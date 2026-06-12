Τα τηλεοπτικά δίδυμα που «σπάνε» και αυτά που συνεχίζουν ακάθεκτα

Snapshot Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη θα συνεχίσουν την επιτυχημένη τους συνεργασία στο MEGA με την εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA».

Στο OPEN, τα δίδυμα Μάνος Νιφλής και Γιάννης Κολοκυθάς και Σπύρος Χαριτάτος και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου θα συνεχίσουν τις εκπομπές τους, ενώ ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου χωρίζουν επαγγελματικά.

Στον ΣΚΑΪ, τα περισσότερα προγράμματα της επόμενης σεζόν θα παρουσιαστούν από δίδυμα, με σταθερές συνεργασίες όπως οι «Αταίριαστοι» και το δίδυμο Πορτοσάλτε με Αναστασοπούλου να συνεχίζουν.

Στον ΑΝΤ1, ο Παναγιώτης Στάθης θα παραμείνει στο «Καλημέρα Ελλάδα» και αναζητείται συμπαρουσιαστής για την εκπομπή.

Στην ΕΡΤ1, η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης επιθυμούν να συνεχίσουν μαζί στην πρωινή ζώνη, με αναμονή για τις τελικές αποφάσεις του καναλιού. Snapshot powered by AI

Τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε συχνά παρουσιαστές -τόσο του ενημερωτικού όσο και του ψυχαγωγικού τομέα- να ενώνουν τις δυνάμεις τους και να πορεύονται μαζί στον κυκεώνα της τηλεόρασης και του ανταγωνισμού. Κάποια από τα δίδυμα της TV σημειώνουν μεγάλη επιτυχία, κάποια άλλα όμως «χωρίζονται». Τι θα γίνει την επόμενη σεζόν;

Στο μέτωπο του MEGA, το πιο επιτυχημένο πρωινό ντουέτο, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη, θα συνεχίσουν να κρατούν παρέα στο κοινό με το «Κοινωνία ώρα MEGA». Η εκπομπή σκαρφαλώνει ψηλά στους πίνακες της Nielsen, ενώ οι δύο παρουσιαστές συνδέονται πλέον και με μία στενή φιλία. «Είναι πολύ βασικό συστατικό η ομάδα. Δεν περάσαμε μόνο από ευκολίες, περάσαμε και από αρκετές δυσκολίες. Και δεθήκαμε ακόμα πιο πολύ, δουλέψαμε ακόμα περισσότερο όπου και έχουμε και μια σταθερότητα, γενικά είμαστε σταθεροί σαν άνθρωποι και στις σχέσεις μας», έχει πει η Ανθή Βούλγαρη. Στο ίδιο mood βρίσκονται και ο Ντίνος Σιωμόπουλος με τη Στέλλα Γκαντώνα, που έχουν «δέσει» στο «Mega Σαββατοκύριακο» και η εκπομπή αναμένεται να συνεχιστεί.

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Στο OPEN, το στοίχημα της ενημέρωσης πέτυχε φέτος, όπως και τα δίδυμα που δημιουργήθηκαν. Μάνος Νιφλής και Γιάννης Κολοκυθάς στο «Ώρα Ελλάδος» καταφέρνουν να στέκονται με το κεφάλι ψηλά στον δυνατό ανταγωνισμό, ενώ η μεταξύ τους συνεργασία είναι άρτια. Οι δύο άνδρες έχουν πάρει το πράσινο φως, όπως και ο Σπύρος Χαριτάτος με την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στην εκπομπή «Καθαρές κουβέντες» για τους οποίους ήδη έχει βγει και ανακοίνωση. Στην περίπτωση της εκπομπής «10 Παντού», το πρόσημο είναι σίγουρα θετικό αφού τα νούμερα αρκετά συχνά σκαρφαλώνουν σε διψήφιους αριθμούς. Αν και το όνομα του Νίκου Στραβελάκη είχε «εμπλακεί» σε μεταγραφικά σενάρια, φαίνεται ότι θα συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία στο ίδιο μετερίζι. Τα νέα δεν είναι το ίδιο ευχάριστα για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου. Το τηλεοπτικό ζεύγος, μετά από μία δύσκολη συνεργασία, χωρίζει τους δρόμους του και ο καθένας πλέον θα μιλήσει ξεχωριστά για το επόμενο βήμα του.

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Στον ΣΚΑΪ πάντα ποντάρουν στα τηλεοπτικά δίδυμα. Ειδικά, την επόμενη σεζόν, με την άφιξη της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, το 90% των εκπομπών θα έχουν δύο πρόσωπα στο τιμόνι της παρουσίασης. Στην πρωινή ζώνη, οι «Αταίριαστοι» συνεχίζουν ακάθεκτοι. Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος έχουν επάξια κατακτήσει τον τίτλο των «πιο ταιριαστών Αταίριαστων» στην TV αφού και η επαγγελματική τους σχέση μετρά χρόνια και η επιτυχία τους δεν χωρά αμφισβήτηση. «Με τον Χρήστο έχουμε χτίσει μια αληθινή φιλία χωρίς τελείες, κόμματα, θαυμαστικά, γωνίες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η βάση για μια συνεργασία που γίνεται καλύτερη όσο περνούν τα χρόνια», έχει παραδεχτεί ο Γιάννης σε συνέντευξή του. Το πράσινο φως παίρνει και το πολυσυζητημένο δίδυμο Άρης Πορτοσάλτε και Μαρία Αναστασοπούλου. Η εκπομπή «Live You» θα συνεχιστεί και φαίνεται ότι οι δυο τους έχουν βρει τις απαιτούμενες ισορροπίες για το καλό αποτέλεσμα της εκπομπής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το τι θα συμβεί με το δίδυμο του «Σήμερα». Ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος σαρώνουν, ωστόσο υπάρχουν φήμες ότι ο δεύτερος έχει δεχτεί πρόταση από αντίπαλο κανάλι. Αν και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν επιβεβαιώνεται κάτι από πλευράς ΣΚΑΪ, ο δημοσιογράφος έχει μπει στο «μάτι» υψηλόβαθμων στελεχών άλλου σταθμού… Στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, στο Φάληρο, θα παραμείνουν ως δίδυμα και οι «Δεκατιανοί» και η Μάρτζυ Λαζάρου με τον Δημήτρη Πανόπουλο.

Στον ΑΝΤ1, μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει το ποιος ή ποια θα βρεθεί με τον Παναγιώτη Στάθη στο «Καλημέρα Ελλάδα». Η παραμονή του παρουσιαστή στο ίδιο πόστο είναι δεδομένη, όμως αναζητείται ένα πρόσωπο για να αναλάβει τη συμπαρουσίαση μαζί του.

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Όσον αφορά στην ΕΡΤ1; Μαρία Ηλιάκη και Κρατερός Κατσούλης βαδίζουν σε τροχιά ανανέωσης, καθώς είναι από τα τηλεοπτικά δίδυμα που απέκτησαν γρήγορα χημεία και κράτησαν ωραία συντροφιά στους τηλεθεατές της πρωινής ζώνης. «Εμείς είμαστε πολύ θετικοί, το θέλουμε πολύ να συνεχίσουμε του χρόνου. Ελπίζουμε ότι θα γίνει, φαντάζομαι όταν θα έχουμε νέα, θα τα μάθετε πριν από εμάς. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε την εκπομπή, τώρα το τι ώρα θα γίνει αυτό, εξαρτάται από το κανάλι», δήλωσε πρόσφατα ο Κρατερός Κατσούλης.

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