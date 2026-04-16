Κεφαλονιά: Το «θέατρο» που έπαιζε η παρέας της Μυρτούς και το λάθος που τους «έκαψε»

Snapshot Η παρέα της 19χρονης Μυρτούς απέκρυψε τη σχέση τους μαζί της και προσπάθησε να εμφανιστεί ως άγνωστοι όταν αυτή ήταν αναίσθητη.

Ο 23χρονος κατηγορούμενος κάλεσε ασθενοφόρο σε διαφορετικό σημείο από όπου βρισκόταν η Μυρτώ, γεγονός που αποδείχθηκε κρίσιμο λάθος.

Ο 26χρονος αρσιβαρίστας με ποινικό παρελθόν φέρεται να μετέφερε τη Μυρτώ ημιλιπόθυμη και να την άφησε σε παρκάκι, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για χρήση ναρκωτικών και απόπειρα ρίψης «χαπιού του βιασμού».

Πολλές γυναίκες έχουν καταγγείλει τον 26χρονο για παρόμοια περιστατικά, με μία εξ αυτών να καταθέτει πρόσφατα στην Αστυνομία.

Οι Αρχές εξετάζουν την άρση απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών για τέσσερις συσκευές που σχετίζονται με την υπόθεση.

Νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, καθώς προκύπτει ότι η παρέα της φέρεται να απέκρυψε τη σχέση της μαζί της, παριστάνοντας ότι δεν την γνώριζαν ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ο 23χρονος κατηγορούμενος κάλεσε ασθενοφόρο, αλλά σε διαφορετικό σημείο από εκείνο όπου βρισκόταν η άτυχη κοπέλα.

Όπως μετέδωσε ο Alpha, ο 23χρονος τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ δηλώνοντας πως βρήκε μια αναίσθητη κοπέλα στον δρόμο, ωστόσο το σημείο που ανέφερε δεν ταυτίζεται με το σημείο όπου είχε αφήσει την 19χρονη η παρέα της. Στο πλευρό της βρίσκονταν δύο φίλοι της, ηλικίας 22 και 26 ετών, με τον τελευταίο να έχει παρελθόν ως πρωταθλητής άρσης βαρών.

Οι δύο άνδρες προσπάθησαν να πείσουν περαστικούς ότι δεν γνώριζαν την κοπέλα και πως απλώς τη βρήκαν λιπόθυμη, επιχειρώντας να αποκρύψουν την πραγματική τους σχέση μαζί της. Διατήρησαν αυτή την εικόνα μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, επιδιώκοντας να αποφύγουν τη σύνδεση με τις περιστάσεις που οδήγησαν στον θάνατό της.

Ωστόσο, ένα κρίσιμο λάθος αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη της υπόθεσης. Η κλήση προς το ΕΚΑΒ εντοπίστηκε να προέρχεται από το κινητό του 23χρονου, γεγονός που κατέρριψε τους αρχικούς ισχυρισμούς περί άγνοιας και σύνδεσε άμεσα τους εμπλεκόμενους με το περιστατικό.

Οι αρχές πλέον επικεντρώνονται στην άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για τις τέσσερις συσκευές που σχετίζονται με την υπόθεση, αναμένοντας νέα στοιχεία που ενδεχομένως θα ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση και θα αποσαφηνίσουν τους ρόλους των εμπλεκομένων.

Γνώριμος των Αρχών ο 26χρονος αρσιβαρίστας - Το ποινικό του παρελθόν

Γνώριμος των Αρχών είναι ο 26χρονος αρσιβαρίστας, ο οποίος εμπλέκεται στον θάνατο της Μυρτούς στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Ο πρώην αθλητής, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε διακριθεί στον αθλητισμό και συγκεκριμένα είχε κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα άρσης βαρών νέων Κ17, έκανε... στροφή στην καριέρα του κι επέλεξε μιαν άλλη ζωή, μακριά από τον πρωταθλητισμό.

Πλέον, δεν διαθέτει δελτίο με την Ομοσπονδία Άρσης Βαρών να τονίζει σε σχετική ανακοίνωση: «Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών θέλει να ανακοινώσει ότι το άτομο που έχει συλληφθεί στην Κεφαλονιά δεν είναι εν ενεργεία αθλητής της άρσης βαρών, ούτε διαθέτει Αθλητικό Δελτίο. Κάθε αναφορά σε αυτόν ως “αθλητής της άρσης βαρών” αδικεί την προσπάθεια και τον κόπο χιλιάδων ενεργών αθλητών της άρσης βαρών που είναι πιστοί στις αξίες του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού και δεν έχουν σχέση με έκνομες ενέργειες».

Γνώριμος των Αρχών

Ουκ ολίγες είναι οι φορές που ο 26χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές κι όπως αναφέρθηκε σε σχετικό ρεπορτάζ στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», ο 26χρονος έχει δεχτεί καταγγελίες για, πρόκληση σωματικής βλάβης, εξύβριση και απειλή (Ιανουάριος 2020), καταγγελία για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση (Απρίλιος 2020), καταγγελία για απειλή (Μάιος 2021), δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας (Αύγουστος 2022), πρόκληση σωματικής βλάβης, απειλή, καταγγελία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών (Μάιος 2023), καταγγελία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καταγγελία για πρόκληση σωματικής βλάβης (Οκτώβριος 2024), καταγγελία για πρόκληση σωματικής βλάβης (Ιούνιος 2025), καταγγελία για απείθεια (Αύγουστος 2025).

Σύμφωνα με την ίδια εκπομπή, η άρση βαρών τον... βοήθησε στο να σηκώσει μέχρι και... αυτοκίνητο! Συγκεκριμένα, ο 26χρονος φέρεται να απασχόλησε και πρόσφατα την Αστυνομία, γιατί προσπάθησε να σηκώσει περιπολικό για να απεγκλωβίσει αυτοκίνητό του, το οποίο είχε πάρει γερανός της Τροχαίας.

«Δεν κάνει ναρκωτικά ο γιος μου»

Η μητέρα του πάντως μιλώντας στο «Live News» υποστήριξε πως ο γιος της δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και γι’ αυτό θεωρεί αδύνατο να είχε κάνει χρήση και το μοιραίο βράδυ. «Αυτό είπα στον δικηγόρο μου, ότι αυτό που θα ζητήσεις είναι τοξικολογικές εξετάσεις του (γιου μου) για να αποδείξω στην κοινωνία, γιατί το άκουσα κι εγώ, αυτό το πράγμα. Ο γιος μου δεν κάνει χρήση ναρκωτικών και ποτέ δεν έχει κάνει χρήση ναρκωτικών. Τώρα τι έγινε; Πώς έγινε και γιατί έγινε; Δεν έχω ιδέα».

Η μητέρα του ισχυρίζεται πως ουδεμία σχέση έχει ο 26χρονος με όλα αυτά που του αποδίδονται, καθώς μέχρι και έναν μήνα πριν ήταν αφοσιωμένος στο δίπλωμα που ήθελε να βγάλει ως προπονητής.

«Έχουν βγάλει δίπλωμα για προπονητές τα παιδιά μου. Αν είχανε ποινικά μητρώα, δεν θα βγάζανε διπλώματα. Γιατί το βασικό που ζητήσανε είναι τα ποινικά μητρώα τους. Αν είχανε ποινικό μητρώα, δεν θα βγάζανε δίπλωμα. Τον Δεκέμβριο τελειώσανε» είπε χαρακτηριστικά.

Την έβγαλε ημιλιπόθυμη και την άφησε στο παρκάκι

Ο πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών έχει καταγραφεί σε βίντεο να κουβαλά λιπόθυμη τη 19χρονη και τρέχοντας βγαίνει από το κτίριο για να την παρατήσει στην πλατεία και στη συνέχεια να προσπαθήσει μαζί με τους έτερους συλληφθέντες, να καθαρίσουν τα ίχνη τους.

Όπως κατέθεσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς, έκαναν χρήση κοκαΐνης και κάποια στιγμή η θανούσα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Στις 04:30 τα ξημερώματα, ο 26χρονος αρσιβαρίστας πήρε στα χέρια του τη Μυρτώ και πήγε να την παρατήσει στο κοντινό παρκάκι, όπου εντοπίστηκε η νεαρή κοπέλα.

Κάλεσαν τον ΕΚΑΒ και μόλις έφτασε το ασθενοφόρο έφυγαν, αφού είπαν στους διασώστες ότι δεν τη γνώριζαν κι ότι την είχαν εντοπίσει στο σημείο.

«Μου είχε ρίξει το χάπι του βιασμού, μίλησαν κι άλλες κοπέλες»

Την ίδια στιγμή, στο προσκήνιο ήρθε μια σοκαριστική καταγγελία για τον 26χρονο από μία κοπέλα, η οποία καταγγέλλει ότι της είχε ρίξει το χάπι του βιασμού στο ποτό της, το καλοκαίρι του 2022, όμως δεν το κατήγγειλε στις Αρχές μέχρι που είδε αυτό που συνέβη στη Μυρτώ. Πρόσθεσε δε, πως μίλησαν πλέον κι άλλες κοπέλες στην Αστυνομία, για τον αρσιβαρίστα.

«Τον Αύγουστο του 2022 είχα πάει να πιω ένα ποτό σε μαγαζί εστίασης στην πλατεία του Αργοστολίου. Τότε ήμουν 26 χρόνων. Κάθισα στο μπαρ, παρήγγειλα ένα ποτό και εκείνος ήρθε και κάθισε δίπλα μου. Παρόλο που δεν τον γνώριζα, ξεκίνησε να μου μιλάει και στη συνέχεια με φλέρταρε.

Παρήγγειλα και δεύτερο ποτό. Ξεκίνησα να ζαλίζομαι έντονα και ξαφνικά λιποθύμησα. Από εκείνη τη στιγμή δε θυμάμαι τίποτε άλλο. Ξύπνησα στο σπίτι μου την επόμενη ημέρα το πρωί. Έλεγα δεν μπορεί να "έσβησαν όλα", κάτι μου έριξαν. Τότε δεν πήγα στην Αστυνομία, γιατί ζούμε σε μία μικρή κοινωνία και δεν ήθελα να δώσω συνέχεια. Τώρα όμως, που έχω γίνει μητέρα, καταλαβαίνω τον πόνο της μαμάς της Μυρτούς και ένιωσα ότι πρέπει να ακουστώ. Πήγα το βράδυ της Τρίτης και κατήγγειλα το περιστατικό στην Ασφάλεια Αργοστολίου», δήλωσε.

«Όταν διάβασα για τον θάνατο της κοπέλας αμέσως υποψιάστηκα αυτόν, γιατί είχε κάνει το ίδιο και σε εμένα. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν αυτός. Όταν βγήκε το όνομά του επιβεβαιώθηκα. Δεν έχω μεθύσει ποτέ, δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα. Να φανταστείτε ότι την επόμενη ημέρα πήγα στο μαγαζί και ζητούσα συγγνώμη που λιποθύμησα και τους αναστάτωσα. Σαν να φταίω εγώ. Άκουσα ότι το έχει κάνει και σε άλλες κοπέλες και πήγαν να καταθέσουν κι αυτές στην Αστυνομία» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης