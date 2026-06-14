Τα ανοιχτά μέτωπα στα κανάλια - Γιατί αργούν οι αποφάσεις

Ο Ιούνιος είναι τηλεοπτικά ο πιο θερμός μήνας!

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τα ανοιχτά μέτωπα στα κανάλια - Γιατί αργούν οι αποφάσεις
LIFESTYLE
3'
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  • Οι τηλεοπτικοί σταθμοί στην Ελλάδα δεν έχουν λάβει ακόμη σημαντικές αποφάσεις για την επόμενη σεζόν, παρά την κινητικότητα στη μυθοπλασία.
  • Στον ΑΝΤ1 υπάρχουν εκκρεμότητες στη σύνθεση της πρωινής ζώνης και αβεβαιότητα για το μέλλον εκπομπών όπως το «Rouk Zouk» και η συμμετοχή της Σίας Κοσιώνη.
  • Στον ΣΚΑΪ καθυστερούν οι ανανεώσεις συμβολαίων σημαντικών παρουσιαστών, με ανοιχτά θέματα για τον Άκη Παυλόπουλο και τον Κώστα Τσουρό.
  • Στο MEGA η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη αντιμετωπίζει αβεβαιότητα όσον αφορά την ομάδα της Φαίης Σκορδά, παρά την πιθανή παραμονή της ίδιας.
  • Στο OPEN πολλά ονόματα συζητιούνται για την ψυχαγωγία, αλλά δεν έχουν κλειδώσει συμφωνίες ή υπογραφές.
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«Κάθε πέρυσι και καλύτερα» θα έλεγε ο θυμόσοφος λαός για την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική τηλεόραση. Τι κι αν έχει μπει ο Ιούνιος, τα στελέχη ακόμη δεν έχουν κλειδώσει σημαντικές αποφάσεις που θα κρίνουν το τι θα συμβεί την επόμενη σεζόν.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες μπορεί να υπάρχει κινητικότητα σε επίπεδο μυθοπλασίας, δεν συμβαίνει το ίδιο όμως με τα πρόσωπα και τους τηλεαστέρες των εκπομπών. Yπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που θα πρέπει άμεσα να λυθούν, προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός της επόμενης σεζόν.

Στον ΑΝΤ1, η Χρύσα Μασούρου, που είχε συμβουλευτικό ρόλο στο πρόγραμμα ως υψηλόβαθμο στέλεχος, αποχώρησε. Την ίδια στιγμή, στην πρωινή ζώνη δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις για την ακριβή ώρα μετάδοσης των εκπομπών, αλλά και για τα πρόσωπα που θα βρεθούν με τον Παναγιώτη Στάθη στο «Καλημέρα Ελλάδα». Η ζώνη του Σαββατοκύριακου, επίσης, απασχολεί αν και επικρατέστερο σενάριο είναι να μπει στον πάγο μετά την αποχώρηση της Κατερίνας Καραβάτου. Για το «Rouk Zouk» το τοπίο παραμένει θολό, καθώς -ενώ φαινόταν ότι θα «ξεκουραστεί» από τη μεσημεριανή ζώνη- ίσως υπάρξει κάποια ευχάριστη ανατροπή. Ο σταθμός του Αμαρουσίου συζητιέται έντονα και για τη Σία Κοσιώνη, αφού η δημοσιογράφος μπορεί να συζητά αλλά ακόμα δεν έχει κλειδώσει η μεταγραφή της.

https://www.instagram.com/reel/DYFmBmAkjHy/

Στα παλιά λημέρια της Σίας Κοσιώνη και του Βασίλη Παπαδρόσου, στον ΣΚΑΪ, καθυστερούν περισσότερο από ποτέ οι ανανεώσεις συμβολαίων σημαντικών προσώπων. «Αταίριαστοι» και Μαρία Αναστασοπούλου μπορεί να είναι παρουσιαστές που ο σταθμός θέλει να κρατήσει στη φαρέτρα του, όμως οι διαδικασίες της ανανέωσης προχωρούν… με αργούς ρυθμούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το τι θα συμβεί με τον Άκη Παυλόπουλο, αφού μία αξιόλογη πρόταση από άλλο κανάλι τον έχει βάλει σε σκέψεις. Ο Δημήτρης Οικονόμου, «το άλλο του μισό» στην εκπομπή «Σήμερα», έχει συμβόλαιο ενεργό όμως μία πιθανή αποχώρηση του πρώτου θα δημιουργήσει έντονο προβληματισμό. Ανοιχτό μέτωπο παραμένει και ο Κώστας Τσουρός, καθώς ακόμη δεν έχει βρεθεί πρότζεκτ για την επόμενη χρονιά. Ο παρουσιαστής έχει συμβόλαιο, ωστόσο όλα δείχνουν… ότι η εξίσωση δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Στο MEGA, μεγάλο αγκάθι παραμένει η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη. Η Φαίη Σκορδά διαθέτει το περιβόητο +1 στο συμβόλαιό της, με την παρουσία της να θεωρείται δεδομένη. Άγνωστο παραμένει, όμως, το τι θα γίνει με την ομάδα της αφού και σε αυτή την περίπτωση αναμένεται σημαντικό «κούρεμα» στα οικονομικά.

https://www.instagram.com/p/DYm3S76jf8I/

Για το OPEN και τη ψυχαγωγία τα ονόματα που ακούγονται είναι πολλά! Λάμπρος Κωνσταντάρας, Ιωάννα Μαλέσκου, Κατερίνα Ζαρίφη, Θανάσης Πάτρας, Ελίνα Παπίλα, προκαλούν συζήτηση όμως τίποτα δεν έχει κλειδώσει. Και στην τηλεόραση, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχουν δεδομένα αν δεν πέσουν οι υπογραφές.

https://www.instagram.com/reel/DXKOMm9iF8a/

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