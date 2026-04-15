Κεφαλονιά: Τα ρίχνει όλα στη Μυρτώ ο 23χρονος: «Εκείνη ήθελε ναρκωτικά, εκείνη έκλεισε δωμάτιο»

Μιχάλης Παπαδάκος

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς, ο οποίος φαίνεται ότι είναι το πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση του θανάτου της νεαρής κοπέλας στην Κεφαλονιά, τα ρίχνει όλα στη θανούσα.

Όπως είπε στην κατάθεσή του, η 19χρονη ήθελε ναρκωτικά, εκείνη τα κανόνισε όλα, καθώς κι ότι η ίδια έκλεισε το δωμάτιο.

«Ήμασταν στο διαμέρισμα με τη Μυρτώ. Ο 26χρονος ήρθε, μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Ύστερα εκείνος έφυγε κι επέστρεψε ξανά με νέα ποσότητα ναρκωτικών την οποία ζητούσε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε και ο 22χρονος κατηγορούμενος. Κάποια στιγμή, βγήκα στο μπαλκόνι και είδα τη Μυρτώ να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Νόμιζα ότι το κάνει για πλάκα, ωστόσο συνέχισε και εκεί καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος. Προσπαθήσαμε να την βοηθήσουμε, της κάναμε τα πόδια ψηλά, αλλά τίποτα» φέρεται να κατέθεσε ο 23χρονος, τον οποίο κατηγορεί ως κύριο υπαίτιο, ο σύντροφος της Μυρτούς.

«Μού είπαν οι άλλοι δύο να μην καλέσω ΕΚΑΒ για να μην μπλέξουμε»

Όσον αφορά στο γιατί καθυστέρησαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ, είπε: «Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο 26χρονος με τον 22χρονο μου είπαν ότι δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν. Τελικά τηλεφώνησα και εκείνοι μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πουν ότι τη βρήκαν στο δρόμο. Ο 26χρονος την πήρε στα χέρια του, ενώ ήταν αναίσθητη, και την κατέβασαν κάτω. Εγώ προσπάθησα να μαζέψω τα πάντα από το διαμέρισμα και ύστερα με τα πόδια πήγα στο νοσοκομείο για να αφήσω το κινητό της. Εκεί είδα τους γονείς της και την Αστυνομία και φοβήθηκα να πάω, μη βρω τον μπελά μου».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, αναφορικά με το τι έγινε το κινητό της κοπέλας, δεν συνάδουν με όσα είπε ο 23χρονος.

Ο ίδιος δεν άφησε τελικά το κινητό της 19χρονης στο νοσοκομείο, όπως ισχυρίστηκε, αλλά σε καφετέρια. Εκεί φέρεται να ενημέρωσε τους υπαλλήλους ότι θα περάσει μία κοπέλα για να το παραλάβει.

Πνευμονική εμβολή κι ανακοπή καρδιάς

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 19χρονη κατέληξε από ανακοπή καρδιάς, ύστερα από πνευμονική εμβολή, ενώ αναμένονται και οι τοξικολογικές, που θα δώσουν περαιτέρω απαντήσεις, σχετικά με το αν η νεαρή κοπέλα είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Σε ό,τι αφορά στους τρεις συλληφθέντες, που κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή στις 10:00 το πρωί.

Εις βάρος τους έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σοκάρει το βίντεο με την ημιλιπόθυμη Μυρτώ

Το μόνο που ένοιαζε τους νεαρούς, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ήταν το πώς θα αποποιηθούν τις ευθύνες για τον θάνατο της 19χρονης. Ο 26χρονος αρσιβαρίστας, έχει καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του καταλύματος που είχαν μεταβεί, να μεταφέρει το κορίτσι που ήταν ημιλιπόθυμο, εκτός του δωματίου και να την παρατά στο παρακείμενο παρκάκι για να μην τους συνδέσουν με το περιστατικό.

Ωστόσο, τόσο τα βίντεο, όσο και οι μαρτυρίες, «καίνε» τους τρεις συλληφθέντες, που πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
