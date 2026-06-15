ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Τροποποίηση στην προκήρυξη για τις 4747 μόνιμες προσλήψεις – Συνεχίζονται οι αιτήσεις

Snapshot Η προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026 αφορά 4.747 μόνιμες θέσεις προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου.

Διορθώθηκαν παραλείψεις σχετικά με την άριστη γνώση ξένης γλώσσας σε δύο κωδικούς θέσεων για Μετεωρολόγους και Στατιστικούς.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, ώρα 14:00, χωρίς την ανάγκη καταβολής παραβόλου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ειδικότητες καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων, όπως Διοικητικές, Οικονομικές, Μηχανικών, Θετικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών και Γεωτεχνικών σπουδών. Snapshot powered by AI

Mετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο φορέα διαπιστώθηκε ότι στην προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. 2ΓΒ/2026 (Φ.Ε.Κ. 25/22.05.2026 και 26/29.05.2026 τ. Α.Σ.Ε.Π.), που αφορά την πλήρωση συνολικά 4.747 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο) από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14, 15), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021, από παραδρομή δεν έχουν περιληφθεί:

α) στον κωδικό θέσης 2812 του κλάδου ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ειδικότητας ΠΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ το απαραίτητο πρόσθετο προσόν της άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας (κωδ. 026) και

β) στον κωδικό θέσης 3033 του κλάδου ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ειδικότητας ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ το απαραίτητο πρόσθετο προσόν της άριστης γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (κωδ. 055), όπως αυτά προβλέπονται στον οργανισμό του εν λόγω φορέα (άρθρο 15 της Αριθ. 287819/10.08.2005 Κ.Υ.Α., Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ 1163).

Οι ανωτέρω μεταβολές έχουν αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄).Επισημαίνεται ότι οι κωδικοί των τίτλων σπουδών και των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι στην 1Γ/2025 (Α΄ στάδιο).

H προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην ανωτέρω προκήρυξη παρατείνεται, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 56 του ν. 4765/2021, μέχρι και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 και ώρα 14:00, ακολουθώντας τη διαδρομή (www.asep.gr → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αίτηση).

Για την αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία Β΄ ΣΤΑΔΙΟΥ του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, δεν απαιτείται παράβολο [K.Y.A. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΑΣ.2.0/199/οικ.6379/11.04.2025 (Β΄1889)].

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Μπορείτε να το δείτε και στο αρχείο που ακολουθεί.

Οι θέσεις της ως Προκήρυξης 2ΓΒ/2026 έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Οι ειδικότητες της 2ΓΒ/2026

Διοικητικές & Οικονομικές Ειδικότητες

ΠΕ Δημοσιονομικών (με μεγάλο αριθμό θέσεων στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών)

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών για τη στελέχωση των ΚΕΠ της χώρας.

Μηχανικοί & Τεχνικές Ειδικότητες

ΠΕ Μηχανικών διαφόρων ειδικεύσεων (Αγρονόμοι Τοπογράφοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, καθώς και Μηχανικοί Μεταλλείων)

Θετικές Επιστήμες & Πληροφορική

ΠΕ Πληροφορικής (Software-Hardware)

ΠΕ Βιολόγων (για φορείς όπως το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και το ΙΦΕΤ)

ΠΕ Χημικών

ΠΕ Στατιστικών

Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Σπουδές

ΠΕ Αρχαιολόγων (διαφόρων ειδικεύσεων στο Υπουργείο Πολιτισμού)

ΠΕ Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και Δημόσιες Βιβλιοθήκες

ΠΕ Ψυχολόγων

Γεωτεχνικοί