκε ότι ανήκε σε 84χρονο άνδρα, ελληνικής καταγωγής, που εντοπίστηκε στο Φάληρο, κοντά στις εκβολές του Κηφισού.

Τη σορό ανέσυραν στελέχη του Λιμενικού και στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

