Κεφαλονιά: Προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους οι 3 μετά το θάνατο της Μυρτούς

Με συγκεκριμένο σχέδιο προσπάθησαν οι 3 κατηγορούμενοι να εξαφανίσουν κάθε ίχνος που τους συνέδεε με το άτυχο κορίτσι

Κατερίνα Ρίστα

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά καθώς νέα στοιχεία δείχνουν πως οι τρείς κατηγορούμενοι για έκθεση της 19χρονης σε κίνδυνο είχαν μελετήσει πολύ καλά τον τρόπο να κρύψουν τα ίχνη τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr αφότου οι τρείς άφησαν το κορίτσι χωρίς τις αισθήσεις του στην κεντρική πλατεία και ειδοποίησαν φίλη της για το πού βρίσκεται, στη συνέχεια επέστρεψαν και καθάρισαν το δωμάτιο του ξενοδοχείου, όπου όπως ισχυρίζονται έκαναν χρήση ναρκωτικών με την Μυρτώ.

Ωστόσο, δεν έμεινε εκεί το πλάνο τους καθώς πήραν μαζί τους και το κινητό της 19χρονης σε μια προσπάθεια να εξαφανίσουν κάθε ίχνος.

«Το δωμάτιο το έκλεισε η Μυρτώ, κάναμε δυο φορές χρήση ουσιών»

Τη δική τους διάσταση για όσα συνέβησαν στο ξενοδοχείο στο κέντρο του Αργοστολίου δίνουν οι τρεις κατηγορούμενοι για έκθεση σε κίνδυνο της 19χρονης, Μυρτούς, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι τρείς κατηγορούμενοι, το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία το έκλεισε η 19χρονη, ενώ πάντα σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, η παρέα προέβη δύο φορές σε χρήση ουσιών, πιθανότατα κοκαΐνης.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους αναλύοντας βίντεο από το ξενοδοχείο. Στο βιντεοληπτικό υλικό απεικονίζεται ένας εκ των συλληφθέντων να μεταφέρει την Μυρτώ, συνοδευόμενος από τους άλλους δύο και να την αφήνουν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, κοντά στην πλατεία όπου βρέθηκε νεκρή.

Η σορός της 19χρονης μεταφέρεται σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 στην Πάτρα για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ οι τρεις που βρίσκονταν μαζί της αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, καθώς κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο, αφού φέρεται να την εγκατέλειψαν ενώ βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Το παιδί μου ήταν άβγαλτο, δεν είχε σχέση με ναρκωτικά και ποτά

Ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς που εντοπίστηκε νεκρή στο κέντρο της Κεφαλονιάς, μίλησε στο Πρωινό ΑΝΤ1:

"Το παιδί μου δεν ήταν τέτοιο παιδί, μπορεί να το επηρέασαν, να του έριξαν τίποτα, να το έκαναν υποχείριό τους. Το παιδί στις 3 η ώρα που το άφησαν εκεί, μέχρι τις 5, το είχαν πετάξει στο πεζοδρόμιο και ψυχομάχαγε, ούτε σκυλί να ήταν. Δεν υπάρχω, τελείωσα. Μια λέξη μόνο. Δεν υπάρχω. Έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μου, έχασα τον ουρανό με τα άστρα από πάνω μου. Δεν υπάρχω. Θα με δείτε σε λίγες μέρες που δε θα υπάρχω. Η κορούλα μου, αυτό το βλαστάρι, αυτό το αγγελούδι. Την κράτησα στην Κεφαλονιά να μην πάει στην Αθήνα, να μην περάσει στις Πανελλήνιες για να μη τη χάσω στην Αθήνα.
Λέω, με τόσα εγκλήματα που γίνονται, την κράτησα εδώ. Την έβαλα στο νησί σε μια σχολή εδώ και μου την σκοτώσανε.

Το παιδί μου ήταν άβγαλτο, δεν είχε σχέση με ναρκωτικά, δεν είχε σχέση με ποτά. Σχολείο και σπίτι, καμιά φορά πήγαινε με τις φίλες της σε ένα καφέ. Φυσιολογικά πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι με δόλο την αποπλάνησαν, την πήραν, της έβαλαν τίποτα στο ποτό και έπαθε ό,τι έπαθε. Πεταμένη στο δρόμο ήταν. Την πήραν οι άνθρωποι μέσα, από ό,τι λένε οι κάμερες τώρα και από ό,τι ακούω. Την πήραν τρία άτομα, ο ένας την είχε σηκωτή, οι άλλοι από πίσω την πέταξαν και έφυγαν".

