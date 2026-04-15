Κεφαλονιά: Για ανθρωποκτονία δια παραλείψεως κατηγορούνται οι 3 για το θάνατο της 19χρονης

Snapshot Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία δια παραλείψεως σχετικά με το θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει ότι η 19χρονη πέθανε από ανακοπή καρδιάς, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις για πιθανή χρήση ναρκωτικών.

Οι κατηγορούμενοι φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών με τη νεαρή στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια την άφησαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στην πλατεία.

Οι δράστες απέκρυψαν το κινητό της 19χρονης και καθάρισαν το δωμάτιο του ξενοδοχείου για να εξαφανίσουν στοιχεία.

Οι αρχές τους εντόπισαν μέσω βίντεο από το ξενοδοχείο και οι τρεις αναμένεται να προσαχθούν στον εισαγγελέα για έκθεση σε κίνδυνο.

Σε ανθρωποκτονία δια παραλείψεως αναβαθμίστηκε η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Οι τρεις πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Παρασκευή στις 10:00 το πρωί.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης προκύπτει πως η άτυχη 19χρονη πέθανε από ανακοπή καρδιάς. Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα απαντήσουν στο ερώτημα εάν η νεαρή έκανε χρήση ναρκωτικών πριν τον θάνατό της.

Εξαφάνισαν το κινητό της

Σημειώνεται πως όπως έγραψε νωρίτερα το Newsbomb, αφότου οι τρείς άφησαν το κορίτσι χωρίς τις αισθήσεις του στην κεντρική πλατεία και ειδοποίησαν φίλη της για το πού βρίσκεται, στη συνέχεια επέστρεψαν και καθάρισαν το δωμάτιο του ξενοδοχείου, όπου όπως ισχυρίζονται έκαναν χρήση ναρκωτικών με την Μυρτώ.

Ωστόσο, δεν έμεινε εκεί το πλάνο τους καθώς πήραν μαζί τους και το κινητό της 19χρονης σε μια προσπάθεια να εξαφανίσουν κάθε ίχνος.

Οι ίδιοι προνακριτικά ισχυρίστηκαν πως το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία το έκλεισε η 19χρονη, ενώ πάντα σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, η παρέα προέβη δύο φορές σε χρήση ουσιών, πιθανότατα κοκαΐνης.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους αναλύοντας βίντεο από το ξενοδοχείο. Στο βιντεοληπτικό υλικό απεικονίζεται ένας εκ των συλληφθέντων να μεταφέρει την Μυρτώ, συνοδευόμενος από τους άλλους δύο και να την αφήνουν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, κοντά στην πλατεία όπου βρέθηκε νεκρή.

Η σορός της 19χρονης μεταφέρεται σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 στην Πάτρα για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ οι τρεις που βρίσκονταν μαζί της αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, καθώς κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο, αφού φέρεται να την εγκατέλειψαν ενώ βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

