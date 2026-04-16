Κεφαλονιά - Νέα τροπή στην υπόθεση: Τη μοιραία νύχτα 66χρονος κατέθεσε χρήματα στη Μυρτώ μέσω IRIS

Ένας 66χρονος από την Πρέβεζα έδωσε λεφτά στη Μυρτώ για να κλείσει το δωμάτιο, ενώ αντάλλαξαν μηνύματα κι έκαναν βιντεοκλήση λίγο πριν καταρρεύσει η 19χρονη

Μιχάλης Παπαδάκος

ΈΈνα νέο πρόσωπο μπαίνει στο κάδρο των ερευνών των Αρχών αναφορικά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ένας 66χρονος είχε τηλεφωνική επαφή με την νεαρή κοπέλα, και μάλιστα φέρεται να είναι αυτός που της έδωσε τα λεφτά, μέσω IRIS, για να κλείσει το δωμάτιο από την πλατφόρμα Airbnb.

Ο 66χρονος, κάτοικος Πρέβεζας, έκανε μεταξύ άλλων και βιντεοκλήση με την θανούσα, ενώ αντάλλαξαν και γραπτά μηνύματα, από τα οποία προκύπτει ότι το κορίτσι ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση.

Έκαναν βιντεοκλήση λίγα λεπτά πριν πέσει αναίσθητη

Σύμφωνα με το Live News, ο 66χρονος άνδρας πραγματοποίησε βιντεοκλήση λίγα λεπτά πριν η Μυρτώ χάσει τις αισθήσεις της. Όπως κατέθεσε, η επικοινωνία έγινε λίγο μετά τις 04:00, με την 19χρονη να εμφανίζεται σε ιδιαίτερα κακή ψυχολογική κατάσταση. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η κοπέλα του ανέφερε ότι είχε φύγει από το σπίτι της και σκόπευε να διανυκτερεύσει σε παγκάκι, καθώς δεν είχε χρήματα μαζί της.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι της πρότεινε να επιστρέψει, ενώ στη συνέχεια της έστειλε 220 ευρώ μέσω IRIS, προκειμένου να μπορέσει να μείνει σε κάποιο κατάλυμα. Η τελευταία επαφή τους φέρεται να έγινε στις 04:02, με την 19χρονη να βρίσκεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι. Ωστόσο, η βιντεοκλήση διακόπηκε αιφνιδιαστικά.

Κατά τον 66χρονο η διακοπή συνέπεσε με την είσοδο τρίτου προσώπου στο δωμάτιο, ενώ –όπως ισχυρίζεται– η τελευταία λέξη που άκουσε ήταν ένα όνομα.

Όσα κατέθεσε ο 66χρονος

«Το βράδυ της Δευτέρας με πήρε η Μυρτώ με βιντεοκλήση. Ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μου είπε ότι είχε φύγει από το σπίτι της και θα διανυκτέρευε στα παγκάκια, λέγοντάς μου ότι δεν έχει καθόλου χρήματα μαζί της. Εγώ της πρότεινα να επιστρέψει και μου απάντησε ότι δεν έχει κανέναν. Τότε της πρότεινα να της στείλω χρήματα ώστε να διανυκτερεύσει σε κάποιο ξενοδοχείο, όπως και έκανα. 220 ευρώ με IRIS. Τελευταία επικοινωνία που είχα μαζί της με βιντεοκλήση ήταν την 04:02 τα ξημερώματα. Ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Η κλήση διακόπηκε απότομα όταν μπήκε κάποιος στο δωμάτιο και η τελευταία λέξη που συγκράτησα ήταν το όνομα...».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 66χρονο γνώρισε στην 19χρονη, διαδικτυακά, ο 23χρονος φίλος της με τον οποίο ήταν μαζί το βράδυ στο κατάλυμα που έκλεισαν.

«Στις 05:04 ξύπνησα από βιντεοκλήση που μου έκανε ο 23χρονος. Μου είπε ότι η Μυρτώ ήταν στο νοσοκομείο και ότι εκείνος παρέμεινε στο δωμάτιο έχοντας το κινητό της. Με ρώτησε τι να το κάνει. Εγώ του είπα να το πάει να το παραδώσει στην κοπέλα. Στις 05:34 με ξανακάλεσε και μου είπε ότι υπήρχε Αστυνομία έξω από το νοσοκομείο και φοβόταν να πάει. Του πρότεινα να το κρατήσει και να το παραδώσει την άλλη μέρα στην κοπέλα. Διέκρινα στη φωνή του ανησυχία και πανικό. Στις 06:09 με ξανακάλεσε και μου είπε ότι το κινητό το άφησε σε μία καφετέρια και ειδοποίησε μία φίλη της να πάει να το πάρει. Την επόμενη το μεσημέρι του έστειλα μήνυμα αν είχε κάποιο νέο από τη Μυρτώ και μου απάντηση ότι είχε πεθάνει».

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Προφυλακιστέος 32χρονος για την αιματηρή επίθεση με πυροβολισμούς στο Σούλι

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Πρίστινα: Η παρουσία της Ελ.Δύ.Κο επιτρέπει να υπάρχει ασφάλεια

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τα όσα έγιναν στα ΤΕΠ όταν εισήχθη η Μυρτώ

19:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παρ’ ολίγον σύγκρουση αεροσκάφους της American Airlines με φορτηγό σε αεροδρόμιο

19:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός, Γκριγκόνις: «Είναι η ώρα που πρέπει να ανέβεις επίπεδο» (video)

19:15LIFESTYLE

Spoiler: Καθηλωτικές εξελίξεις στη «Γη της ελιάς» - Τον βρίσκει νεκρό και σοκάρεται

19:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε την politically incorrect ανάρτηση της Κωνσταντοπούλου για τον Λαζαρίδη

19:07LIFESTYLE

«Σπάει» τη σιωπή της η Βικτόρια Μπέκαμ για τη ρήξη με τον Μπρούκλιν: «Κάναμε τα πάντα για τα παιδιά μας»

19:02ΕΥ ΖΗΝ

Γυναίκα που γεννήθηκε χωρίς κόλπο ή τράχηλο συνέλαβε παιδί με φυσικό τρόπο

18:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Ισπανική γιορτή στο Θησείο πριν από τη ρεβάνς της Allwyn Arena

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε εκεχειρία για 10 ημέρες - Ξεκινά τα μεσάνυχτα - Κάλεσε Νετανιάχου και Αούν στον Λευκό Οίκο

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Αλβανός πρωθυπουργός Ράμα με oversized κοστούμι γονατίζει -ξανά- μπροστά στη Μελόνι

18:40LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Πόσο κοστίζει το ακριβότερο εισιτήριο για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

18:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης κατά Κωνσταντοπούλου: Ήσασταν η μόνη αρχηγός που υιοθέτησε την αθλιότητα για την κόρη μου

18:35ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ταεκβοντό: Ασημένιο μετάλλιο για την Καλογήρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων

18:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος για Μυλωνάκη: Υπαρξιακού χαρακτήρα ο αγώνας του – Θα κρίνει εάν ο πολιτικός διάλογος θα εκπέσει από πάλη ιδεών στο βούρκο της δολοφονίας χαρακτήρα

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Προπηλακισμοί στον Επιτάφιο ανάμεσα σε Φραγκιαδάκηδες και Καργάκηδες - Το Μ. Σάββατο ειδοποιήθηκε η αστυνομία

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Σελιανίτικα στον δήμο Αιγιαλείας - Επιχειρούν σε δύσβατο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις

06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

19:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε την politically incorrect ανάρτηση της Κωνσταντοπούλου για τον Λαζαρίδη

17:42ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» Δημητρακόπουλου: «Ο Λιόλιος είναι πραγματικός ιδιοκτήτης του Προμηθέα!»

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Αλβανός πρωθυπουργός Ράμα με oversized κοστούμι γονατίζει -ξανά- μπροστά στη Μελόνι

17:15LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Σοφία Μουτίδου για την αυτοκτονία του συζύγου της: «Σκέφτεσαι αν υπήρχε κάποιο σημάδι»

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Μην ξαναβγείς με αυτόν» – Η έκκληση παιδικής φίλης της Μυρτούς μία μέρα πριν βρεθεί νεκρή

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τα όσα έγιναν στα ΤΕΠ όταν εισήχθη η Μυρτώ

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κανέλλη για Γιώργο Μυλωνάκη: «Καταλαβαίνω τι σημαίνει να πάθεις εγκεφαλικό από προσωπικό "φούσκωμα", από κακοήθη μανταλάκια»

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Σαχαριανή ύφεση, αργοπορημένοι Ορνιθίες και αγουροξυπνημένη θερμική αστάθεια

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγγνώμη ζητά ο Μακάριος Λαζαρίδης για την πρόσληψη με απολυτήριο λυκείου: «Θα επιστρέψω εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά»

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ξέσπασε η αδελφή της Μυρτούς κατά των συλληφθέντων - «Χτύπα μια πόρτα και πες πεθαίνει»

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε εκεχειρία για 10 ημέρες - Ξεκινά τα μεσάνυχτα - Κάλεσε Νετανιάχου και Αούν στον Λευκό Οίκο

11:34WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίες πέτρινες «πύλες» 7.000 ετών στην Αραβία

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας 4 παιδιών σκοτώθηκε σε εργατικό δυστύχημα, λίγους μήνες αφότου ο γιος του ξεπέρασε τον καρκίνο

18:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης κατά Κωνσταντοπούλου: Ήσασταν η μόνη αρχηγός που υιοθέτησε την αθλιότητα για την κόρη μου

19:02ΕΥ ΖΗΝ

Γυναίκα που γεννήθηκε χωρίς κόλπο ή τράχηλο συνέλαβε παιδί με φυσικό τρόπο

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με την εκροή σχιστόλιθου - «Κανένα πρόβλημα ασφαλείας»

