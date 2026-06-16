Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στη Φωκίδα
Ο σεισμός σημειώθηκε 58 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.
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- Σεισμός μεγέθους 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Φωκίδα 58 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 16/6.
- Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
- Το επίκεντρο εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα δυτικά
- νοτιοδυτικά των Πενταγιών Φωκίδας σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
- Το Ευρωπαϊκό
- Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο εκτιμά το επίκεντρο στα 22 χιλιόμετρα βόρεια
- βορειοανατολικά της Ναυπάκτου.
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 00:58 μετά τα μεσάνυχτα (Τρίτη 16/6), σε περιοχή της Φωκίδας.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.
Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 10 Χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά των Πενταγιών Φωκίδας.
3,2 Ρίχτερ από το EMSC
Η αυτόματη εκτίμηση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 22 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Ναυπάκτου.
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