Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά με 15,2 μονάδες η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ποιο το κριτήριο της ψήφου

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 15,2 μονάδες στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, με 31,2%, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι δεύτερη με 16%.

Το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 14,7%, και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 8,1%, πίσω από την Ελληνική Λύση με 8,2%.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ έχει 28,3%, η ΕΛΑΣ 14,6%, και το ΠΑΣΟΚ 12,2%, με τους αναποφάσιστους να φτάνουν το 10,3%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πιο εμπιστευόμενος για πρωθυπουργός με 29,4%, ενώ το 17,4% απαντά «κανένας».

Το 43% των ψηφοφόρων θα ψηφίσει βάσει προγραμμάτων κομμάτων, το 39% για πολιτική αλλαγή, και το 15% παραδοσιακά το κόμμα που ανήκει. Snapshot powered by AI

Άνετο προβάδισμα 15,2 μονάδων καταγράφει στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που φαίνεται πλέον να παγιώνεται στη δεύτερη θέση, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political.

Δημοσκόπηση Interview: Η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και η πρόθεση ψήφου

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία βρίσκεται στην πέμπτη θέση, πίσω από την Ελληνική Λύση.

Ειδικότερα, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία : 31,2%

: 31,2% Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ : 16%

: 16% ΠΑΣΟΚ : 14,7%

: 14,7% Ελληνική Λύση : 8,2%

: 8,2% Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού : 8,1%

: 8,1% ΚΚΕ : 4,6%

: 4,6% Φωνή Λογικής : 4%

: 4% Πλεύση Ελευθερίας : 3,3%

: 3,3% ΜέΡΑ25 : 2,5%

: 2,5% Δημοκράτες : 2%

: 2% ΣΥΡΙΖΑ : 0,6%

: 0,6% Νίκη : 0,4%

: 0,4% Νέα Αριστερά : 0,4%

: 0,4% Άλλο κόμμα: 4%

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ : 28,3%

: 28,3% ΕΛΑΣ : 14,6%

: 14,6% ΠΑΣΟΚ : 12,2%

: 12,2% Ελληνική Λύση : 7,5%

: 7,5% Ελπίδα για τη Δημοκρατία : 7,3%

: 7,3% ΚΚΕ : 4,1%

: 4,1% Φωνή Λογικής : 3,7%

: 3,7% Πλεύση Ελευθερίας : 3%

: 3% ΜέΡΑ25 : 2%

: 2% Δημοκράτες : 1,8%

: 1,8% ΣΥΡΙΖΑ : 0,6%

: 0,6% Νίκη : 0,4%

: 0,4% Νέα Αριστερά : 0,4%

: 0,4% Άλλο : 3,8%

: 3,8% Αναποφάσιστοι: 10,3%

Ποιον εμπιστεύονται περισσότερο για πρωθυπουργό

Στο ερώτημα ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει 29,4%, ο «κανένας» 17,4%, Αλέξης Τσίπρας 13,6%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 9,7%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 9,6%, η Μαρία Καρυστιανού 5%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας 3,3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου 3%, ο Στέφανος Κασσελάκης 2,6%, ο Γιάνης Βαρουφάκης 2,2%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 1,5%, ο Αλέξης Χαρίτσης 1,2%, ο Σωκράτης Φάμελλος 0,5% και ο Δημήτρης Νατσιός 0,5%.

Το κριτήριο της ψήφου

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το 43% απαντά ότι στις εκλογές θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων με ένα 39% να λέει ότι θα προσέλθει στην κάλπη «για να υπάρξει πολιτική αλλαγή» και το 15% να δηλώνει πως θα ψηφίσει «παραδοσιακά το κόμμα που ανήκω».

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