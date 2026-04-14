Θρίλερ στην Κεφαλονιά: Εντοπίστηκε νεκρή 19χρονη σε κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι

Snapshot Μια 19χρονη βρέθηκε νεκρή στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Απριλίου.

Δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα ή κακώσεις στο σώμα της νεαρής κοπέλας.

Τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν άγνωστα και εξετάζονται από τις αρχές.

Υπάρχει το ενδεχόμενο η 19χρονη να βρισκόταν στην πλατεία με δύο ακόμα άτομα πριν πεθάνει. Snapshot powered by AI

Πέπλο μυστηρίου έχει σκεπάσει το νησί της Κεφαλονιάς καθώς τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Απριλίου εντοπίστηκε νεκρή μια 19χρονη στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekefalonia, δεν υπήρχαν εμφανή τραύματα ή κακώσεις ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου της 19χρονης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Αστυνομικές πηγές εξετάζουν το ενδεχόμενο η 19χρονη να βρισκόταν στην πλατεία με δύο ακόμα άτομα πριν τον θάνατό της.

