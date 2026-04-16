Κεφαλονιά: Λεπτό προς λεπτό το μοιραίο χρονικό των τελευταίων ωρών της Μυρτούς

Η υπόθεση της 19χρονης Μυρτώς από την Κεφαλονιά αποτυπώνεται με ανατριχιαστική ακρίβεια στο υλικό από κάμερες ασφαλείας, που καταγράφει βήμα προς βήμα τις τελευταίες ώρες πριν τον θάνατό της.

Η νεαρή κοπέλα φτάνει λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 00:27, στο κατάλυμα μαζί με τον 23χρονο φίλο της, με τον οποίο διατηρούσε σχέση και ο οποίος είχε αναλάβει να οργανώσει τη διαμονή τους. Η παρουσία του αποδεικνύεται καθοριστική, καθώς λειτουργεί ως σύνδεσμος με τα πρόσωπα που θα ακολουθήσουν.

Στις 02:21, καταγράφεται η άφιξη του πρώην αρσιβαρίστα, ο οποίος – σύμφωνα με τη δικογραφία – κλήθηκε για προμήθεια ναρκωτικών. Λίγο αργότερα αποχωρεί (02:52) και επιστρέφει εκ νέου στις 03:11, σε μια ένδειξη κλιμακούμενης χρήσης ουσιών μέσα στο δωμάτιο.

Η παρέα διευρύνεται στις 03:27, με την είσοδο του 22χρονου αλλοδαπού. Εκείνη την ώρα, η Μυρτώ βρίσκεται ήδη σε έναν κλειστό χώρο με άτομα που μόλις έχει γνωρίσει, σε συνθήκες που, όπως προκύπτει, γίνονται ολοένα και πιο επικίνδυνες.

Λίγο μετά τις 04:30, η κατάσταση ξεφεύγει. Στις 04:31, η κάμερα καταγράφει τον 22χρονο να αποχωρεί πρώτος, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί ο πρώην αρσιβαρίστας, κρατώντας στα χέρια του τη Μυρτώ σε λιπόθυμη κατάσταση. Την μεταφέρουν εκτός κτιρίου και την εγκαταλείπουν στον δρόμο.

Μόλις λίγα λεπτά αργότερα, στις 04:37, διασώστες του ΕΚΑΒ εντοπίζουν την κοπέλα σε πλατεία του Αργοστολίου. Παράλληλα, στις 04:46, ο αρσιβαρίστας καταγράφεται ξανά να αποχωρεί από το κτίριο, χωρίς να έχει καταγραφεί η επιστροφή του, ενώ ο 23χρονος φίλος της παραμένει πίσω.

Στις 05:14, ο τελευταίος αποχωρεί από το δωμάτιο, έχοντας παραμείνει για να καθαρίσει τον χώρο και να αποκρύψει κρίσιμα στοιχεία.

Η τραγική κατάληξη έρχεται στις 05:45, όταν η 19χρονη αφήνει την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο.

