Θρίλερ στην Κεφαλονιά: Στο ΑΤ καταθέτουν δύο άτομα για τον θάνατο της 19χρονης

Δύο άτομα, ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός, προσήλθαν λίγο πριν από το μεσημέρι της Τρίτης στο Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης που εντοπίστηκε νεκρή στην Κεφαλονιά.

Οι δύο άνδρες καταθέτουν στο πλαίσιο της διερεύνησης του τραγικού θανάτου της 19χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα λίγα μέτρα από την κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Οι καταθέσεις τους, σε συνδυασμό με τις εξετάσεις που έχουν ήδη διαταχθεί από τις αρμόδιες Αρχές, εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στο να ρίξουν φως στην υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.

Η 19χρονη εντοπίστηκε νεκρή νωρίς το πρωί με τις συνθήκες του θανάτου της να διερευνώνται, καθώς δεν υπήρχαν εμφανή τραύματα στο σώμα της.

Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός της 19χρονης λίγα μέτρα από την κεντρική πλατεία Αργοστολίου στην Κεφαλονιά

