Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

Snapshot Η 19χρονη βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα κοντά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς.

Δύο άτομα συνελήφθησαν και κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο, ενώ ένα τρίτο πρόσωπο αναζητείται.

Η νεαρή δεν είχε εμφανή σημάδια κακοποίησης ή τραυματισμών κατά τον εντοπισμό της.

Οι ακριβείς αιτίες του θανάτου θα καθοριστούν από τη νεκροψία

νεκροτομή.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές Aρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο της 19χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε πλατεία στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, τα ξημερώματα.

Οι δύο συλληφθέντες είχαν μεταβεί νωρίτερα στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου κατέθεσαν στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα συγκεκριμένα άτομα, μαζί με ένα ακόμη πρόσωπο που αναζητείται, βρίσκονταν μαζί με τη νεαρή κοπέλα λίγο πριν αυτή εντοπιστεί νεκρή, σε μικρή απόσταση από την κεντρική πλατεία της πόλης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 19χρονη δεν έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης ή τραυματισμών. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου της αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχει ασκηθεί κατηγορία για έκθεση σε κίνδυνο, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

