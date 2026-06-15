«Μπάσιμο» της Βιγιαρεάλ για τον Ουναχί, καραδοκεί και η Ατλέτικο Μαδρίτης

Το μεγάλο μεταγραφικό «ντέρμπι» που προκύπτει μετά τον υποβιβασμό της Χιρόνα για τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

«Μπάσιμο» της Βιγιαρεάλ για τον Ουναχί, καραδοκεί και η Ατλέτικο Μαδρίτης
EUROKINISSI.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Αζεντίν Ουναχί, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Βιγιαρεάλ και της Ατλέτικο Μαδρίτης μετά τον υποβιβασμό της Χιρόνα.
  • Ο 24άχρονος μέσος είχε σημαντική παρουσία με τη Χιρόνα και την εθνική ομάδα του Μαρόκου, παρά τον τραυματισμό του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
  • Το συμβόλαιό του περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης 20 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά ο υποβιβασμός της Χιρόνα μπορεί να επιτρέψει χαμηλότερες διαπραγματεύσεις.
  • Την περασμένη σεζόν, ο Ουναχί αγωνίστηκε σε 24 παιχνίδια, σημειώνοντας 5 γκολ και 3 ασίστ.
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Ο Αζεντίν Ουναχί είναι από εκείνους τους ποδοσφαιριστές που δύσκολα περνούν απαρατήρητοι. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά την υψηλή τεχνική του κατάρτιση, τη δημιουργική του σκέψη στο παιχνίδι και την ικανότητα να «ξεκλειδώνει» άμυνες με μία μόνο ενέργεια.

Παράλληλα, οι άψογες εκτελέσεις του και η ποιότητα που «ξεδίπλωνε» σε κάθε επαφή με την μπάλα τον κατέστησαν έναν από τους πλέον ξεχωριστούς μέσους που πέρασαν τα τελευταία χρόνια από τα ελληνικά γήπεδα.

Το ενδεχόμενο να συνεχίσει και την επόμενη σεζόν στη Χιρόνα μοιάζει απομακρυσμένο για τον Μαροκινό μέσο, ο οποίος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων της Ισπανίας.

Ο 24άχρονος χαφ πραγματοποίησε μία γεμάτη χρονιά με τη φανέλα της Χιρόνα, παρά το γεγονός ότι η ομάδα δεν κατάφερε να αποφύγει τον υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Η σεζόν ξεκίνησε ιδανικά για τον Ουναχί, ο οποίος είχε σημαντική παρουσία τόσο με τους Καταλανούς, όσο και την εθνική ομάδα του Μαρόκου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Όμως, ένας τραυματισμός κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης ανέκοψε προσωρινά την πορεία του, κρατώντας τον εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 2 μήνες. Ωστόσο, επέστρεψε δυναμικά και πλέον βρίσκεται ξανά σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Πριν μετακινηθεί στην Ισπανία, ο Ουναχί φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού ως δανεικός από τη Μαρσέιγ, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις. Οι «πράσινοι» επιχείρησαν το περασμένο καλοκαίρι να τον αποκτήσουν με κανονική μεταγραφή, όμως, η επιθυμία του ποδοσφαιριστή να συνεχίσει την καριέρα του σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, τον οδήγησε τελικά στη Χιρόνα.

Η Βιγιαρεάλ εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωσή του και φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να κινηθεί δυναμικά για να τον αποκτήσει, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Ισπανία. Παράλληλα, η Ατλέτικο Μαδρίτης παρακολουθεί τις εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει σε κάποια επίσημη πρόταση.

Το συμβόλαιο του Ουναχί περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 20.000.000 ευρώ, ωστόσο, ο υποβιβασμός της Χιρόνα ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα και να επιτρέψει διαπραγματεύσεις σε χαμηλότερα οικονομικά επίπεδα.

Την εφετινή αγωνιστική περίοδο, ο Μαροκινός μέσος κατέγραψε 24 συμμετοχές με τη φανέλα της ισπανικής ομάδας, σημειώνοντας 5 γκολ και μοιράζοντας 3 ασίστ. Το μόνο βέβαιο είναι πως οι εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες και το καλοκαίρι αναμένεται να είναι ιδιαίτερα «ζεστό» γύρω από το όνομά του.

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