Θρίλερ στην Κεφαλονιά: Εντοπίστηκε νεκρή 19χρονη σε κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι
Εξετάζεται το ενδεχόμενο η 19χρονη να ήταν στην πλατεία μαζί με δύο ακόμα άτομα πριν χάσει τη ζωή της
- Μια 19χρονη βρέθηκε νεκρή στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Απριλίου.
- Δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα ή κακώσεις στο σώμα της νεαρής κοπέλας.
- Τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν άγνωστα και εξετάζονται από τις αρχές.
- Υπάρχει το ενδεχόμενο η 19χρονη να βρισκόταν στην πλατεία με δύο ακόμα άτομα πριν πεθάνει.
Πέπλο μυστηρίου έχει σκεπάσει το νησί της Κεφαλονιάς καθώς τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Απριλίου εντοπίστηκε νεκρή μια 19χρονη στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ekefalonia, δεν υπήρχαν εμφανή τραύματα ή κακώσεις ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου της 19χρονης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.
Αστυνομικές πηγές εξετάζουν το ενδεχόμενο η 19χρονη να βρισκόταν στην πλατεία με δύο ακόμα άτομα πριν τον θάνατό της.
