Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά με 15,2 μονάδες η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ποιο το κριτήριο της ψήφου

Στην πέμπτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, πίσω από την Ελληνική Λύση - Ποιον εμπιστεύονται περισσότερο για πρωθυπουργό

Παναγιώτης Βελισσάρης

Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά με 15,2 μονάδες η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ποιο το κριτήριο της ψήφου

Στιγμιότυπο από τις εκλογές του 2023

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  • Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 15,2 μονάδες στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, με 31,2%, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι δεύτερη με 16%.
  • Το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 14,7%, και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 8,1%, πίσω από την Ελληνική Λύση με 8,2%.
  • Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ έχει 28,3%, η ΕΛΑΣ 14,6%, και το ΠΑΣΟΚ 12,2%, με τους αναποφάσιστους να φτάνουν το 10,3%.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πιο εμπιστευόμενος για πρωθυπουργός με 29,4%, ενώ το 17,4% απαντά «κανένας».
  • Το 43% των ψηφοφόρων θα ψηφίσει βάσει προγραμμάτων κομμάτων, το 39% για πολιτική αλλαγή, και το 15% παραδοσιακά το κόμμα που ανήκει.
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Άνετο προβάδισμα 15,2 μονάδων καταγράφει στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που φαίνεται πλέον να παγιώνεται στη δεύτερη θέση, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political.

Δημοσκόπηση Interview: Η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και η πρόθεση ψήφου

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία βρίσκεται στην πέμπτη θέση, πίσω από την Ελληνική Λύση.

Ειδικότερα, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία: 31,2%
  • Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ: 16%
  • ΠΑΣΟΚ: 14,7%
  • Ελληνική Λύση: 8,2%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού: 8,1%
  • ΚΚΕ: 4,6%
  • Φωνή Λογικής: 4%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 3,3%
  • ΜέΡΑ25: 2,5%
  • Δημοκράτες: 2%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 0,6%
  • Νίκη: 0,4%
  • Νέα Αριστερά: 0,4%
  • Άλλο κόμμα: 4%

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • ΝΔ: 28,3%
  • ΕΛΑΣ: 14,6%
  • ΠΑΣΟΚ: 12,2%
  • Ελληνική Λύση: 7,5%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 7,3%
  • ΚΚΕ: 4,1%
  • Φωνή Λογικής: 3,7%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 3%
  • ΜέΡΑ25: 2%
  • Δημοκράτες: 1,8%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 0,6%
  • Νίκη: 0,4%
  • Νέα Αριστερά: 0,4%
  • Άλλο: 3,8%
  • Αναποφάσιστοι: 10,3%

Ποιον εμπιστεύονται περισσότερο για πρωθυπουργό

Στο ερώτημα ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει 29,4%, ο «κανένας» 17,4%, Αλέξης Τσίπρας 13,6%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 9,7%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 9,6%, η Μαρία Καρυστιανού 5%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας 3,3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου 3%, ο Στέφανος Κασσελάκης 2,6%, ο Γιάνης Βαρουφάκης 2,2%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 1,5%, ο Αλέξης Χαρίτσης 1,2%, ο Σωκράτης Φάμελλος 0,5% και ο Δημήτρης Νατσιός 0,5%.

Το κριτήριο της ψήφου

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το 43% απαντά ότι στις εκλογές θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων με ένα 39% να λέει ότι θα προσέλθει στην κάλπη «για να υπάρξει πολιτική αλλαγή» και το 15% να δηλώνει πως θα ψηφίσει «παραδοσιακά το κόμμα που ανήκω».

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