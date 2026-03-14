«Ήταν ό,τι είχα»: Άνδρας έχασε τέσσερις κόρες από ισραηλινή επίθεση στον νότιο Λίβανο

Ένας άνδρας έχασε τις τέσσερις κόρες του, τους γονείς του, τον κουνιάδο του και τον ανιψιό του, αφού σκοτώθηκαν από ισραηλινή επίθεση στον δήμο Ιρκέι στο νότιο Λίβανο.

«Ο ισραηλινός εχθρός λέει κάθε μέρα ότι στοχεύει υποδομές. Αυτές είναι οι υποδομές; Είχα τέσσερις κόρες και τις έχασα. Η μεγαλύτερη ήταν 13 χρονών και η μικρότερη 6, η Ζαϊνάμπ, η Ζάχρα, η Μαλίκα και η Γιασμίν. Ο ανιψιός μου ήταν 12. Ήταν ό,τι είχα. Έχασα και τη μητέρα μου και τον πατέρα μου», είπε ο Μοχάμαντ Τακί, μιλώντας στο Al Jazeera.

Από την Δευτέρα, περίπου 770 άτομα έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από ισραηλινές επιθέσεις, ενώ περίπου 750.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί βίαια.

