Κεφαλονιά: Ξέσπασε η αδελφή της Μυρτούς κατά των συλληφθέντων - «Χτύπα μια πόρτα και πες πεθαίνει»

Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός της 19χρονης λίγα μέτρα από την κεντρική πλατεία Αργοστολίου στην Κεφαλονιά

Η οικογένεια της Μυρτούς, προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της και να συνειδητοποιήσει ότι η 19χρονη κοπέλα έφυγε αδόκητα από τη ζωή. Την ώρα που προετοιμάζονται για το «τελευταίο αντίο» στην νεαρή το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κεφαλονιά, η αδελφή της ξεσπά κατά των συλληφθέντων.

Σχολιάζοντας τον κανιβαλισμό που υπέστη η νεκρή κοπέλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα προσβλητικά σχόλια για την εμφάνισή της, η αδελφή της σχολίασε: «Μας νοιάζει ότι έβαλε χείλια και ήταν «προκλητική». Σοβαρά; Αυτό είναι το πρόβλημα, ρε παιδιά;».

Μιλώντας για την Μυρτώ, είπε: «Ό,τι κι αν ήταν η Μυρτώ, ήταν ένα παιδί».

Η αδελφή του θύματος ξέσπασε κατά των τριών ανδρών που κατηγορούνται για τον θάνατό της και ζήτησε «οι φταίχτες να πληρώσουν» τονίζοντας ότι ακόμα και εχθρός σου να είναι κάποιος αν τον δεις σε δύσκολη κατάσταση, «άφησέ τον στο νοσοκομείο ή χτύπα μια πόρτα και πες πεθαίνει».