Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά με 15,2 μονάδες η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ποιο το κριτήριο της ψήφου
Στην πέμπτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, πίσω από την Ελληνική Λύση - Ποιον εμπιστεύονται περισσότερο για πρωθυπουργό
Snapshot
- Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 15,2 μονάδες στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, με 31,2%, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι δεύτερη με 16%.
- Το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 14,7%, και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 8,1%, πίσω από την Ελληνική Λύση με 8,2%.
- Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ έχει 28,3%, η ΕΛΑΣ 14,6%, και το ΠΑΣΟΚ 12,2%, με τους αναποφάσιστους να φτάνουν το 10,3%.
- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πιο εμπιστευόμενος για πρωθυπουργός με 29,4%, ενώ το 17,4% απαντά «κανένας».
- Το 43% των ψηφοφόρων θα ψηφίσει βάσει προγραμμάτων κομμάτων, το 39% για πολιτική αλλαγή, και το 15% παραδοσιακά το κόμμα που ανήκει.
Άνετο προβάδισμα 15,2 μονάδων καταγράφει στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που φαίνεται πλέον να παγιώνεται στη δεύτερη θέση, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political.
Δημοσκόπηση Interview: Η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και η πρόθεση ψήφου
Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία βρίσκεται στην πέμπτη θέση, πίσω από την Ελληνική Λύση.
Ειδικότερα, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- Νέα Δημοκρατία: 31,2%
- Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ: 16%
- ΠΑΣΟΚ: 14,7%
- Ελληνική Λύση: 8,2%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού: 8,1%
- ΚΚΕ: 4,6%
- Φωνή Λογικής: 4%
- Πλεύση Ελευθερίας: 3,3%
- ΜέΡΑ25: 2,5%
- Δημοκράτες: 2%
- ΣΥΡΙΖΑ: 0,6%
- Νίκη: 0,4%
- Νέα Αριστερά: 0,4%
- Άλλο κόμμα: 4%
Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- ΝΔ: 28,3%
- ΕΛΑΣ: 14,6%
- ΠΑΣΟΚ: 12,2%
- Ελληνική Λύση: 7,5%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 7,3%
- ΚΚΕ: 4,1%
- Φωνή Λογικής: 3,7%
- Πλεύση Ελευθερίας: 3%
- ΜέΡΑ25: 2%
- Δημοκράτες: 1,8%
- ΣΥΡΙΖΑ: 0,6%
- Νίκη: 0,4%
- Νέα Αριστερά: 0,4%
- Άλλο: 3,8%
- Αναποφάσιστοι: 10,3%
Ποιον εμπιστεύονται περισσότερο για πρωθυπουργό
Στο ερώτημα ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει 29,4%, ο «κανένας» 17,4%, Αλέξης Τσίπρας 13,6%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 9,7%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 9,6%, η Μαρία Καρυστιανού 5%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας 3,3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου 3%, ο Στέφανος Κασσελάκης 2,6%, ο Γιάνης Βαρουφάκης 2,2%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 1,5%, ο Αλέξης Χαρίτσης 1,2%, ο Σωκράτης Φάμελλος 0,5% και ο Δημήτρης Νατσιός 0,5%.
Το κριτήριο της ψήφου
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το 43% απαντά ότι στις εκλογές θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων με ένα 39% να λέει ότι θα προσέλθει στην κάλπη «για να υπάρξει πολιτική αλλαγή» και το 15% να δηλώνει πως θα ψηφίσει «παραδοσιακά το κόμμα που ανήκω».