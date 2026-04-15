Κεφαλονιά: «Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα - Μου έριξε το χάπι βιασμού»

Μια σοβαρή καταγγελία η οποία ελέγχεται από τις Αρχές, έφτασε στην Ασφάλεια Αργοστολίου από μία κοπέλα που φέρεται να είχε πέσει θύμα του 26χρονου αρσιβαρίστα, που εμπλέκεται στον θάνατο της Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Η κοπέλα κατήγγειλε ότι ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας της είχε ρίξει χάπι βιασμού στο ποτό. Όπως περιέγραψε στο Star, ο 26χρονος κατηγορούμενος, τον Αύγουστο του 2022 της είχε ρίξει στο ποτό το χάπι βιασμού, όμως δεν το κατήγγειλε τότε, καθώς δεν ήθελε να δώσει συνέχεια: «Τον Αύγουστο του 2022 είχα πάει να πιω ένα ποτό σε μαγαζί εστίασης στην πλατεία του Αργοστολίου. Τότε ήμουν 26 χρόνων. Κάθισα στο μπαρ, παρήγγειλα ένα ποτό και εκείνος ήρθε και κάθισε δίπλα μου. Παρόλο που δεν τον γνώριζα, ξεκίνησε να μου μιλάει και στη συνέχεια με φλέρταρε.

Παρήγγειλα και δεύτερο ποτό. Ξεκίνησα να ζαλίζομαι έντονα και ξαφνικά λιποθύμησα. Από εκείνη τη στιγμή δε θυμάμαι τίποτε άλλο. Ξύπνησα στο σπίτι μου την επόμενη ημέρα το πρωί. Έλεγα δεν μπορεί να "έσβησαν όλα", κάτι μου έριξαν. Τότε δεν πήγα στην Αστυνομία, γιατί ζούμε σε μία μικρή κοινωνία και δεν ήθελα να δώσω συνέχεια. Τώρα όμως, που έχω γίνει μητέρα, καταλαβαίνω τον πόνο της μαμάς της Μυρτούς και ένιωσα ότι πρέπει να ακουστώ. Πήγα το βράδυ της Τρίτης και κατήγγειλα το περιστατικό στην Ασφάλεια Αργοστολίου», δήλωσε.

Είχε σχέδιο δράσης - Άνοιξαν στόματα

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο 26χρονος πρώην αθλητής, είχε συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο δρούσε. Προσέγγιζε νεαρά κορίτσια, και τα φλέρταρε. Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, υπάρχουν και άλλες κοπέλες που απευθύνθηκαν στις Αρχές να καταθέσουν όσα οι ίδιες βίωσαν, αφού θορυβήθηκαν όταν έμαθαν για τον θάνατο της Μυρτούς.

«Όταν διάβασα για τον θάνατο της κοπέλας αμέσως υποψιάστηκα αυτόν, γιατί είχε κάνει το ίδιο και σε εμένα. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν αυτός. Όταν βγήκε το όνομά του επιβεβαιώθηκα. Δεν έχω μεθύσει ποτέ, δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα. Να φανταστείτε ότι την επόμενη ημέρα πήγα στο μαγαζί και ζητούσα συγγνώμη που λιποθύμησα και τους αναστάτωσα. Σαν να φταίω εγώ. Άκουσα ότι το έχει κάνει και σε άλλες κοπέλες και πήγαν να καταθέσουν κι αυτές στην Αστυνομία» είπε.

Την Παρασκευή η κηδεία της 19χρονης

Η κηδεία της άτυχης κοπέλας θα γίνει την προσεχή Παρασκευή 17 Απριλίου. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, τα τρία άτομα που ήταν μαζί της τη μοιραία μέρα κι έχουν συλληφθεί, θα απολογηθούν στις Αρχές, καθώς ζήτησαν κι έλαβαν νέα προθεσμία.

Σύμφωνα με το Star, από τρεις συνολικά συλληφθέντες, οι δύο, ο 26χρονος και ο 23χρονος έχουν απασχολήσει τις Αρχές. Μάλιστα, το περασμένο καλοκαίρι αστυνομικοί του ελληνικού FBI πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση στη Κεφαλονιά για συγκεκριμένα άτομα που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που αναζητούσαν, τα ονόματα του 26χρονου και του 23χρονου ήταν ψηλά στη λίστα.

