Δημοσκόπηση Alco: Άνετα μπροστά η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, πάνω από την Καρυστιανού το ΠΑΣΟΚ

Ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας

Παναγιώτης Βελισσάρης

Δημοσκόπηση Alco: Άνετα μπροστά η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, πάνω από την Καρυστιανού το ΠΑΣΟΚ
Election representatives count ballots after polling station closed during the Greek legislative election at a polling station in Brussels, Belgium on May 20, 2023.
Δημοσκόπηση Alco: Άνετα μπροστά η ΝΔ - Ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας ή εναλλακτική πρόταση διακυβέρ
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  • Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3% στην πρόθεση ψήφου, προηγούμενη με 9,1 μονάδες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα που συγκεντρώνει 14,2%.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται από το 23% των πολιτών ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της Κοινωνίας, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 12%.
  • Το 51% διαφωνεί με την απόφαση αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, που ανατράπηκε από τον Άρειο Πάγο.
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Προβάδισμα ασφαλείας 9,1 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης – ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, σε νέα δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha.

Την ίδια στιγμή, οι πολίτες απαντούν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, την ώρα που η μεγάλη πλειοψηφία εξέφρασε την αντίθεσή της στην αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, απόφαση που ως γνωστό σήμερα ανέτρεψε ο Άρειος Πάγος.

Δημοσκόπηση Alco: Τα ποσοστά της πρόθεσης ψήφου επί των έγκυρων

Στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • ΝΔ: 23,3%
  • ΕΛΑΣ: 14,2%
  • ΠΑΣΟΚ: 10,3%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 8,1%
  • Ελληνική Λύση: 6,6%
  • ΚΚΕ: 6,2%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 3,6%
  • Φωνή Λογικής: 2,9%
  • ΜέΡΑ25: 2,8%
  • Νίκη: 1,3%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 1,1%
  • Δημοκράτες – ΠΚ: 0,7%
  • Αναποφάσιστοι: 16%
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Κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού: Ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας ή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης;

Το 62% εκφράζει αρνητική άποψη για την Ελληνική Δημοκρατική Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 25% θετική άποψη.

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Την ίδια στιγμή, το 60% εκφράζει αρνητική άποψη για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού και το 22% εκφράζει θετική άποψη.

Το 43% απαντά πως η ΕΛΑΣ είναι μια ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 25% συνιστά μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

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Το 52% απαντά πως η Ελπίδα για τη Δημοκρατία αποτελεί μια ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας ενώ μόλις το 10% απαντά πως είναι μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης.

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Ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας

Το 23% δηλώνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ το 12% απαντά ο Αλέξης Τσίπρας, το 7% ο Νίκος Ανδρουλάκης, το 4% ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Από 3% συγκεντρώνουν Μαρία Καρυστιανού και Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ ακολουθούν με 2% έκαστες Ζωή Κωνσταντοπούλου και Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Το 55% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο από την απόδοση της κυβέρνησης, το 22% αρκετά και άλλο ένα 22% λίγο ικανοποιημένο.

Το 51% διαφωνεί με την απόφαση για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ενώ μόλις το 19% συμφωνεί με την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που αναιρέθηκε από τον Άρειο Πάγο σήμερα.

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