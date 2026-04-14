Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

Η νεαρή κοπέλα βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα, λίγα μέτρα από την κεντρική πλατεία της πόλης, με τις αρχές να προσπαθούν ακόμη να ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου της. Όσοι τη γνώριζαν κάνουν λόγο για ένα χαμογελαστό και γεμάτο ζωή κορίτσι, που δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και είχε όνειρα για το μέλλον

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Η 19χρονη βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα κοντά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς.
  • Δύο άτομα συνελήφθησαν και κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο, ενώ ένα τρίτο πρόσωπο αναζητείται.
  • Η νεαρή δεν είχε εμφανή σημάδια κακοποίησης ή τραυματισμών κατά τον εντοπισμό της.
  • Οι ακριβείς αιτίες του θανάτου θα καθοριστούν από τη νεκροψία
  • νεκροτομή.
  • Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές Aρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο της 19χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε πλατεία στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, τα ξημερώματα.

Οι δύο συλληφθέντες είχαν μεταβεί νωρίτερα στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου κατέθεσαν στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα συγκεκριμένα άτομα, μαζί με ένα ακόμη πρόσωπο που αναζητείται, βρίσκονταν μαζί με τη νεαρή κοπέλα λίγο πριν αυτή εντοπιστεί νεκρή, σε μικρή απόσταση από την κεντρική πλατεία της πόλης.

f21bfca2-420f-40a8-9562-b250781bd8a8.jpg

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 19χρονη δεν έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης ή τραυματισμών. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου της αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχει ασκηθεί κατηγορία για έκθεση σε κίνδυνο, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

1776171867593-239103899-19xroni.jpg

17:27WHAT THE FACT

Πασχαλινά αυγά: 3 συνταγές για να αξιοποιήσετε όσα περίσσεψαν

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο πλανήτης θα καταναλώσει το 2026 το λιγότερο πετρέλειο από την περίοδο του Covid, λόγω του πολέμου

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθησαν γιατί άνοιξαν ελληνική σημαία με σταυρό μέσα στην Αγιά Σοφιά, τη Μεγάλη Πέμπτη - Βίντεο

17:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δραματική προειδοποίηση ΔΝΤ: Παγκόσμια ύφεση και ανεξέλεγκτος πληθωρισμός, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Πρωταθλητής της άρσης βαρών ένας από τους συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης

17:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Τι να προσέξετε για την αυτόματη υποβολή - Πώς θα πάρετε έκπτωση 4%

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το κόστος των ζημιών που προκλήθηκαν από τον πόλεμο

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: 14χρονος έκλεψε λεωφορείο και οδήγησε μέχρι τη Σουηδία

16:57LIFESTYLE

Αγωνία για την χολιγουντιανή σταρ Ann-Margret - Στο νοσοκομείο έπειτα από σοβαρή πτώση που υπέστη

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είμαι σοκαρισμένος από την Τζόρτζια Μελόνι - Νόμιζα ότι ήταν γενναία, αλλά έκανα λάθος»

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Ναυπακτία: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών - Κατασχέθηκαν κάνναβη και 600 ευρώ

16:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Τα ποσά και οι δικαιούχοι - Πότε μπορείτε να αξιοποιήσετε το voucher

16:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τι να προσέξετε πριν κάνετε αίτηση - Μέχρι πότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Το Ιράν καταθέτει νέο σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ

16:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν λόγω ελπίδων για νέες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

16:34ΕΥ ΖΗΝ

Λοίμωξη από σταφυλόκοκκο: Πρώιμα σημάδια - Τι να κάνετε αμέσως

16:31LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γιώργος Παράσχος για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Δεν με φοβίζει, ζω το τώρα»

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Κτηνοτρόφοι σε κινητοποιήσεις λόγω αφθώδους πυρετού

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Live blog: Αναφορές ότι 4 πλοία έσπασαν το ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Διπλωματικός πυρετός για νέο γύρο διαπραγματεύσεων Ουάσινγκτον, Τεχεράνης

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκινούν σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ - Οι πρώτες από το 1993

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν» λέει στο Newsbomb συγγενής της 19χρονης που βρέθηκε νεκρή στο Αργοστόλι

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

14:07ΕΥ ΖΗΝ

Το κοινό ποτό που αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μακάριος Λαζαρίδης έδειξε το πτυχίο του: Δεν θα απολογηθώ για επιλογές που έκανα πριν 40 χρόνια, είμαι νόμιμος

12:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Ημιλιπόθυμη στο τιμόνι η influencer - Ούτε ότι ήταν στο τμήμα δεν μπορούσε να καταλάβει

17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για τον μυστηριώδη θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Αναζητείται ακόμη ένα άτομο

16:31LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γιώργος Παράσχος για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Δεν με φοβίζει, ζω το τώρα»

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Πρωταθλητής της άρσης βαρών ένας από τους συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Ισραηλινό drone FPV σκοτώνει μαχητή της Χεζμπολάχ στο Λίβανο – Προσοχή, σκληρές εικόνες

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είμαι σοκαρισμένος από την Τζόρτζια Μελόνι - Νόμιζα ότι ήταν γενναία, αλλά έκανα λάθος»

07:08ΥΓΕΙΑ

Η επιστήμη πιο κοντά από ποτέ στο τέλος του καρκίνου: Νέα ανοσοθεραπεία

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Κέρκυρας για την αντίδρασή του στο on air επεισόδιο την Ανάσταση: Εκφράζω τη λύπη μου

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη το δεύτερο «κύμα» της επιστροφής των εκδρομέων του Πάσχα - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

16:06LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: «Τόλμησα να ζητήσω τα χρήματά μου και βρέθηκα στο πάτωμα από μπουνιές και κλωτσιές»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ