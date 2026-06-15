Τσίπρας: Αφού σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση 

Έναν διαφορετικό τύπο εκδήλωσης επέλεξε η ΕΛΑΣ για την πρώτη πολιτική συγκέντρωση του κόμματος μετά την ανακοίνωση της ίδρυσής του

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τσίπρας: Αφού σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση 

Εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με θέμα "τώρα μιλάμε" στη πλατεία 17ης Αυγούστου (Οσίας Ξένης) στη Νίκαια και ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Την πεποίθησή του ότι ο πρωθυπουργός φοβάται τις δευτέρες κάλπες εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας και κάλεσε τους πολίτες "να νικήσουμε από την πρώτη Κυριακή"
Αντώνης Ρηγόπουλος

Έναν διαφορετικό τύπο εκδήλωσης επέλεξε η ΕΛΑΣ για την πρώτη πολιτική συγκέντρωση του κόμματος μετά την ανακοίνωση της ίδρυσής του. Ακολουθώντας το μοτίβο των εκδηλώσεων Unmute now, τον λόγο έλαβαν πρώτα οι πολίτες και στη συνέχεια ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας.

Τσίπρας

Ο πρώην πρωθυπουργός είπε στην αρχή της ομιλίας του ότι "ξεκινάμε από τις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά γιατί θέλουμε να εκπροσωπούμε τους ανθρώπους της εργασίας. Και τους ελεύθερους επαγγελματίες". Μάλιστα, απευθυνομενος σε πολίτη με το επίθετο Μητσοτάκης που βρισκόταν στον χωρονκσιννγρτιερς είχε νλαβει τον λόγο, σχολίασε ότι "πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό, να έχουμε έναν Μητσοτάκη που δε φοβάται το εντιμόμετρο".

"Ευχαριστώ τους δεκάδες χιλιάδες που υπέγραψαν τη διακήρυξη της ΕΛΑΣ. Αυτο που συνέβη στις 26 του Μάη ήταν πρωτοφανές. Η ΕΛΑΣ μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αφού γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση σε 24 ώρες, σε λίγους μήνες θα έχουμε καταφέρει να γίνουμε κυβέρνηση", είπε ο κ. Τσίπρας.

"Ακούμε ότι η προοπτική είναι σταθερότητα ή αστάθεια. Να αναρωτηθούμε ποιοι ήταν αυτοί που έκοψαν 14 φορές τις συντάξεις. Δεν ξεκίνησε η χώρα το 2015. Αλλά το 2019 επαναφέραμε 1 δισεκ. τον χρόνο στους συνταξιούχους. Το 2019 η κυβέρνηση της ΝΔ κατήργησε αυτό το μέτρο. Άρα στα 7 χρονια έκοψε 7 δισεκ."

Το δίλημμα των εκλογών

Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε το δίλημμα των εκλογών αναφέροντας: "το δίλημμα των επόμενων εκλογών δεν είναι σταθεροτητα ή αστάθεια, αλλά στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό αφορά όλους τους πολίτες ακόμη και αυτούς που ψήφισαν ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές. Είναι έντιμοι άνθρωποι, άνθρωποι της δουλειάς, της δημιουργίας".

Μεταξύ άλλων ο κ. Τσίπρας είπε στην παρέμβαση του μετά τις ομιλίες των πολιτών:

"Το τριψήφιο, το λεγόμενο κόκκινο τηλέφωνο, δεν ήταν κοκκινο, ήταν μαύρο και ο λόγος ήταν να μιλά ο πρωθυπουργός απευθείας με τους υπουργούς του χωρίς να ακούνε τρίτοι. Τώρα λογικά μιλά απευθείας μέσω predator με τους υπουργούς του".

"Όταν το τηλέφωνό μου χτύπησε γιατί το Barbaros μπήκε στην ΑΟΖ, έδωσα εντολή να κινητοποιηθούν οι ένοπλες δυνάμεις και το Βarbaros άλλαξε κατεύθυνση. Όταν χτύπησε το τηλεφωνο του κ. Μητσοτάκη για το Oruc Reis είπε ότι φύσαγε πολύ και το έφεραν τα κύματα".

"Δε μας κάνουν λοιπόν μαθήματα ορθολογικής διακυβέρνησης. Όχι αυτοί που βρήκαν στα ταμεία 37 δισεκ. ενώ οι ίδιοι είχαν ρημάξει τα ταμεία και πήραν και τα πόμολα μαζί".

"Οι προτάσεις που καταθετουμε δουλεύονται εδώ και δύο χρόνια. Θα ακολουθήσουν πολλές. Είναι κρίσιμο να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας".

"Έχουμε κατρακυλησει στον πάτο του βαρελιού. Αυτοί που λέγανε "μένουμε Ευρώπη" που είναι τώρα που βλέπουμε με τα κυάλια την Ευρώπη;"

"Ο Μητσοτακης τις φοβάται τις δευτέρες εκλογές. Όταν το 70% θέλει πολιτική αλλαγή, είναι λογικό να σκέφτεται ότι την πατήσαμε αν πάμε σε δεύτερες. Αφού ο μέσος πολίτης έχει αποφασίσει ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τώρα πρέπει να αποφασισει και πως, από τις πρώτες κιόλας κάλπες".

Μεταξύ όσων μίλησαν στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, τον λόγο έλαβαν οι:

Μελίνα Καρρά (υποψήφια πανελλαδικών):

Άνιση και άδικη μάχη με τις πανελλήνιες. Το λύκειο είναι συνώνυμο του άγχους και της εξάντλησης. Στην έκθεση πέρσι έπεσε θέμα για τη δημιουργικότητα. Πώς μας ρωτάνε για τη δημιουργικότητα όταν έχουμε αφήσει στην άκρη τις ζωές μας τα χόμπι μας; Ο πόλεμος των πανελλαδικών έχει τραγικές επιπτώσεις στους νέους και την ψυχολογία τους. Οι φοιτητές νιώθοντας ότι έχουν κάνει εγκεφαλικά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Βάιος Πράπας (μουσικός):

Όποιος ασχολείται με την τέχνη θεωρείται ότι κάνει το χόμπι του. Είναι σαν να μην υπάρχουμε. Μετά την καραντίνα συζητήθηκε να γίνει ένα πανεπιστήμιο τεχνών. Υπάρχει ανάγκη να γίνει αυτό. Να αφήσουμε τα παιδιά να μάθουν για την τέχνη.

Βασίλης Μανωλάκος (εργαζόμενος Cosco, μέλος διοίκησης του σωματείου):

Το γεγονός ότι σπούδασα δημοσιογραφία και κατέληξα εργολαβικος εργαζόμενος στην Cosco δείχνει τους διαφορετικούς δρόμους στους οποίους μας οδήγησαν τα μνημόνια. Η δυστοπία που ζούμε γεννά κατάθλιψη. Στο σωματείο έχουμε καταφέρει πολλά, επειδή έχουμε ταξική αντίληψη και αγωνιστικότητα και καθαρά χέρια. Αυτός είναι ο δρόμος και για τον συνδικαλισμό και για την κεντρική πολιτική σκηνή. Η κυβέρνηση είναι αρχιδιαπλεκομενη που νομοθετεί με το μπιλιετακι του ΣΕΒ κατά παραγγελία των επιχειρηματιών. Η νέα κυβέρνηση πρέπει να κάνει ρήξεις για να ραγίσει τους αρμούς της εξουσίας. Φαίνεται ότι κάτι αλλάζει, γι αυτό είμαστε εδώ.

Ιάκωβος Λινάρδος (συνταξιούχος):

Έχουμε βρει τους συνταξιούχους και από όσους είχαν αξιοπρεπή σύνταξη, έβαλαν κρατήσεις αλληλεγγύης την οποία ούτε καν τη δίνει. Έχει δηλαδή φτωχούς με 700 ευρώ και πρέπει να γίνουν και οι υπόλοιποι φτωχοι. Ας μας επιστρέψει τα αναδρομικά να ξοφλησουμε τα δανεια. Φτάνει η ώρα για τη σύνταξη και τελικά πρέπει να δουλεύουμε ξανά κάνοντας baby sitting γιατί δεν υπάρχουν υποδομές για τους νέους γονείς. Δεν έχω δει στο εξωτερικό οι παππούδες να απασχολούνται συνέχεια με τα εγγόνια, ολο έρχονται επίσκεψη στην Ελλάδα, εγώ δεν μπορώ να πάω στην Ευρώπη γιατί εδώ να προσέχω τα εγγόνια. Θέλω να πιστεύω Αλέξη ότι έχουμε ελπίδα.

Πέγκυ Κοπανά (νοσηλεύτρια):

Στην πανδημία αυτό που κράτησε τη χώρα όρθια ήταν μόνο τα δημόσια νοσοκομεία. Μετά το χειροκρότημα ξεχάσαμε τους νοσηλευτές και τους γιατρούς. Είμαστε εδώ επειδή δε θέλουμε να μετατρέψουμε τα νοσοκομεία σε καταυλισμούς με ασθενείς σε ράτζα. Έρευνες δείχνουν ότι όταν μειώνονται οι νοσηλευτές αυξάνεται ο χρόνος νοσηλείας και οι θάνατοι. Όλα αυτά είναι πολιτικές επιλογές και πρέπει να αλλάξουν.

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