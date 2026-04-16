Κεφαλονιά: «Μην ξαναβγείς μ'αυτόν» - Η έκκληση παιδικής φίλης της Μυρτούς μία μέρα πριν βρεθεί νεκρή

Snapshot Παιδική φίλη της Μυρτούς την προειδοποίησε να μην ξαναβγεί με τον 23χρονο λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρή.

Ο πρωταθλητής άρσης βαρών που εμπλέκεται στην υπόθεση, είχε προηγούμενες συγκρούσεις με την αστυνομία στην Κεφαλονιά, όπως είπε.

Η παιδική φίλη της άτυχης Μυρτούς, η οποία εγκαταλείφθηκε σε πλατεία του Αργοστολίου και έχασε τη ζωή της την Τρίτη, την είχε προειδοποιήσει για τα συγκεκριμένα άτομα που θα συναντούσε το μοιραίο βράδυ.

Η παιδική της φίλη, αναφερόμενη στον 23χρονο με τον οποίο η Μυρτώ πήγε στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο, είπε πως η 19χρονη είχε συναναστροφές μαζί του διαδικτυακές κυρίως τον τελευταίο μήνα.

Όπως αποκάλυψε, την είχε προειδοποιήσει να μην κάνει παρέα μαζί του καθώς «δεν ακουγόντουσαν τόσο ωραία πράγματα γι' αυτό το παιδί. Τον είχαν διώξει οι γονείς του από το σπίτι και είχε πάει στην Αθήνα και εκδιδόταν. Αυτά όμως δεν τα δεχόταν ο ίδιος. Της είπα την προηγούμενη μέρα: “Μυρτώ μου, σε παρακαλώ, σε έχω για έξυπνο κορίτσι, μην ξαναβγείς ξανά με αυτό το παιδί. Σε παρακαλώ, άκουσέ με”».

Σύμφωνα με τη νεαρή κοπέλα, η 19χρονη τής απάντησε πως ο 23χρονος την επόμενη μέρα θα έφευγε από την Κεφαλονιά με σκοπό να γυρίσει στην Αθήνα και δεν θα τον έβλεπε ξανά. Όσον αφορά εκείνο το βράδυ, η Μυρτώ την είχε ενημερώσει πως θα έβγαινε με το αγόρι της, όπως ανέφερε η παιδική της φίλη.

Σε ερώτηση για τον πρωταθλητή της άρσης βαρών, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης, η νεαρή απάντησε πως «είναι γνωστός στην Κεφαλονιά γιατί είχε φασαρίες με την αστυνομία γενικά», ενώ, διευκρίνισε για τη φίλη της πως: «δεν έβγαινε το βράδυ ποτέ, ποτέ. Η Μυρτώ ήταν άγγελος. Ήταν μία καλή φίλη. Δεν έχω άλλη φίλη σαν τη Μυρτώ».

«Στις 02:00 της έστειλα μήνυμα: “Μυρτούλα μου, σε αγαπάω πάρα πολύ”»

Ούσα συγκλονισμένη και τη φωτογραφία της κόρης της στην αγκαλιά της «για να μην κρυώνει» όπως περιέγραψε, η μητέρα της Μυρτούς περιμένει το παιδί της να γυρίσει σπίτι.

«Η Μυρτούλα θα έρθει το βράδυ, δεν έφυγε το παιδί μου, θα έρθει. Το βράδυ. Εχθές έλειψε και θα έρθει το βράδυ. Νά 'το», ανέφερε.

Μιλώντας για το παιδί της, επεσήμανε πως «η Μυρτούλα μου ήταν ένα καλό παιδί, ένα ευγενέστατο παιδί. Την είχα και εγώ και ο πατέρας της από κοντά. Δεν μας είχε μυστικά. Μου είπε: “Μαμά, θα βγω με τον τάδε”. Της είπα: “Να βγεις παιδάκι μου”.

Σκέφτηκα, “ε, μετά το Πάσχα είναι, άσ’ την να βγει”. Στις 02:00 της έστειλα μήνυμα: “Μυρτούλα μου, σε αγαπάω πάρα πολύ. Πρόσεχε, ζωή μου”. Μου είπε: “Μαμά, και εγώ σ’ αγαπώ”. Της είπα: “Και εγώ, και ο μπαμπάς σε αγαπάμε πάρα πολύ”».

