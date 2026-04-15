Κεφαλονιά: «Την έχουμε παρατήσει την Μυρτώ, εκεί πέρα» - Το SMS που εστάλη σε φίλη τη άτυχης κοπέλας

Snapshot Τρεις άνδρες συνελήφθησαν για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, μετά από μηνύματα που αποκάλυπταν ότι την άφησαν εγκαταλελειμμένη στο δρόμο.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τους κατηγορουμένους και τη Μυρτώ πριν τον θάνατό της, με έναν εξ αυτών να την κουβαλάει.

Οι συλληφθέντες ισχυρίζονται πως μαζί με τη Μυρτώ έκαναν χρήση κοκαΐνης και ότι την άφησαν έξω για να πάρει αέρα όταν εκείνη κατέρρευσε.

Η οικογένεια της Μυρτούς ζητά να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, ενώ τα αίτια θανάτου αναμένεται να καθοριστούν από τη νεκροψία

νεκροτομή.

Η αστυνομία ερευνά τη χρήση ναρκωτικών στον χώρο που νοίκιασε η παρέα και εξετάζει το υλικό βίντεο που συνέβαλε στην ταυτοποίηση των δραστών.

Τρία άτομα συνελήφθησαν για τον θάνατο της Μυρτούς, μετά από μηνύματα που έστειλαν στη φίλη της, αποκαλύπτοντας ότι την άφησαν εγκαταλελειμμένη στη μέση του δρόμου. Τα μηνύματα αυτά αποτέλεσαν κρίσιμο στοιχείο για την ταυτοποίηση των δραστών και την εξέλιξη των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το δελτίο ειδήσεων του Alpha, οι τρεις άνδρες έστειλαν SMS στη φίλη της Μυρτούς με περιεχόμενο όπως «Την έχουμε αφήσει» και «Την έχουμε παρατήσει την Μυρτώ, εκεί πέρα, μόνη της». Τα μηνύματα αυτά είχαν σκοπό να ειδοποιηθεί η οικογένεια της κοπέλας και να κληθεί βοήθεια, ενώ παράλληλα αποτέλεσαν το βασικό στοιχείο που αποκάλυψε την ταυτότητα των συλληφθέντων.

Παράλληλα, στον Alpha προβλήθηκε βίντεο που βρίσκεται υπό εξέταση από τις αρχές. Στο υλικό αυτό φαίνεται ο τρίτος συλληφθείς να αποχωρεί από το σπίτι που είχε νοικιάσει η παρέα. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, στο συγκεκριμένο χώρο έγινε χρήση κοκαΐνης, γεγονός που διερευνά η αστυνομία στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που ένας εκ των κατηγορουμένων κουβαλά την Μυρτώ

Βίντεο με τις κινήσεις της 19χρονης Μυρτώς και των τριών ανδρών που έχουν συλληφθεί, λίγο πριν τον θάνατο της κοπέλας, έχουν στα χέρια τους οι αρχές.

Η 19χρονη βρέθηκε τα ξημερώματα χωρίς τις αισθήσεις της σε πάρκο στο Αργοστόλι, ενώ λίγο αργότερα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, τα αίτια του οποίου παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.

Άγνωστο παραμένει και το αν οι τρεις άνδρες που ήταν μαζί της πριν χάσει η κοπέλα τη ζωή της, ενεπλάκησαν στον θάνατό της, ωστόσο έχουν συλληφθεί για έκθεση σε κίνδυνο, αφού παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην αστυνομία.

Τα βίντεο που έχουν στην κατοχή τους οι αρχές, είναι από κάμερα ενοικιαζόμενων δωματίων που βρίσκονται κοντά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου και έχουν ήδη συμβάλλει στις έρευνες.

Σύμφωνα με το Star, που δημοσίευσε ορισμένες εικόνες εξ αυτών, αλλά και με μαρτυρία του ανθρώπου που τα παρέδωσε στις αρχές, «στο πρώτο βίντεο εμφανίζεται ένας άνθρωπος με κουκούλα, με την κοπέλα που πέθανε. Υπάρχει δεύτερο βίντεο που εμφανίζεται ένα δεύτερο άτομο να εισέρχεται. Υπάρχει τρίτο βίντεο με τρίτο άτομο και υπάρχει και βίντεο με δύο άντρες, ο ένας να κουβαλάει την κοπέλα, να την πηγαίνει προς τα έξω και ο δεύτερος ακολουθεί από πίσω του».

Μιλώντας στο ίδιο κανάλι, ο πατέρας της 19χρονης συγκλονίζει περιγράφντας το πώς έμαθε για τον θάνατο της κόρης του: «Πήγε η γυναίκα μου, γιατί δουλεύει η γυναίκα μου στο νοσοκομείο και νομίζαμε κάποιο περιστατικό. Και με πήρε τηλέφωνο μετά από πέντε λεπτά η γυναίκα μου και μου είπε πέθανε η κόρη μας. Και έχασα τη γη και δεν μπορώ να συνέλθω».

Ο ίδιος μάλιστα αναφέρει ότι δεν μπορεί να το πιστέψει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι δυνατόν, να έχω σπίτι εγώ και να μην δω το παιδί μου μέσα στο σπίτι. Θέλω να βρεθεί η αλήθεια και η παραδειγματική τιμωρία τους αν φταίνε. Ένας άγγελος ψυχή και σώμα».

Περισσότερο φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της 19χρονης θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί, με τους συλληφθέντες να ισχυρίζονται προς το παρόν πως τόσο οι ίδιοι όσο και η Μυρτώ έκαναν νωρίτερα χρήση κοκαΐνης.

«Κάναμε κοκαΐνη σε σπίτι», λέει ο τρίτος συλληφθείς για τον θάνατο της 19χρονης

Σύμφωνα με το Mega ο τρίτος συλληφθείς επιχείρησε «να χρεώσει τα πάντα» στους άλλους δύο συλληφθέντες ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών σε σπίτι και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Επίσης, φέρεται να κατέθεσε, πως η 19χρονη κάποια στιγμή κατέρρευσε και τότε σκέφτηκαν οι τρεις τους να τη βγάλουν στο δρόμο, ώστε να βρεθεί σε εξωτερικό χώρο για να πάρει αέρα.

Η κατάθεσή του είναι σε εξέλιξη, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις και η ιατροδικαστική έκθεση θα ρίξουν το οριστικό «φως» στα αίτια του θανάτου της.

