Ηθοποιοί που επιστρέφουν, μετά από πολλά χρόνια, στην τηλεόραση

Πρωταγωνίστησαν σε τεράστιες επιτυχίες, απέκτησαν αναγνωρισιμότητα και δημοφιλία, αλλά αποφάσισαν να κάνουν ένα βήμα πίσω και να πάρουν απόσταση. Τώρα, όμως, τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αγαπημένοι ηθοποιοί επιστρέφουν με ρόλους έκπληξη και θα συζητηθούν.

Η Βάνα Μπάρμπα αποτέλεσε μία από τις ωραιότερες γυναίκες της TV. Αν και οι συμμετοχές της στην τηλεόραση ήταν σαφέστατα λιγότερες από εκείνες στον κινηματογράφο, άφησε εποχή στα σίριαλ «Τζιβαέρι», «Το σημάδι του έρωτα». Τη σεζόν 2026-2027, μετά από πολλά χρόνια, κάνει come back μέσα από την παραγωγή «Οι Μπλε Ώρες» του ΣΚΑΪ. Ο ρόλος της ανακοινώθηκε και θα υποδυθεί την Ελένη Αλεξίου, τη θεία της Εύας, που ανέλαβε την ανατροφή της μετά τον θάνατο των γονιών της και τη μεγάλωσε σαν κόρη της. Ανεξάρτητη και ελεύθερο πνεύμα, βρίσκεται δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη.

Ο Αντώνης Φραγκάκης συνδέθηκε με τη μεγάλη επιτυχία της σειράς «Κάρμα», αλλά και με τους «Singles» του MEGA. Ακολούθησε μία αποχή μιας δεκαπενταετίας κατά την οποία ασχολήθηκε πολύ με τη yoga. «Όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη, μπήκε στη ζωή μου η yoga. Παρέμεινε στη ζωή μου με το θέατρο και τώρα διδάσκω», έχει πει. Πριν λίγα χρόνια επέστρεψε στην τηλεόραση με τον «Έρωτα Φυγά» και από τη νέα σεζόν θα τον απολαμβάνουμε στις «Μπλε Ώρες».

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Η τελευταία φορά που οι τηλεθεατές είδαν τον Πάνο Μιχαλόπουλο σε τηλεοπτική σειρά ήταν το 2007, όταν πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Σούπερ Μπαμπάς». Έπειτα αποτραβήχτηκε από τα φώτα, όμως ολοένα και φουντώνουν οι φήμες που τον θέλουν να επιστρέφει. Ο ίδιος, κάνοντας δηλώσεις σε πρωινή εκπομπή, είπε: «Το μόνο που έχω πει είναι ότι μιλάω με τον Αμαραντίδη, ο οποίος έγραψε την “Ώρα την καλή” πριν από είκοσι χρόνια. Του είπα ότι εγώ σταματάω γιατί δεν μπορώ, κουράστηκα, βαρέθηκα, δεν με ενδιαφέρει. Απλώς αν κάνει κάτι που να έχει ενδιαφέρον, θα το έκανα μαζί του», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ούτε ξέρω τι είναι το σίριαλ. Ούτε ξέρω τι πραγματεύεται. Δεν έχω πάρει στα χέρια μου τίποτα. Ούτε ένα κείμενο, τίποτα», είπε.

Ο Θάνος Καληώρας, που επίσης απείχε μεγάλο διάστημα με εξαίρεση μία συμμετοχή στη σειρά «Ηλέκτρα» της ΕΡΤ1, κάνει come back με την παραγωγή «Δυο μαύρα πουκάμισα» του MEGA. Η σειρά βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου, σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη. «Είναι μια ουσιαστική επιστροφή θα έλεγα. Εγώ δεν θα είμαι στην Κρήτη, όπως διαδραματίζεται η σειρά. Θα είμαι στην Αθήνα, σαν μεγάλος επιχειρηματίας τεράστιων διαστάσεων. Επικεντρώνω τα γυρίσματά μου στην Αθήνα και μετέπειτα ίσως κατέβω και εγώ στην Κρήτη. Δεν το ξέρω, θα μας το πει το σενάριο. Είναι μεγάλη η χαρά μου, γιατί είναι ένα εγχείρημα που πιστεύει σε αυτό το MEGA και πιστεύω θα είναι η έκπληξη του χειμώνα. Είναι ένας καταπληκτικός ρόλος. Είμαι ένας πολύ σκληρός επαγγελματίας, ο οποίος κοιτάει το συμφέρον του και την πορεία του μέσα από τις δουλειές του. Έχει μια σύγκρουση συνεχή με τον γιο του», είπε ο ηθοποιός.

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Η μεγαλύτερη έκπληξη αφορά στην επιστροφή του Άρη Σερβετάλη. Ο ηθοποιός, μετά από 18 χρόνια πλήρους αποχής από την τηλεόραση, θα υποδυθεί τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή στη νέα σειρά του MEGA. Ο ταλαντούχος πρωταγωνιστής είχε αγαπηθεί ως Λάζαρος στο «Είσαι το ταίρι μου», αλλά και μέσα από τον ρόλο του στη σειρά «Singles». Έπειτα, ακολούθησε το μονοπάτι του θεάτρου και του κινηματογράφου, έχοντας παραδεχτεί για την περίοδο της μεγάλης αναγνωρισιμότητας: «Μετά το “Είσαι το ταίρι μου”, δεν είχε σχέση με το σίριαλ, είχε σχέση με εμένα… είχα φτάσει στον πάτο… Έπρεπε να πάρω τις αποστάσεις μου από όλη αυτή την επιτυχία, αλλιώς θα έχανα τον εαυτό μου».

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