Αίγιο: Στη φυλακή ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό – «Δεν τους σκότωσα εγώ», επιμένει

Snapshot Ο 65χρονος Ιταλός κρίθηκε προφυλακιστέος για το διπλό φονικό στο Αίγιο μετά την απολογία του.

Ο κατηγορούμενος αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι βρήκε τη σύντροφο και τον γιο της νεκρούς μέσα στο σπίτι.

Ισχυρίζεται ότι κάποιος άλλος μπήκε στο σπίτι με αντικλείδι και διέπραξε τους φόνους.

Αρχικά στοιχεία και κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι κανείς δεν εισήλθε στο σπίτι τις ώρες του εγκλήματος.

Οι δικηγόροι του περιμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών για να υποβάλουν αίτηση αποφυλάκισης. Snapshot powered by AI

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός μετά την απολογία του στον ανακριτή για το διπλό φονικό στο Αίγιο.

O 65χρονος που συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου μέσα στο σπίτι τους, μέχρι αυτήν την ώρα αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα, υποστηρίζοντας στους αστυνομικούς ότι κοιμόταν και απλώς βρήκε την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της νεκρούς μέσα σε μία λίμνη αίματος, όπως μεταδίδει το tempo24.news.

Ο κατηγορούμενος, σε ένα πολυσέλιδο υπόμνημα, υποστήριξε ότι κάποιος άλλος ή άλλοι μπήκαν στο σπίτι, πιθανώς με αντικλείδι και διέπραξαν τους φόνους. Ο 65χρονος κάθε φορά που αναφερόταν στη σύντροφο και τον «γιο τους», όπως έλεγε στον ανακριτή, κατέρρεε.

Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές διαφορές, που βρίσκονται στο «κάδρο» των ερευνών, ο 65χρονος ισχυρίστηκε ότι ήταν γνωστό εδώ και χρόνια, ότι η γιαγιά της οικογένειας είχε γράψει στον 26χρονο εγγονό της το σπίτι και το οικόπεδο, το οποίο πουλήθηκε πριν από μερικά χρόνια για 15.000 ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα, κανείς δεν είχε μπει στο σπίτι τις επίμαχες ώρες, κάτι που επιβεβαιώνεται και από κάμερες ασφαλείας σε γειτονικό σπίτι.

Οι δικηγόροι του 65χρονου αναμένουν, όπως είπαν, και τα υπόλοιπα στοιχεία από τις έρευνες που γίνονται από τα εργαστήρια της Αστυνομίας και θεωρούν κατόπιν αυτών ότι θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση αποφυλάκισης.

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