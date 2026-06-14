Αίγιο: «Δεν άκουσα τίποτα, κοιμόμουν» – Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Αιγίου, ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία μητέρας και γιου, στον Λόγγο του Αιγίου.

Για ώρες προσπάθησε να αντικρούσει το κατηγορητήριο. Δήλωσε αθώος, υποστήριξε ότι δεν άκουσε τίποτα, ότι την ώρα που η 54χρονη Μαρία και ο 26χρονος Ολύμπιος δολοφονούνταν μέσα στο σπίτι τους, εκείνος κοιμόταν σε άλλο δωμάτιο.

Το κίνητρο του διπλού φονικού, όπως όλα δείχνουν, ήταν οικονομικό. Ο 65χρονος Ιταλός φέρεται να παρουσίασε ακόμη και το ακραίο σενάριο της αλληλοεξόντωσης, επιχειρώντας να απομακρύνει από πάνω του κάθε υποψία. Όπως ισχυρίστηκε, ο χώρος όπου βρέθηκαν νεκροί οι δύο άνθρωποι, απείχε αρκετά από το δωμάτιο στο οποίο κοιμόταν.

Όσο εκείνος έδινε τη δική του εκδοχή για το έγκλημα, λίγα χιλιόμετρα μακριά στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι αποχαιρετούσαν σε κλίμα οδύνης την 54χρονη και τον 26χρονο, μητέρα και γιο.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, αναμένοντας τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών ερευνών που εκτιμάται ότι θα φωτίσουν περαιτέρω τις συνθήκες του διπλού εγκλήματος.

Η τυχόν ανίχνευση DNA του δράστη στα νύχια της 54χρονης ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης