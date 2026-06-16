Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στη Φωκίδα

Ο σεισμός σημειώθηκε 58 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Χάρτης σεισμού
Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
EMSC
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  • Σεισμός μεγέθους 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Φωκίδα 58 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 16/6.
  • Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
  • Το επίκεντρο εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα δυτικά
  • νοτιοδυτικά των Πενταγιών Φωκίδας σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
  • Το Ευρωπαϊκό
  • Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο εκτιμά το επίκεντρο στα 22 χιλιόμετρα βόρεια
  • βορειοανατολικά της Ναυπάκτου.
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Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 00:58 μετά τα μεσάνυχτα (Τρίτη 16/6), σε περιοχή της Φωκίδας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 10 Χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά των Πενταγιών Φωκίδας.

3,2 Ρίχτερ από το EMSC

Η αυτόματη εκτίμηση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 22 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Ναυπάκτου.

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