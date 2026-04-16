Καιρός - Ζιακόπουλος: Ισχυροί άνεμοι και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη νησιωτική χώρα

Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου. Χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ισχυροί άνεμοι, ενώ κάποιες κατά τόπους βροχές και καταιγίδες δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα.

Όπως αναφέρει ο κ. Ζιακόπουλος, ένα βαρομετρικό χαμηλό στις ακτές της Αφρικής νότια της Κρήτης κινείται Α-ΒΑ και το νέο 24ωρο (Παρασκευή) θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως τις Ν-ΝΑ νησιωτικές περιοχές της χώρας μας.

Πέρα από αυτό, το συγκεκριμένο χαμηλό, συνδυαζόμενο με τις υψηλές πιέσεις των Β. Βαλκανίων, θα προκαλέσει στην περιοχή μας ενισχυμένους ΒΑ ανέμους με ένταση ως τα 8 μποφόρ (Αιγαίο). Κατά τα άλλα, περιορισμένη απογευματινή αστάθεια αναμένεται στη ΒΔ Ελλάδα και οι υψηλότερες μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας (23 με 24 βαθμοί) θα σημειωθούν στη Δ. Ελλάδα.

Το Σάββατο (18/4), τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αναμένονται το πρωί στα Δωδεκάνησα και το απόγευμα -λόγω θερμικής αστάθειας- στις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και πρόσκαιρα κατά τόπους στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα θα σημειώσει μικρή πτώση.

Την Κυριακή (19/4), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και το απόγευμα στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ανατολικά και τα βόρεια θα σημειώσει μικρή πρόσκαιρη πτώση.

Τη Δευτέρα (20/4), γενικά, δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι βαθμιαία θα εξασθενήσουν παντού και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Την Τρίτη (21/4), τοπικοί όμβροι είναι πιθανό να σημειωθούν το απόγευμα στη Β. Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση ως τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.