Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός οδηγός μηχανής έπειτα από σύγκρουση με απορριμματοφόρο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα στην περιοχή του γηπέδου της Μυτιλήνης, όταν δίκυκλο κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα έπεσε στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου του Δήμου Μυτιλήνης, με αποτέλεσμα τον θάνατο του αναβάτη. Το απορριμματοφόρο όχημα εκείνη την ώρα εκτελούσε εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων.

Όπως έγινε γνωστό, ο οδηγός του δικύκλου -με καταγωγή από το Μαρόκο- διέμενε μόνιμα στη Μυτιλήνη.

Το όχημα τέθηκε προσωρινά εκτός κυκλοφορίας προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης, ενώ ο οδηγός συνελήφθη για να αφεθεί στη συνέχεια ελεύθερος με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα.

