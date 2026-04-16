Κεφαλονιά - Νέα τροπή στην υπόθεση: Τη μοιραία νύχτα 66χρονος κατέθεσε χρήματα στη Μυρτώ μέσω IRIS

ΈΈνα νέο πρόσωπο μπαίνει στο κάδρο των ερευνών των Αρχών αναφορικά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ένας 66χρονος είχε τηλεφωνική επαφή με την νεαρή κοπέλα, και μάλιστα φέρεται να είναι αυτός που της έδωσε τα λεφτά, μέσω IRIS, για να κλείσει το δωμάτιο από την πλατφόρμα Airbnb.

Ο 66χρονος, κάτοικος Πρέβεζας, έκανε μεταξύ άλλων και βιντεοκλήση με την θανούσα, ενώ αντάλλαξαν και γραπτά μηνύματα, από τα οποία προκύπτει ότι το κορίτσι ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση.

Έκαναν βιντεοκλήση λίγα λεπτά πριν πέσει αναίσθητη

Σύμφωνα με το Live News, ο 66χρονος άνδρας πραγματοποίησε βιντεοκλήση λίγα λεπτά πριν η Μυρτώ χάσει τις αισθήσεις της. Όπως κατέθεσε, η επικοινωνία έγινε λίγο μετά τις 04:00, με την 19χρονη να εμφανίζεται σε ιδιαίτερα κακή ψυχολογική κατάσταση. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η κοπέλα του ανέφερε ότι είχε φύγει από το σπίτι της και σκόπευε να διανυκτερεύσει σε παγκάκι, καθώς δεν είχε χρήματα μαζί της.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι της πρότεινε να επιστρέψει, ενώ στη συνέχεια της έστειλε 220 ευρώ μέσω IRIS, προκειμένου να μπορέσει να μείνει σε κάποιο κατάλυμα. Η τελευταία επαφή τους φέρεται να έγινε στις 04:02, με την 19χρονη να βρίσκεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι. Ωστόσο, η βιντεοκλήση διακόπηκε αιφνιδιαστικά.

Κατά τον 66χρονο η διακοπή συνέπεσε με την είσοδο τρίτου προσώπου στο δωμάτιο, ενώ –όπως ισχυρίζεται– η τελευταία λέξη που άκουσε ήταν ένα όνομα.

Όσα κατέθεσε ο 66χρονος

«Το βράδυ της Δευτέρας με πήρε η Μυρτώ με βιντεοκλήση. Ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μου είπε ότι είχε φύγει από το σπίτι της και θα διανυκτέρευε στα παγκάκια, λέγοντάς μου ότι δεν έχει καθόλου χρήματα μαζί της. Εγώ της πρότεινα να επιστρέψει και μου απάντησε ότι δεν έχει κανέναν. Τότε της πρότεινα να της στείλω χρήματα ώστε να διανυκτερεύσει σε κάποιο ξενοδοχείο, όπως και έκανα. 220 ευρώ με IRIS. Τελευταία επικοινωνία που είχα μαζί της με βιντεοκλήση ήταν την 04:02 τα ξημερώματα. Ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Η κλήση διακόπηκε απότομα όταν μπήκε κάποιος στο δωμάτιο και η τελευταία λέξη που συγκράτησα ήταν το όνομα...».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 66χρονο γνώρισε στην 19χρονη, διαδικτυακά, ο 23χρονος φίλος της με τον οποίο ήταν μαζί το βράδυ στο κατάλυμα που έκλεισαν.

«Στις 05:04 ξύπνησα από βιντεοκλήση που μου έκανε ο 23χρονος. Μου είπε ότι η Μυρτώ ήταν στο νοσοκομείο και ότι εκείνος παρέμεινε στο δωμάτιο έχοντας το κινητό της. Με ρώτησε τι να το κάνει. Εγώ του είπα να το πάει να το παραδώσει στην κοπέλα. Στις 05:34 με ξανακάλεσε και μου είπε ότι υπήρχε Αστυνομία έξω από το νοσοκομείο και φοβόταν να πάει. Του πρότεινα να το κρατήσει και να το παραδώσει την άλλη μέρα στην κοπέλα. Διέκρινα στη φωνή του ανησυχία και πανικό. Στις 06:09 με ξανακάλεσε και μου είπε ότι το κινητό το άφησε σε μία καφετέρια και ειδοποίησε μία φίλη της να πάει να το πάρει. Την επόμενη το μεσημέρι του έστειλα μήνυμα αν είχε κάποιο νέο από τη Μυρτώ και μου απάντηση ότι είχε πεθάνει».

