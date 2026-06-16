Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στη Φωκίδα

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Snapshot Σεισμός μεγέθους 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Φωκίδα 58 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 16/6.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα δυτικά

νοτιοδυτικά των Πενταγιών Φωκίδας σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το Ευρωπαϊκό

Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο εκτιμά το επίκεντρο στα 22 χιλιόμετρα βόρεια

βορειοανατολικά της Ναυπάκτου. Snapshot powered by AI

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 00:58 μετά τα μεσάνυχτα (Τρίτη 16/6), σε περιοχή της Φωκίδας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.



Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 10 Χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά των Πενταγιών Φωκίδας.

3,2 Ρίχτερ από το EMSC

Η αυτόματη εκτίμηση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 22 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Ναυπάκτου.