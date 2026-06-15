Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Με ταξί αποχώρησε από το σπίτι του και επέστρεψε στη φυλακή

Snapshot Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στη φυλακή λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του, μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου.

Ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτή την αναίρεση κατά του βουλεύματος που επέτρεπε την υφ’ όρον απόλυσή του.

Η απόφαση βασίστηκε στην παρέμβαση του αντεισαγγελέα Σοφοκλή Λογοθέτη, ο οποίος τόνισε την εσφαλμένη εφαρμογή του νομικού πλαισίου από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4855/2021, απαιτείται πραγματική έκτιση τουλάχιστον 25 ετών για την εξέταση αιτήματος αποφυλάκισης, ενώ το προηγούμενο βούλευμα βασιζόταν σε παλαιότερη διάταξη με 19 χρόνια.

Η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου από διαφορετική σύνθεση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για το αίτημα υφ’ όρον απόλυσης. Snapshot powered by AI

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στη φυλακή, μόλις λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του, καθώς ο Άρειος Πάγος αποφάσισε σήμερα (15/06/2026) να κάνει δεκτή την αναίρεση κατά του βουλεύματος που είχε επιτρέψει την υφ’ όρον απόλυσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη αποχώρησε με ταξί από το σπίτι του στο Παγκράτι, προκειμένου να επιστρέψει στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Το Ε’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, που συνεδρίασε εν συμβουλίω, έκρινε ότι πρέπει να αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το οποίο είχε οδηγήσει στην αποφυλάκιση του «Λάμπρου» της 17Ν έπειτα από 24 χρόνια εγκλεισμού.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις έπαιξε η παρέμβαση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Σοφοκλή Λογοθέτη, ο οποίος υποστήριξε ότι το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά εφάρμοσε εσφαλμένα το νομικό πλαίσιο για την υφ’ όρον απόλυση πολυϊσοβιτών κρατουμένων.

Σύμφωνα με την εισαγγελική άποψη, στην περίπτωση του Γιωτόπουλου έπρεπε να εφαρμοστεί ο νόμος 4855/2021, ο οποίος προβλέπει πραγματική έκτιση τουλάχιστον 25 ετών για την εξέταση αιτήματος αποφυλάκισης. Αντίθετα, το Συμβούλιο Εφετών είχε βασιστεί στις προγενέστερες διατάξεις, οι οποίες όριζαν ως ελάχιστο χρόνο πραγματικής κράτησης τα 19 έτη.

Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, το βούλευμα της αποφυλάκισης παύει να ισχύει και επανέρχεται σε ισχύ η προηγούμενη απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, γεγονός που οδηγεί στην άμεση επιστροφή του Γιωτόπουλου στη φυλακή.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να εξεταστεί εκ νέου από διαφορετική σύνθεση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, η οποία θα κληθεί να αποφανθεί εκ νέου για το αίτημα υφ’ όρον απόλυσής του.

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