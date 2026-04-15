Κεφαλονιά - σύντροφος 19χρονης: «Ήρθε αυτός για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή»

Καταπέλτης είναι ο σύντροφος της Μυρτούς για τον 23χρονο φίλο της, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για τον θάνατο της 19χρονης κοπέλας από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

«Ήρθε για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή», λέει ο σύντροφος της θανούσας μιλώντας στο Live News κι εξιστορεί πώς εκτυλίχθηκε η μοιραία νύχτα για την κοπέλα του.

«Εγώ βγήκα με τη Μυρτώ και την άφησα να βγει για ποτό με το φίλο της και μετά από εκεί μου έστειλε βίντεο ότι ήταν σπίτι της. Δεν ήταν σπίτι μάλλον, με κορόιδεψε κι εμένα» είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Ούτε με ναρκωτικά είχε σχέση η Μυρτώ. Κανένα δείγμα, κανένα. Κι αυτό μου κάνει εντύπωση. Ένα ποτηράκι μπύρα και δεν το έπινε. Εγώ την άφησα να πιει ένα ποτό με τον "Ο"... "Θα πάω για ένα ποτό με τον "Ο" γιατί φεύγει αύριο" μου είπε. Και τελικά έφυγε η Μυρτώ...

Το είχε κανονίσει μάλλον από το μεσημέρι, από το πρωί; Δεν ξέρω πότε. Μου λέει "θες να βγούμε κατά τις 21:00 να σε δω λιγάκι; "Ναι" της είπα και μου είπε "να πάω για ένα ποτό με τον "Ο" γιατί αύριο φεύγει". Δεν μπορούσα να την περιορίσω. Πρέπει η δικαιοσύνη να πάρει τα μέτρα της».

Δριμύ «κατηγορώ» για το πώς της συμπεριφέρθηκαν

Ο σύντροφος της κοπέλας, έβαλε κατά των τριών κατηγορούμενων για το γεγονός ότι ουσιαστικά την άφησαν να πεθάνει αβοήθητη, όπως άφησε να εννοηθεί. «Το καταλαβαίνετε τι έχουν κάνει; Καταλαβαίνετε ότι η Μυρτώ μέσα στο ασθενοφόρο ανοιγόκλεινε τα μάτια της; Της έστειλα μήνυμα στις 7 το πρωί που δούλευα.

Μόνο εγώ ήξερα ότι είναι με τον "Ο", δεν το ήξερε ούτε η φίλη της. Δεν ξέρω γιατί το έκρυβε. Και προφανώς όταν είδαν το μήνυμα νόμιζαν ότι το έχω στείλει εγώ. Την είχα αφήσει μετά τις 23:00-00:00. Όχι σπίτι της, σε ένα σημείο κοντά που ήταν ο "Ο". Γιατί εγώ ούτε να τον δω δεν ήθελα, την άφησα λίγο πιο μακριά. Μιλούσαμε με μηνύματα μετά για λίγο και κοιμήθηκα».

Καταλήγοντας άφησε ξεκάθαρες αιχμές για τον θάνατό της στον "Ο". «Βγαίναμε ενάμιση δύο μήνες. Και ξαφνικά έρχεται αυτός για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή...»

