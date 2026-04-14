Κεφαλονιά: Πρωταθλητής της άρσης βαρών ένας από τους συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Δύο άνδρες συνελήφθησαν για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά με την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο».
  • Ο 26χρονος δράστης ήταν Πρωταθλητής άρσης βαρών νέων και είχε κερδίσει χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Κ17.
  • Ένας 22χρονος Αλβανός επίσης συνελήφθη, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο.
  • Οι Αρχές χρησιμοποίησαν βίντεο από ξενοδοχείο κοντά στον τόπο του συμβάντος για να ταυτοποιήσουν τους δράστες.
  • Οι συλληφθέντες προσήλθαν αυτοβούλως στις Αρχές με τη συνοδεία δικηγόρων και συνεχίζονται έρευνες στα σπίτια τους παρουσία εισαγγελέα.
Ο ένας από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά ήταν Πρωταθλητής άρσης βαρών στους νέους. Οι δύο δράστες συνελήφθησαν με την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο 26χρονος είχε διακριθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Κ17 κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και ένας 22χρονος από την Αλβανία, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους αναλύοντας βίντεο από ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην περιοχή στην οποία η 19χρονη εντοπίστηκε νεκρή. Στο βιντεοληπτικό υλικό απεικονίζεται ένας εκ των συλληφθέντων να μεταφέρει την Μυρτώ, συνοδευόμενος από τους άλλους δύο.

Ο 26χρονος και ο 22χρονος που συνελήφθησαν, μετέβησαν αυτοβούλως συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους στις Αρχές και ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Κεφαλονιάς.

Σε εξέλιξη είναι έρευνες των αστυνομικών στα σπίτια των συλληφθέντων, παρουσία εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:27WHAT THE FACT

Πασχαλινά αυγά: 3 συνταγές για να αξιοποιήσετε όσα περίσσεψαν

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο πλανήτης θα καταναλώσει το 2026 το λιγότερο πετρέλειο από την περίοδο του Covid, λόγω του πολέμου

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθησαν γιατί άνοιξαν ελληνική σημαία με σταυρό μέσα στην Αγιά Σοφιά, τη Μεγάλη Πέμπτη - Βίντεο

17:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δραματική προειδοποίηση ΔΝΤ: Παγκόσμια ύφεση και ανεξέλεγκτος πληθωρισμός, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Πρωταθλητής της άρσης βαρών ένας από τους συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης

17:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Τι να προσέξετε για την αυτόματη υποβολή - Πώς θα πάρετε έκπτωση 4%

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το κόστος των ζημιών που προκλήθηκαν από τον πόλεμο

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: 14χρονος έκλεψε λεωφορείο και οδήγησε μέχρι τη Σουηδία

16:57LIFESTYLE

Αγωνία για την χολιγουντιανή σταρ Ann-Margret - Στο νοσοκομείο έπειτα από σοβαρή πτώση που υπέστη

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είμαι σοκαρισμένος από την Τζόρτζια Μελόνι - Νόμιζα ότι ήταν γενναία, αλλά έκανα λάθος»

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Ναυπακτία: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών - Κατασχέθηκαν κάνναβη και 600 ευρώ

16:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Τα ποσά και οι δικαιούχοι - Πότε μπορείτε να αξιοποιήσετε το voucher

16:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τι να προσέξετε πριν κάνετε αίτηση - Μέχρι πότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Το Ιράν καταθέτει νέο σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ

16:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν λόγω ελπίδων για νέες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

16:34ΕΥ ΖΗΝ

Λοίμωξη από σταφυλόκοκκο: Πρώιμα σημάδια - Τι να κάνετε αμέσως

16:31LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γιώργος Παράσχος για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Δεν με φοβίζει, ζω το τώρα»

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Κτηνοτρόφοι σε κινητοποιήσεις λόγω αφθώδους πυρετού

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Live blog: Αναφορές ότι 4 πλοία έσπασαν το ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Διπλωματικός πυρετός για νέο γύρο διαπραγματεύσεων Ουάσινγκτον, Τεχεράνης

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκινούν σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ - Οι πρώτες από το 1993

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν» λέει στο Newsbomb συγγενής της 19χρονης που βρέθηκε νεκρή στο Αργοστόλι

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

14:07ΕΥ ΖΗΝ

Το κοινό ποτό που αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μακάριος Λαζαρίδης έδειξε το πτυχίο του: Δεν θα απολογηθώ για επιλογές που έκανα πριν 40 χρόνια, είμαι νόμιμος

12:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Ημιλιπόθυμη στο τιμόνι η influencer - Ούτε ότι ήταν στο τμήμα δεν μπορούσε να καταλάβει

17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για τον μυστηριώδη θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Αναζητείται ακόμη ένα άτομο

16:31LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γιώργος Παράσχος για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Δεν με φοβίζει, ζω το τώρα»

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Πρωταθλητής της άρσης βαρών ένας από τους συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Ισραηλινό drone FPV σκοτώνει μαχητή της Χεζμπολάχ στο Λίβανο – Προσοχή, σκληρές εικόνες

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είμαι σοκαρισμένος από την Τζόρτζια Μελόνι - Νόμιζα ότι ήταν γενναία, αλλά έκανα λάθος»

07:08ΥΓΕΙΑ

Η επιστήμη πιο κοντά από ποτέ στο τέλος του καρκίνου: Νέα ανοσοθεραπεία

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Κέρκυρας για την αντίδρασή του στο on air επεισόδιο την Ανάσταση: Εκφράζω τη λύπη μου

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη το δεύτερο «κύμα» της επιστροφής των εκδρομέων του Πάσχα - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

16:06LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: «Τόλμησα να ζητήσω τα χρήματά μου και βρέθηκα στο πάτωμα από μπουνιές και κλωτσιές»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ